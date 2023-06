Ez vár a magyarokra, ha állampapírba fektetnek: mutatjuk, kinek éri meg és milyen feltételekkel

Megérheti állampapírba fektetni a pénzt, ha a most ballagó gyermekünk számára félretenni egy kisebb összeget. A KRÉTA-rendszerben történő állampapír-kampány kapcsán fény derült arra, hogy melyik futamidővel lehet a legkedvezőbb eredményt elérni ezzel a befektetéssel.

Ahogy azt tegnap megírtuk, az Államadósság Kezelő Központ a magyar állampapírba való befektetésre ösztönzi a felhasználókat a KRÉTA-rendszeren keresztül. A sajátos akció kapcsán a Telex most megnézte, hogy mennyire éri meg az, ha élünk a kínálkozó lehetőséggel. Az alapfelállás szerint a szülő befizet egy összeget most, amikor a gyerek érettségizik, aminek a kamatait már hallgatóként évente megkapja. Majd sok év múlva, ha végez az egyetemmel, visszakapja egyben a tőkét is az államtól.

A 2028/L nevű sorozatot ötéves futamidejű, és minden év július 26-án fizet kamatot. Ez a sorozat minden nyáron az előző előtti év inflációja fölött fizet 0,25 százalék kamatot, jövő nyáron például éppen a tavalyi 14,5 százalékos infláció után 14,75 százalékot.

A Magyar Nemzeti Bank előrejelzését reálisan véve idénre számolhatunk 18 százalékos, jövőre 4 százalékos, utána pedig 3-3 százalékos inflációval. Ha ebből a sorozatból veszünk egymillió forintért most csütörtökön, a következő években az alábbi összegeket kapjuk vissza:

2024. július 26. 164 472 Ft 2025. július 26. 182 500 Ft 2026. július 26. 42 500 Ft 2027. július 26. 32 500 Ft 2028. július 26. 1 032 500 Ft



Magyarul ha most veszünk egymillió forintért állampapírt, az érettségiző csemeténk az első és a második évben egész szép summát kap, hogy augusztusban még elmehessen fesztiválozni. A harmadik és a negyedik év végén fizetett kamatból inkább csak a tópartra ülhet majd ki sörözni, de legalább öt év múlva, sikeres mesterdiplomával a kezében szépen visszakaphatja majd a most befizetett alaptőkét is. Öt év alatt tehát összesen 1,454 millió forintot kap.

Nem árt azonban kalkulálni a veszélyfaktorral is - emeli ki a cikk írója. Ha a gyerek nevére vesszük az állampapírt, akkor egyszázalékos költséggel bármikor készpénzre válthatja azt, ami az egyetemistákat ismerve szeptember második hetében jó eséllyel meg fog történni. Ha a magyar állam a következő öt évben csődbe megy, akkor elveszítjük a pénzünket és pórul járunk.