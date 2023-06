Anyagi helyzetéről vallott Bíró Ica: 10 éve nem volt nyaralni, idén is otthon marad

10 éve nem volt nyaralni Bíró Ica és idén is a kertben vakációzik. Az énekesnő elmondta, ha tehetné a Machu Picchuhoz látogatna el a legszívesebben.

Nem tervezek, és tíz éve nem is voltam sehol, mert nem engedhetem meg magamnak. Most tavasszal a Stress együttessel voltunk fellépni Londonban, ott töltöttünk két napot, én ezt be is tudtam nyaralásnak - mondta Bíró Ica arra a kérdésre, hogy tervez-e idén nyaralni. Az énekesnő a Blikknek azt mondta, a kertben fogja tölteni a nyarat 2023-ban is.

Elmondta, ha tehetné a Machu Picchuhoz látogatna el a legszívesebben. Ez az úticél van a bakancslistáján, és halála előtt mindenképp szeretne eljutni oda. „De szívesen mennék olyan utazásra, ami amolyan önismereti út, ha pedig pihenésről van szó, akkor az egyértelműen a tengerpart” – tette hozzá.