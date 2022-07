Ezek a magyarok nyerhetnek sokat a gyenge forinton: mindenki más csak veszíthet

Az euróval, az amerikai dollárral és a svájci frankkal szemben is új történelmi mélypontra került szerdán a forint, vagyis maradt a nyomás a hazai fizetőeszközön. Bár a legtöbb magánszemély, vállalkozás megsínyli a gyenge forintot, vannak, akik jól járnak vele. Az egyik nyereséget abból realizálják, hogy nyár van, a másikat pedig abból, hogy devizát keresnek, pénzüket pedig forintban tudják elkölteni.

Török Zoltántól, a Raiffeisen elemzője az InfoRádiónak azt mondta, általános az, hogy a befektetők krízishelyzetben nem a feltörekvő országok devizáit választják. "Amikor valami nagy galiba van a világgazdaságban, akkor a befektetők jellemzően a menekülődevizákat választják, ilyen a svájci frank és az amerikai dollár is; ezek a devizák erősödnek az euróval szemben is. Közben épp a feltörekvő piaci devizákból szállnak ki, így lett az egyik legsérülékenyebb, legtöbbet gyengülő a forint" - magyarázta a szakértő.

Miközben az árfolyam szerdán a 400-as "rémálomhatárt" is átlépte - 417-es szinten volt a mélypont -, vannak, akiknek kedvező ez a helyzet, még Magyarországon is. Azoknak kedvez most a helyzet, akik nem forintban kapják a fizetésüket, de forintban költik el. Az ő pénzük most többet ér.

Aki most Magyarországra jön a forintgyengülés miatt turistaként vagy ingatlanbefektetőként, szintén nagyon kedvező helyzettel találkozik szerinte. Egy hazai vásárló, befektető ma sokkal rosszabb helyzetben van, ráadásul a jelzáloghitelek kamata már elszállt, a forinthitelek pedig most drágulnak.