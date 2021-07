Euromoney Magazin: az OTP a régió legjobb bankja 2021-ben

A tavalyi év után újra az OTP Bank nyerte el a „Magyarország legjobb bankja” díjat a Euromoney Kiválósági Díj 2021 versenyében - tájékoztatta a pénzintézet a Pénzcentrumot. Az OTP Bank kapta a „Kelet-Közép-Európa legjobb bankja” díjat is, míg a bankcsoport albán, bolgár és montenegrói leánybankja szintén a legjobb banknak járó elismerésben részesült.

Az OTP Bank lett „Magyarország legjobb bankja” (Best Bank in Hungary), valamint „Kelet-Közép-Európa legjobb bankja” (Central and Eastern Europe’s Best Bank) a Euromoney Kiválósági Díj 2021 versenyében (Awards for Excellence 2021).A nemzetközi pénzügyi lap nemcsak az OTP Bankot, de három leánybankját – az albán OTP Bank Albaniát, a Bulgáriában működő DSK Bankot és a montenegrói CKB Bankot – is díjazta, így az OTP Csoporthoz tartozó hitelintézetek mindhárom országban elnyerték a Euromoney legjobb banknak járó díját, a Euromoney Awards for Excellence 2021 Best Bank díjat.

A Euromoney értékelésében kiemelte az OTP Bank eredménytermelő képességét, eredményes organikus és akvizíciós növekedési stratégiáját, illetve bankkonszolidációs szerepét a kelet-közép-európai régióban. A díjjal ezen kívül elismerték elkötelezettségét a digitális szolgáltatásfejlesztés, az innováció és az ügyfél-központú megközelítés iránt.

