Mégis, mi folyik a magyar boltok kasszáinál? Újabb változás élesedett: ezt már követni sem lehet

Kapkodhatták a fejüket a magyarok a múlt hónapban. Annyi változtatás, bejelentés történt, hogy már nehéz volt követni: egyik nap változtattak a kötelező akciókon, másik nap az árstopot törölték el, következő héten a babaváró és csok került terítékre, és ezek csak a legfontosabbak. Hogy könnyebb legyen eligazodni a hírek között, amelyek közvetlenül érintik a lakosság pénzügyeit, a Pénzcentrum vlogja, a CashTag új epizódjában összefoglaltuk a júniusi hónap legfontosabb változásait, híreit.

Módosultak a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználási szabályai a Magyar Közlönyben június 19-én megjelent rendelet szerint. Két fontos változás történt: egyrészt augusztus 1-től legfeljebb 200 ezer forint egyszeri juttatással emelhető a Szép-kártyák kerete (a munkáltatók így segíthetik a kereten felül a dolgozóikat), másrészt 2023. december 31. napjáig az egyenleg "a kereskedő által értékesített élelmiszer vásárlására is felhasználható", vagyis már nem csak vendéglátóhelyen vásárolhatunk élelmiszert a cafetériából. Részletek: itt.

Nem csak a Szép-kártyás módosítás lehet hatással a lakosság bevásárlásaira a jövőben: módosult a kötelező akciózásról szóló rendelet is, és hamarosan búcsúzhatunk az élelmiszerárstoptól is. Elvileg már lehetőség van bizonyos boltok kasszáinál a kézpénz felvételére is!

Szintén júniusban robbant a hír, hogy a kormány modosítja a CSOK és babaváró támogatások rendszerét. A falusi csokot megtartják, az eredeti csokot viszont nem - olyan átalakítást terveznek a támogatási struktúrában, amely jobban szolgálja a jelenlegi célokat és igényeket. Palkó István a Portfolio vezető elemzője is arra számít, hogy a jövőben célzottabbá fogják tenni a családtámogatási rendszert. Ezekről a hírekről bővebben, illetve további fontos témákról a Cashtag legújabb részében értesülhetsz: