A gyerekeknek is fájdalmas a horrorinfláció: komoly pszichés bajuk lehet, ha erre nem figyelsz

Súlyos pénzügyi válság köszöntött a magyarokra, egyre több mindenről le kell mondani a spórolás érdekében. A gyerekek is meg fogják érezni, ha emiatt feszültek vagyunk, vagy azt, hogy egyre több dologra nem jut pénz, amit eddig mindig megkaphattak. Ebben a helyzetben fontos beszélni velük a család pénzügyeiről, de nem mindegy, hogyan.

Az egyre nehezedő és romló gazdasági helyzet, a családokra tett fokozatos terhek alatt szinte mindenki komoly spórolásba fogott. Számolgatjuk a pénzt, igyekszünk kihúzni hónap végéig, és minden percben a következő számlától félünk – a rezsiemelés pedig erre még rátett egy lapáttal. Ebben a helyzetben kevesen fordítanak figyelmet arra, hogy a családban élő gyerekeknek is elmondják a helyzet komolyságát – a szakértők szerint ezt azonban egyre kevésbé lehet elodázni.

De hogyan mondjuk el a gyerekeknek, mi a helyzet, miért nem telik már annyi szórakozásra, vagy édességre és játékra, mint korábban? Bár a gyerekekkel szemben az őszinteséget preferálják sokan, szintén a szakemberek azt is mondják, hogy azért nem kell minden rossz dolgot közölni velük – de életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően el lehet, és el is kell magyarázni nekik azt a világot, amiben most élünk. A cikkben most erre adunk tanácsokat.

El kell mondani nekik

"Bár nem akarod felnőtt problémákkal terhelni a gyereket, a gyerekek átveszik a stresszt, ha a szüleiken is ezt a viselkedést és hangulatot látják. Tehát nem hasznos úgy tenni, hogy a dolgok nagyszerűek és változatlanok, ha nem így van" – véli Amy Morin pszichoterapeuta, aki könyvet is írt arról, hogyan beszéljünk a gyerekekkel a pénzügyekről.

Egészséges és szükséges megosztani a helyzetet komolyságát a gyerekekkel is, hogy megértsék, mi történik. Az azonban nagyon fontos, hogy ne adjunk több információt, mint amennyit kezelni tudnak

- teszi hozzá Amy Morin.

Ne azzal kezdd, hogy mikor kérnek valamit a gyerekek, akkor válaszul a még kifizetetlen számlák kötegét mutogatod nekik. Ehelyett inkább keress olyan viszonyítási módokat, amelyekkel a gyerekek részt vehetnek a beszélgetésben. "Amikor a pénzügyi stresszről van szó, gyakran helyénvaló arról beszélni, hogy mit csinálsz a pénzeddel, nem pedig arról, hogy mit nem tudsz kifizetni." – mondja Amy Morin.

Azt is javasolja, hogy mondd el a gyerekeidnek, hogy most éppen pénzt spórolsz a villanyszámla kifizetésére – ahelyett, hogy azt mondanád nekik, hogy nem engedhetsz meg új cipőt vagy ruhát. Morin azt is tanácsolja a szülőknek, hogy osszák meg a gyerekekkel, milyen lépéseket tesznek a helyzet megoldására, például: "Többet dolgozom, így lesz egy kicsit több pénzünk."

Tudjanak arról, hogy mik a fontos dolgok

Ha költségvetést állítasz fel, és priorizálod a kiadásokat, oszd meg ezt a stratégiát gyermekeivel is. „Közölheted velük a pénzügyi tervet, hogy tudják, mire számíthatnak, mire mennyi pénz jut az adott hónapban” – teszi hozzá Morin.

Működhet például, ha ezt mondod: "Ebben a hónapban nem fogunk pénzt költeni olyan dolgokra, amelyekre nincs szükségünk. De továbbra is szórakozhatunk, ha olyan dolgokat csinálunk, amelyek nem kerülnek pénzbe, például parkba járunk vagy játékokat játszani."

Bár nem árt egyenesnek lenni, és megosztani azt, hogy visszafogsz bizonyos kiadásokat, igyekezz megnyugtatni gyermekedet. „Az egészséges üzenethez tartozik egy egyszerű magyarázat arra vonatkozóan, hogy mire számíthatnak a gyerekek, és némi megnyugvás arról, hogy a felnőttek kézben tartják a dolgokat” – mondja Morin. A pszichológus azt ajánlja, hogy gondolkozzunk, mi lenne jó beszélgetésindító: "Keményen dolgozunk, hogy kifizessük a számláinkat. A következő hetekben nem veszünk új ruhákat, és nem fér bele az étterem vagy a kajarendelés sem."

Morin hozzáteszi: a gyerekek biztonságban érzik magukat, ha látják ugyan a stresszt, de a felnőttek megnyugtatóan és egyértelmű lépések mentén oldják meg a problémákat.

Más életkor, más magyarázat

Tartózkodj attól, hogy felkavaró veszekedést tapasztaljanak vagy szemtanúi legyenek ilyeneknek a gyerekek a családban. „Nem akarod, hogy a pénzről vitát halljanak, vagy hogy felvegyék a telefont, mikor a követeléskezelő keres téged. Ezektől nindenképp meg kell óvni őket.” – mondja Morin.

A gyerekek gyakran saját következtetéseiket vonják le abból, amit látnak és hallanak. Tehát ha nem adsz nekik egyszerű magyarázatot, félhetnek a legrosszabbtól.

Az óvodás korúak esetében legyen minden pozitív a beszélgetésben. Szülőként emlékezned kell arra, hogy az ilyen korú gyerekek még nem értik a pénz fogalmát és azt, hogy hogyan keresik vagy költik el a szüleik. A kisiskolásoknak már óvatosan meg lehet mondani, hogy spórolsz bizonyos számlák kifizetésére , vagy hogyan használod a pénzed a legfontosabb dolgok megvásárlására.

A pszichológus szerint a tinédzserek már bírják a részletesebb beszélgetéseket az anyagi helyzetről. Elmondhatja nekik, hogy nem engedheti meg magának bizonyos márkájú ruhákat vagy éttermekbe való utazást, mert először a szükségletekért kell fizetnie. Megtanulhatják a pénz értékét azáltal, hogy beszélgetéseik során megtanítják nekik, hogy mennyibe kerül az adott dolog. Lefordíthatod például ledolgozott órákra; magyarázd el, hány órát dolgozol azért, hogy a kaját meg tudd venni, vagy azért, hogy kifizesd a villanyszámlát.

Hasznos lehet, ha ráébrednek, hogy az alapvető kiadások fedezése sok erőfeszítést igényel. Ez segíthet nekik abban, hogy meglássák, hogy nem azért mondasz nemet a dolgokra, mert nem akarod, hogy meglegyenek ezek, inkább egyszerűen nincs pénze rá a családnak

- teszi hozzá Morin.

Ne ijeszd meg őket!

Ne oszd meg gyermekeiddel a lehető legrosszabb lehetőséget csak azért, mert a családnak éppen nem megy olyan jól. „Próbáld meg elkerülni a katasztrófával fenyegetést, vagyis a „legrosszabb forgatókönyvek” elmondását, vagy azt, hogy a helyzet esetleg még rosszabbra fordulhat” – mondja Jennifer Weber viselkedéskutató. Azt is tanácsolja, hogy próbáljuk meg elkerülni a más barátokkal vagy családdal való összehasonlítást, ez ugyanis soha nem segít. "A gyerekek általában egocentrikusak, ami nem önzőség, hanem inkább a fejlődés szempontjából normális" - magyarázza Dr. Weber. "

Aggódnak amiatt, hogy a változások milyen hatással lesznek rájuk, és hogyan fogják kielégíteni szükségleteiket. Általában a legjobb, ha csak akkor foglalkoznak a pénzügyekkel, amikor a gyermeket valamilyen módon közvetlenül érinti a pénzügyi változás vagy helyzet.

Ezzel kapcsolatban Weber azt tanácsolja a szülőknek, hogy legyenek konkrétak, és összpontosítsanak arra, hogy mi marad változatlan, és mire számíthat a gyermek változására. "Ez lehetővé teszi gyermeke számára, hogy kérdéseket tegyen fel, amelyekre aztán konkrétan válaszolhat" - zárja Weber.

Ha csak arra válaszol, amire kérdeznek, elkerülheti, hogy még több szorongást keltsen a helyzet körül bennük – és saját magunkban is.

via Parents.com