Padlón a bitcoin árfolyama: nagyot kaszálhat, aki most venne kriptodevizát?

Bár óriási mértékben esett a legnépszerűbb kriptovaluta ára tavaly óta, sokan még mindig tartják a portfóliójukat. Ennek a szakértők szerint az az oka, hogy nagyon kis befektetéssel is be lehet szállni, bár a recesszió a kriptovalutáknak sem kedvez. Kiderült az is, hogy már régen nem csak a fiatalok és a gazdagok játszótere - igaz, az idősebbeknek egyre komolyabb fenntartásai vannak a kriptopénzekkel akkor is, ha ők maguk is tulajdonosai.

Súlyos gazdasági krízis hónapjait éljük. Folyamatosan drágulnak az élelmiszerek, a szolgáltatások, nekünk magyaroknak pedig azzal is szembe kel néznünk, hogy a világon az egyik legnagyobb mértékben nálunk drágult az euró és a dollár. Ebben a nehéz helyzetben a befektetéseinket is sokadszor át kell gondolni – és mint válsághelyzetben mindig, most is a kriptovaluta merülhet fel menekülőútként. Nem teljesen függetlenül a globális krízistől azonban a kriptopénzek piacán is szédítő zuhanás volt jellemző az elmúlt hetekben, és mint a feltatlálásuk óta egyszer sem, úgy most sem lehet tudni, hogy mikor kezdheti például a bitcoin újra döntögetni a csúcsokat – ha egyáltalán lesz még ilyen. Megnéztük, miért van még az embereknél a legnépszerűbb kriptovaluta, és azt is, hogy jó befektetésnek számít-e még.

Türelem és kitartás

Bár a bitcoin most 20 ezer dollár körül mozog, ez az érték már kevesebb, mint egyharmada a történelmi csúcsértékének – tavaly novemberben egyetlen bitcoint 69 ezer dollárért kínáltak a piacokon. Ennek ellenére még meglepően sokan tartanak maguknál különböző kriptovalutákat, legnagyobb számban persze éppen a bitcoint: egy amerikai közvélemény-kutatás szerint a múlt hónapban még rengetegen mondták azt, hogy a közeljövpben fontolgatják kriptovaluta vásárlását.

Ez a magatartás arra enged következtetni, hogy a befektetési lehetőségeket keresők, valamint a kriptovaluták súlyos kilengéseit figyelmen kívül hagyó rajongók továbbra is nagyon optimisták. Az Egyesül Államokban a felnőtt lakosság 27%, a magas jövedelműek 29%-a véli úgy, hogy a személyes pénzügyi feltételei javulni fognak a közeli jövőben. A kriptovalutákkal szembeni bizalom pedig 16,4 ponttal magasabb, mint a korábbi időszakban volt.

„Ez az optimistább gondolkodásmód segíthet arra ösztönözni ezt a két csoportot, hogy kockázatosabb eszközökbe, például kriptovalutákba fektessenek be” – áll a Morning Consult jelentésében. "Ez a bizalom és optimizmus részben a kriptobefektetéseik eredménye is lehet."

Egyszerűsítenék a vásárlást

Az is egyre inkább a kriptovaluták mellett szólhat, hogy az ezzel kereskedő weboldalak és alapkezelők egyre nagyobb és komolyabb kedvezményeken gondolkodnak, hogy most is új vevőket csábítsanak a piacra - persze leginkább a saját érdekeltségeiknek megfelelően. A legnagyobb kriptovalutával kereskedő tőzsde, a Binance egyik vezetője nemrég Twitter-oldalán szavaztatta meg a követőket, hogy a bitcoin kereskedését és vásárlását tegyék-e jutalkmentessé, az igenes száma pedig elsöprő volt. A Binance meg is hajolt a befektetők akarata előtt, és most már az egész bolygón elérhető a jutalékmentes bitcoin-vásárlás, valamint a kereskedés is.

Annak ellenére, hogy a kriptovalutákat mindig is a fiatalabb generációhoz, valamint a gazdagokhoz kötötték, a felmérésekből kiderül, hogy ezek a határok mára vagy elmosódtak, vagy soha nem is léteztek: az Egyesült Államokban a kripto-befektetők 40%-a évente 50 ezer dollárnál kevesebbet keres, és szintén ekkora az aránya azoknak is, akik még a nyolcvanas évek előtt születtek, vagyis már betöltötték a 40-et.

Mi okozza az optimizmust?

Bár az idősebbek is szép számmal birtokolnak kriptovalutát, róluk a felmérések szerint nem lehet elmondani, hogy várakozással tekintetnének a digitális pénzek jövőjére. Többen még emlékeznek a magas infláció okozta gazdasági nehézségekre (éppen az USA-ban 40 éves csúcson van a pénzromlás), egészségügyi gondokkal is küzdenek, így ők sokkal jobban féltik az esetleg kriptovalutába tett pénzüket.

A fiatalok ugyanakkor sokkal optimistábbak, szerintük a fellendülés hamarosan elérkezhet. „A tulajdonosok legalább egyharmada valamilyen módon vagy más módon használja ezt fizetési módként” - mondta Charlotte Principato, a jelentést készítő Morning Consult pénzügyi szolgáltatási elemzője. A jelentésben az is szerepel, hogy a 90-es években született generáció (millenial) sokkal türelmesebbek a digitális szolgáltatások és a pénzpiac iránt is, ebbe pedig már beletartozik a kriptovaluta a komoly kilengések ellenére is.

Nem engedik el

Mások erősen hisznek a digitális pénz jövőjében. A Morning Consult jelentéséből kiderül az is, hogy a válaszadók kétharmada nem csak pénzkereseti lehetőségként, hanem fizetési módként is tekint a kriptovalutákra, mivel az online piacokon már évek óta lehet ezzel fizetni.

A digitális pénzzel igazi pénzt keresőket a közelmúltbeli, igen súlyos zuhanás sem riasztja el, ugyanis hosszú távú befektetésként tekintenek a kripto-portfóliójukra. Sokan közülük már három éve készítették el a portfóliót, ami most nagyjából nullaszaldós eredményt jelez, de mivel bíznak az újabb fellendülésben, még mindig nem szabadulnak meg tőle – ezt ha most tennék meg, akkor jelentős veszteségeket is el kellene könyvelniük. „A pénzszerzésre való törekvés és a kriptopiac alacsony belépési korlátja ösztönzi a befektetőket a belépésre” – mondta Charlotte Principato. „Mindössze akár 1 dollárral befektetővé válhatnak, a mikrobefektetéssel ragadják meg az embereket, ez más piacokon nem megszokott.”

Mi az a kriptovaluta?

Bár a kriptopénzek már több mint egy évtizede velünk vannak, még nagyon sokan vannak olyanok, akik keveset tudnak róla, vagy soha nem is foglalkoztak vele. Nekik készült a Pénzcentrum sorozata, a Caschtag, amely többször is behatóan foglalkozott a technológiával, minden fontos tudnivalót megtalálsz az erről szóló videóban. Kattints, és nézd meg!

via Yahoo Money