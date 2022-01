Nem is sejti a legtöbb magyar: ők is jogosultak erre az SZJA-kedvezményre

Tovább bővült az SZJA-kedvezmények köre, így, ha valaki ma Magyarországon munkabérből él, jó eséllyel élhet valamelyikkel. A teljesség igénye nélkül személyi jövedelemadó kedvezményt élveznek a gyereket nevelő családok, a 25 év alattiak, a fogyatékkal és krónikus betegséggel élők, az első házasok, de azok is, akik a nyugdíjukról vagy az egészségükről szeretnének gondoskodni. Fontos azonban, hogy a kedvezmények nem automatikusak, hanem igényelni kell ezeket az adóelőleg-nyilatkozaton, méghozzá minél előbb, célszerűen még januárban, hogy a bérszámfejtés ezeket már az első SZJA-előleg levonásakor figyelembe vehesse.

Ha a munkavállaló nem gondol ezekre, érdemes a munkáltatónak felhívnia rá a figyelmét, mert jelentős összegekről van szó. A BDO Magyarország szakértői összegyűjtötték, hogy milyen adóalap-kedvezmények érvényesíthetőek a 2022-es évre vonatkozó személyi jövedelemadó összegének megállapítása során. Természetesen az esetek egy részében a jogosultságot is igazolni kell.

1. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)

A négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak a kedvezményre jogosultságuk időszakában, ha más, nem összevonás alá eső jövedelemmel nem rendelkeznek, a személyi jövedelemadó összege nullára csökkenthető. Fontos, hogy nemcsak azok élhetnek a kedvezménnyel, akik jelenleg is nevelik négy vagy több gyereküket, de azok is, akiknek ez a státusza korábban legalább 12 éven át fennált. Mivel a kedvezmény lényegében SZJA-mentességet jelent, a további kedvezményeket a NÉTAK-os anya csak akkor tud érvényesíteni, ha az összevont adóalapba tartozó olyan adóköteles jövedelme is van (például bérbeadásból, szálláshely-szolgáltatásból, egyéb jogcímen szerzett jövedelem, osztalékjövedelem), amelyre a négy vagy több gyermekes kedvezmény nem vonatkozik.

2. A 25 év alatti fiatalok kedvezménye

A 25 év alatti fiataloknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a bérjövedelmük, illetve több más jövedelemtípus (pl. megbízási díj, vállalkozói jövedelmek stb.) után. A kedvezmény azon hónapokra érvényesíthető, amelyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be, utoljára a 25. életéve betöltésének hónapjában. Ennek a kedvezménynek a mértéke a jogosultság hónapjainak és a tárgyévet megelőző év július hónapján érvényes nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetnek a szorzata, így a havi adómegtakarítás maximum értéke 65 055 Ft.

3. Személyi kedvezmény

A személyi kedvezményt azon magánszemélyek vehetik igénybe, akik az Szja tv. szerint súlyosan fogyatékos magánszemélynek minősülnek és erről igazolással is rendelkeznek. Az adókedvezmény igénybevételére jogosító betegségnek minősül például a laktózérzékenység vagy gluténérzékenység miatt fellépő betegség is, amelyekről sokan nem tudják, hogy személyi kedvezményre jogosít. A magánszemély attól a hónaptól kezdődően jogosult a kedvezmény igénybevételére, amelyben a fogyatékos állapot, az arról szóló igazolás alapján, legalább egy napig fennáll. Ezzel a kedvezménnyel havi szinten 10 005 forint adómegtakarítás érhető el.

4. Az első házasok kedvezménye

Az első házasok kedvezményére az a házaspár jogosult, akinél legalább a házastárs egyik felének ez az első házassága. A kedvezmény a házasságkötés hónapját követő két évben érvényesíthető. A házastársak közösen is érvényesíthetik a kedvezményt (megosztva), de van mód arra is, hogy kizárólag az egyik fél vegye igénybe, ezzel 5 000 forint adómegtakarítás érhető el havonta.

5. Családi kedvezmény

A családi kedvezményt az eltartott gyermekek számától függően lehet érvényesíteni. Családi kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki gyermek után családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa, a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa, a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy, a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy.

A kedvezmény azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyekben a jogosultság legalább egy napig fennáll. A kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető családi kedvezmény havi összege az eltartottak számától függően

1 eltartott esetén 10 000 forint adómegtakarítás;

2 eltartott esetén 20 000 forint adómegtakarítás/kedvezményezett eltartott;

3 (és minden további) eltartott esetén 33 000 forint adómegtakarítás/kedvezményezett eltartott)

6. Nyugdíj-előtakarékosság

A fentieken túl az állam az öngondoskodást is támogatja. Azok, akik nyugdíjbiztosítással, önkéntes nyugdíjpénztrári tagsággal, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlával vagy egészségpénztári számlával rendelkeznek, az adott évben ezekre befizetett összegeket szintén jóváírhatják az adójukból, tehát ezek nem az adóalapot, hanem közvetlenül az adót csökkentik.

Ennek a mértéke nyugdíj célú öngondoskodás esetén nyugdíjbiztosításnál 130 ezer Ft, önkéntes nyugdíjpénztárnál 150 ezer Ft, Nyugdíj előtakarékossági számlánál pedig 100 ezer Ft, de együtt nem haladhatja meg a 280 ezer Ft-ot. 150 ezer forintnyi kedvezmény igényelhető az egészségpénztári befizetések után is, de az önkéntes nyugdíjpénztár és az egészségpénztár után igényelt adókedvezmény együtt nem lehet több, mint 150 ezer Ft.