Erre bizony nem gondolt Bódi Csabi: elavult papíron múlhat minden vagyonának sorsa

Már 20 éve megírta végrendeletét Bódi Csabi: a zenész elárulta, hogy már 2003-ban gondoskodott meglévő és leendő vagyona sorsáról. Azonban, ha azóta nem nyúlt hozzá a papírhoz, akkor még mindig lehetnek viták, ha ő már nem lesz. Ugyanis merőben más szabályok vonatkoznak a 2014 előtt írt végrendeletekre, mint az újabbakra - hívta fel a figyelmet a közjegyzői kamara.

Már régen megírta végrendeletét Bódi Csabi: a zenész a Borsnak mesélte el, hogy 23 éves volt, amikor gondoskodott arról, hogy családja ne kerüljön szorult helyzetbe, ha ő már nem lesz.

2003-ban írtam végrendeletet és gondoskodtam a meglévő és a leendő vagyonom sorsáról. Utána pedig kötöttem egy biztosítást, hogy ha én nem leszek, megkönnyítsem a családom életét. Persze, pénzzel nem lehet pótolni a hiányomat, de az is nagy segítség nekik, ha nem kell aggódniuk a sírhelyem és az egyéb dolgok miatt, ami ezzel jár

- mondta. Mint elárulta, vagyonának nagy részét ingatlanokba fektette. Hozzátette, meglehetősen felelősségtudatos, és jól bánik a pénzzel: szüleitől megtanulta, hogy mindig kell gondolni a jövőre is. Ahelyett, hogy szórakozóhelyeken szórta volna el a pénzét, félretette.

Erre sokan nem gondolnak a végrendeletüknél

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint tavaly, ötödével többen tettek végintézkedést közjegyző közreműködésével, mint egy évvel korábban. Egyre gyakoribb a végrendeletek karbantartása is az anyagi vagy családi helyzet megváltozása miatt.

Azonban a végrendeletek többsége házilag készül, szakértő segítség nélkül, és az örökhagyók legtöbbször csak egyszer készítik el végrendeletüket - bár azok száma is egyre nő, akik rendszeresen "karbantartják azt.

Egyre többen szeretnék saját maguk eldönteni, mi legyen vagyonuk sorsa haláluk után, tavaly határozott emelkedést tapasztaltak a közjegyzők. Már nem csak az idősebbek, hanem a középkorúak, és a fiatal családosok is készítenek végrendeletet. Ha azonban nem tartják karban, akkor az egy korábbi életállapotban meglévő akaratukat tükrözi, ami egyáltalán nem biztos, hogy megfelel a családi vagy vagyoni helyzetükben bekövetkezett változásoknak

- hívta fel a figyelmet dr. Tóth Ádám, a kamara elnöke. Azt is hangsúlyozta, hogy aki végrendeletét 2014. március 15-e előtt írta meg, annak mindenképpen érdemes újat készíteni, hiszen azóta a Polgári Törvénykönyv módosított a kötelesrész számításán. Úgyhogy, ha Bódi Csabi idő közben nem alakított a 20 éves végrendeletén, akkor most érdemes lehet neki is felkeresnie a közjegyzőt, hogy rendezze a helyzetet.

Az új szabály szerint ugyanis a kötelesrész már nem a fele, hanem az egyharmada annak az értéknek, amelyet annak alapjaként kiszámolnak. Viszont a 2014. március 15. előtt készült végrendeleteknél a régi szabályozás szerint számítják a kötelesrészt, és a közjegyzők szerint ez gyakran több milliós különbséget is jelenthet.