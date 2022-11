Lesújtó adatok érkeztek a magyarok pénzügyeiről: mindenkit brutálisan megrángat a válság

A magyarok anyagi helyzetét, pénzügyi tudatosságát hivatott vizsgálni az a kutatás, amelyet már tizenegyedszer adtak közre. A háború miatt kitört infláció és energiaválság nagyon komolyan megrángatta a magyarokat: tízből kilenc magyar szerint nehezebben élünk, mint egy éve ilyenkor, és sokan már a tartalékaikat élik fel, vagy nagyobb vásárlásokról kellett lemondaniuk.

Már tizenegyedik alkalommal készítette el az OTP az Öngondoskodási Indexét, azt a reprezentatív kutatást, mely a magyar lakosságnak a pénzhez való viszonyát, anyagi helyzetét vizsgálja. Az eredményeket szeptember közepétől tíz napon át rögzítették, kiderült belőle, hogy a magyarok hozzáállása a pénzügyi kultúrához, ahhoz való viszonyuk még mindig meglehetősen ellentmondásos.

Őket vizsgálták

A kutatásban 18-70 év közöttieket kérdeztek meg, férfiakat és nőket vegyesen, pontosan 1500 főt. Fontos feltétel volt a kutatásban való részvételben, hogy az illető rendelkezzen bankszámlával, hiszen így a legkönnyebb mérni a megtakarításokat. Kovács Antal, a bank vezérigazgató-helyettesen elmondta: szerinte az emberek egyre inkább azt érzik, hogy elolvadnak a megtakarításaik, egyrészt a háború okozta inflációs helyzet, illetve a megugró energiaárak miatt. Nagyon sok magyarnak megnőttek a háztartásai költségei, mindenki érzi a bőrén, hogy az élelmiszer- és energiaköltségek nőttek a leginkább.

Ha elmegy az ember étterembe - én is ritkán teszem már meg - olyan árakat látunk, ami felér egy arculcsapással. Az infláció érinti az építőanyagok piacát, így az otthonteremtés is nehézkesebb lett

- mondta el Kovács Antal.

Borzalmas helyzetben vagyunk pénzügyileg

A válaszadók 90 (!) százaléka érzi úgy, hogy nehezebb lett az élet, és a kutatásban részt vevők döntő többsége, 95 százalék változtatott az életkörülményein azzal, hogy ahol csak lehet, csökkentette a kiadásait. Sokan lemondtak nagyobb anyagi terveikről (autóvásárlás, felújítás), 15, illetve 5 százalék pedig vagy tartalékait éli fel, vagy hitelelvétellel igyekszik túllendülni a nehézségeken.

Az mindenesetre jó hír, hogy nőtt a megtakarítással rendelkezők aránya, a tavalyi 40%-hoz képest 8 százalékkal nőtt azok aránya, akik így akarnak túllendülni a súlyos anyagi válságon. Leginkább lekötött bankbetétben, életbiztosításban szeretjük tartani a megtakarítást, de más sémák is előfordulnak.

Az Öngondoskodási Index idén 37 pontos, vagyis 2017 óta folyamatosan emelkedik.



Mi a lelki háttér?

Az öngondoskodás pszichológiai hátterét Dr. Mihály Nikolett pszichológus, egyetemi docens segített megérteni a sajtó képviselőinek. Elmondta, hogy ha az ember saját magán is látja, hogy képes gondolni vagy akár a közeljövőre, vagy hosszabb távra félretenni, az olyan biztonságérzetet ad, amellyel kicsit bátrabban nézünk a jövő elé, legyen bármilyen nehéz. Hozzátette azt is: biztos abban, hogy aki eddig elektronikusan bankolt, az már nem is fog ezen változatatni, ez jól látszik a trendekben.

Felmerült az az ellentmondás, hogy míg például két éve, a covid alatt más volt a helyzet a kibontakozó világgazdasági mikroválságban. Akkor a magyarok nem annyira tettek félre, de az is igaz, hogy nem is nagyon tudtuk elkölteni a pénzünket. A járványpánik azonban megtanította a magyarokat arra, hogy az egészség a legfontosabb: jól látszik ez abból, hogy mostanra az életbiztosítás lett a legnépszerűbb megtakarítási, befektetési forma.

A kutatásból kiderült, hogy a magyarok 63%-a, vagyis majdnem kétharmada szerint fontos, hogy megtakarítást képezzünk. 29%-uk szerint nem érdemes ilyennel törődni, 8% pedig nem biztos benne, vagy nem akart válaszolni. Jól mutatja ez, hogy a magyar lakosság csaknem harmada még mindig nem érti, mire jó az öngondoskodás, miért kellene tartalékot képezni. A Pénzcentrum arra volt kíváncsi, mit lehet tenni ez ellen, hogyan lehet tovább erősíteni a tudatosságot: Kovács Antal szerint az irány jó, ami most van, de bőven van még hová tartani, hogy lerázzuk negyven év hátrányát.

Annyi pénz mindig van, amiből megélünk, befektetésekkel, megtakarításokkal nem érdemes törődni - ezt hallottuk mindenhol, és nagyon komolyan lerakódott az emberek agyában, Ha ezt a szemléletet sikerül kiirtani, akkor sokkal komolyabb sikereket érhetünk el a pénzügyi tudatosság területén. EZ a könnyebb út keresése, valamiért mástól várjuk, hogy gondoskodjon rólunk, kitermelje a nyugdíjat, stb. Az mindenesetre egy jó irány, hogy most is egyre több embernek van megtakarítása - de van munka még a pénzügyi tudatosság terjesztésével

- válaszolta lapunknak a vezérigazgató-helyettes,