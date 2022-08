Erről rengeteg magyar adózó megfeledkezik: sok pénz múlhat ezen, megéri utánanézni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt években több olyan új jogorvoslati eszköz is megjelent a magyar jogrendszerben, amelyek adott esetben adóügyekben is alkalmazhatóak: ilyen például a Kúria döntése ellen benyújtható jogegységi vagy alkotmányjogi panasz, illetve uniós jogsértés esetén a kötelezettségszegési eljárás. Sokszor megfeledkeznek továbbá az adózók az adóhatósági szervezetrendszeren belüli felügyeleti intézkedés lehetőségéről is, ezért a felülvizsgálati folyamatban szintén jelentős támogatást nyújthat szakértő bevonása.

Az adóhatósági határozatokkal szemben igénybevehető jogorvoslatok köre folyamatosan bővül, fejlődik mind nemzetközi, mind hazai szinten. Az adózóknak számos lehetőségük van, amelyekkel érdemes tisztában lenni, hiszen sok esetben lehet sikeres a végkimenetel adóperek vagy állami szervekkel szemben indított eljárások során - hívják fel a figyelmet a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértő jogászai. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Megéri körültekintőnek lenni az adóeljárások során Az adóeljárások során előforduló adóhatósági hibák jelentősen befolyásolhatják az eljárás végeredményét, ezért a legjellemzőbbekkel érdemes tisztában lennie az adózóknak. Gyakran megtörténik például, hogy az eljárások alatt a megállapítások alapjául szolgáló bizonyítékokat az adóhatóság nem adja át teljeskörűen. Ezért szinte minden esetben szükséges iratbetekintéssel élni. Az is jellemző, hogy az adóhatóság túllépi a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt, aminek jogkövetkezménye lehet például az adóbírság csökkentése is. „Lényeges, hogy tájékozódjunk a tipikus adóhatósági hibákról és ha tévedést tapasztalunk, már a hatósági eljárás során hivatkozzunk a körülményekre, adjuk elő a legfontosabb érveket és csatoljuk a bizonyítékokat - ebben jelentősen támogathatja az adózókat jogi segítség bevonása. A bíróság előtt ugyanis már csak korlátozottan lehet új bizonyítékra hivatkozni és új tényeket előadni” - hívja fel a figyelmet Balog Balázs, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal jogásza. A szakember hozzátette, hogy azzal is érdemes tisztában lenni, hogy az Európai Unió Bírósága kiterjedt gyakorlattal rendelkezik eljárási jogi kérdésekben, többségében az adózói jogok védelme érdekében, erre az adózóknak azonban hivatkozniuk kell ahhoz, hogy az uniós bírósági fórum elérhető legyen. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Folyamatosan bővül az igénybe vehető jogorvoslatok köre „Azt, hogy pontosan milyen módon érdemes jogorvoslattal élni a döntéssel szemben, minden ügy esetében egyedi; az összes körülményt szükséges számba venni és alaposan megvizsgálni. Döntés előtt érdemes azt is mérlegelni, hogy az eljárás költségei a legtöbb esetben lényegesen kisebbek a felmerülő szankciókhoz képest, különös tekintettel arra az esetre, amikor az adóhatóság által kifogásolt ügylet több adóévet is érint” - hangsúlyozza Szimler Gergő, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal jogásza. A szakember azt is kiemelte, hogy a magyar bíróságok széles körű gyakorlattal rendelkeznek az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése terén. Sőt, a birosag.hu szerint az elmúlt 15 évben a magyar bírák kezdeményezték a legtöbb előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bírósága előtt.

Címlapkép: Getty Images

