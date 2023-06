A Wise bank szolgáltatásai: tudd meg, mi a Wise, a Wise hogyan működik!

Habár néhány évvel ez előtt még a csodájukra jártunk, 2023-ban már teljesen normális, hétköznapi jelenség az online bankok használata. Az olyan fintech cégek, mint a Wise népszerűsége folyamatosan növekszik, különösen azok köreiben, akik külföldről kapják a fizetésüket, vagy akik rendszeresen utaznak más valutákat használó országokba. Járjunk utána, mi a Wise, mit érdemes tudnunk a Wise bank használatáról! Kik járnak vele jól?

Cikkünkben a Wise bank használata kapcsán nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak: tudd meg, miért jó a Wise, mikor érdemes a Wise bankot használni, kik nyerhetnek nagyot, ha Wise bankon keresztül kapják a fizetésüket. Milyen előnyökkel bír a Wise bank a valutaváltás, a nemzetközi átutalások vagy a biztonság terén, miről árulkodnak a Wise vélemények a felhasználók részéről? Tudd meg, a Wise hogyan működik, egy Wise utalás mennyi idő alatt teljesül!

Mi az a Wise?

A Wise egy online pénzküldéssel foglalkozó fintech cég, ami a Revolut Bankhoz hasonlóan lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több valutában vezessék számlájukat, ezzel világszerte több, mint 750 valuta pénzforgalmát támogatja. A Wise bank célközönségébe eredendően azok tartoztak, akik valamilyen más valutában kapják a fizetésüket, vagy akik nemzetközi, országhatárokon átívelő életet élnek. A Wise azoknak is megoldást jelent pénzügyi kérdéseikre, akik gyakran járnak külföldön, így sűrűn van szükségük – az egyébként igen borsos árú – valutaváltásra.

A Wise (korábban TransferWise) alapításának története

A Wise megalapítása Taavet Hinrikus és Kristo Käärmann nevéhez fűződik. A két észt férfi Angliában dolgozott, azonban fizetésük jelentős részét elvesztették a fontban, euróban történő átutalások során. Hogy kiküszöböljék az anyagi veszteségüket, privát megállapodást kötöttek: Hinrikus, aki euróban kapta a fizetését, Käärmann bankszámlájára utaltatta azt, aki ennek köszönhetően kedvezőbb feltételekkel tudta fizetni észt jelzáloghitelét, a font-euró átváltás köztes lépcsőjét kikerülve. Ezért cserébe Käärmann, aki viszont fontban kapta a fizetését, fontot utalt Hinrikus angol számlájára, amivel mindketten jól jártak – gyakorlatilag ezen alapszik a Wise működési elve.

Hinrikus és Käärmann 2011-ben alapította meg pénzügyi szolgáltatásokat biztosító vállalatát (dot-com company fizetési rendszer) startupként, akkoriban még TransferWise néven, amelynek működését 2012-ben jóvá is hagyták az egyesült Királyságban. Már a megalapítást követő első évben a TransferWise-on keresztüli tranzakciók mértéke elérte a 10 millió eurót, 2017-ben pedig már havi 1 milliárd fontot küldtek az ügyfelek a szolgáltatáson keresztül. A céget számos kritika érte reklámpolitikája, fiókzárolási gyakorlata és egyéb kockázatai miatt, illetve azért is, mert elszívják az ügyfeleket a hagyományos bankoktól. Az alapítástól számítva 10 éves működése után a TransferWise-t Wise-ra nevezték át.

A Wise hogyan működik?

A Wise bank működésének lényege, hogy egyszerű és költséghatékony megoldást biztosít a nemzetközi pénzátutalások lebonyolítására, mégpedig a nemzetközi határok átlépése nélkül. Egy egyszerű példával élve, ha például Németországba, vagy Angliába szeretnénk pénzt utalni, a Wise bank nem a külföldi, hanem a magyar számlára utalja a pénzt, ezt követően pedig a Wise a külföldi bankszálára elutalja az ennek megfelelő összeget, így gyakorlatilag nem lépi át az országhatárokat – ennek köszönhetően jóval alacsonyabbak a Wise tranzakciós díjai, illetve kedvezőbb valutaváltási árfolyamot is biztosít.

Jó, ha tudod a Wise bank használatáról

A Wise előnyei közé tartozik, hogy nincs Wise fiókvezetési havidíj, csak a dombornyomott Wise-kártyának (MasterCard/Visa kártya) van egy egyszeri díja. 2020 szeptembere óta már a forint alapú bankszámla is elérhető (forint alapú bankszámlára csak belföldről lehet utalni). A Wise értesítések szintén ingyenesek, az applikáció is ingyenesen elérhető a Google Play áruházból vagy az Apple Storeból, illetve jó, ha tudjuk, hogy a Wise felhasználók/ismerősök, illetve Wise számlák között ingyenes az utalás. Amennyiben valamilyen problémánk merül fel a Wise használata kapcsán, már magyar nyelven is kérhetünk segítséget a budapesti ügyfélközponttól. Ami az átlag felhasználó szempontjából még fontos lehet, az az, hogy a Wise-nak nincs saját ATM-je, és habár maga a Wise nem számol fel 2 kézpénzfelvételig díjat, más bankok ATM-je levonhat valamennyit a készpénzszolgáltatásért cserébe.

A Wise bank szolgáltatásai: kinek ajánlott a Wise-számla?

Ahogy a fentiekben is írtuk, a Wise bank szolgáltatásai alapvetően a nemzetközi pénzátutalás köré rendeződnek. A Wise bankszámla nyitása azoknak ajánlott, akik külföldi utalásokat fogadnak vagy indítanak, külföldi számlákat, hiteleket fizetnek, vagy a legjobb árfolyamon akarják átváltani pénzüket más valutára. A Wise a gyors, világszerte több, mint 70 országba történő utalással reklámozza szolgáltatásait, rejtett díjaktól, a valutaváltás során rejtett haszonkulcsoktól mentesen.

A Wise kártya előnye, hogy használatával automatikusan, valós árfolyamon fizethetünk vagy vehetünk le készpénzt, több mint 50 pénznemben világszerte. A Wise bank a kis- és nagyvállalatokat is bevonja, céges nemzetközi számlával több pénznemben fizethetünk ki alkalmazottakat/fogadhatunk fizetéseket. A Wise bank mindemellett az utazókat is célozza: zökkenőmentes átváltási és fizetési lehetőségeket biztosít, szinte bárhol a világon, emellett biztonságos alternatívát kínál pénzünk tárolására is.

A Wise utalás mennyi idő alatt megy végbe?

Az, hogy a Wise utalás mennyi idő alatt kerül jóváírásra, attól függ, hogy milyen pénznemet szeretnénk utalni/fogadni, milyen országból, hova utalunk, és hogy milyen módon intézzük a befizetést (az is számíthat, hogy mikor fizetünk az utalásért, vagy hogy zökkenőmentes-e a hitelesítési folyamat). A Wise bank szolgáltatásai híresek a gyorsaságukról: a belföldi Wise utalások általában 1-2 nap alatt megérkeznek, de a komplexebb, határokon átívelő Wise utalások is célba érnek 4-5 nap alatt. Belföldi forint átutalás esetében az (10 M Ft alatti) összegek másodpercek alatt megérkeznek.

Wise vélemények: mennyire népszerű a Wise bank?

A Wise bank (a többi hasonló szolgáltatást nyújtó nemzetközi fintech céghez hasonlóan), habár egy időben kétes hírnévnek örvendett a magyarok körében, egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Felhasználói részről céget számos kritika érte, mégpedig a Wise felhasználói fiókok gyakori felfüggesztése miatt (nagyobb pénzösszegek is elérhetetlenné váltak, akár 90 napra is). A gyorsasághoz fűződő pozitív benyomások mellett bizonyos felhasználók negatív tapasztalatai közé tartozik az utalások kapcsán felmerült problémák mellett a nehézkes ügyfélszolgálati kommunikáció.