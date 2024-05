Indul a pénzosztás: 80 milliárd forintot osztanak ki ezek között a magyaro kközött

Becslések alapján ma mintegy 80 milliárd forint kamatot kapnak a magyar megtakarítók prémium állampapírjaik után, amely az idei év során várható kamatesők közül csak egy állomás, különösen tekintettel a 2025 elején esedékes nagyobb kifizetésekre - írta meg a Portfolio.

A mai napon újabb prémium állampapír sorozatok kamatfizetése történik, amelynek keretében a magyar megtakarítók összesen mintegy 80 milliárd forint kamatbevételre számíthatnak számláikon - derült ki a Portfolio becsléséből.

Ez az év első negyedévében tapasztalt jelentős kamatbevételeket követően történik, amelyek már akkor is jelentős összegeket jelentettek a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) befektetőinek. A Portfolio korábban arról számolt be, hogy 2025 első negyedévében még ennél is magasabb kifizetésekre lehet számítani. Azonban nem csak ebben az időszakban, hanem a köztes hónapokban is várhatóak kamatfizetések a PMÁP részéről, például ma két különböző sorozattól:

A 2025-ben lejáró 2025/J sorozat esetében mintegy 26 milliárd forint,

Míg a 2031-ben lejáró 2031/I sorozat esetében mintegy 56 milliárd forintnyi kamatot fizetnek ki.

A nyár folyamán, valamint szeptemberben és decemberben további kamatfizetések és tőkelejáratok várhatóak a prémium állampapíroknál. A legnagyobb kamatesőt azonban 2025 eleje hozza majd.

A PMÁP mellett az államnak más lakossági papírok esetében is teljesítenie kell kifizetéseket. Például júniusban lejárnak az első, 2019 júniusában indult MÁP Pluszok. Ez gyakorlatilag egész évben havi szinten több mint 100 milliárd forintos kifizetést jelent a lakosság számára.

Az értékpapírszámlát vezető kincstár ügyfeleinek ajánlott előre rendelkezniük a kamatkifizetés módjáról. Két opció közül választhatnak:

Újrabefektetés,

Rendelkezés esedékességfizetés módjáról.

Bár az újrabefektetés vonzónak tűnhet, fontos megjegyezni, hogy az eredeti sorozatba való újrabefektetés már nem lehetséges annak értékesítési zárása miatt. Alternatív megoldásként más állampapírok választhatók a kapott kamat további kamatoztatására. Amennyiben több papír között szeretnének osztani, a „pénzszámla” opciót kell választaniuk.

Az esedékességfizetésnél további lehetőségek:

Pénzszámla,

Banki átutalás.

Az első esetben a kamatot az államkincstár számlán írják jóvá, míg a második opcióval rendelkezők megadott bankszámlaszámukra kapják meg azt.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez az információ semmilyen formában nem tekinthető befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

