Új korszak kezdődik: végleg elúcsúzhatunk a reklámmentes streamingektől?

Elérkezett a streaming új kora, ahol már reklámokkal is lehet találkozni. Hazánkban a SkyShowtime vezette be elsőként ezt a lehetőséget és vannak vállalatok, melyek le is csaptak a lehetőségre.

A médiafogyasztási szokások világszerte egyre jobban tolódnak el a streamingszolgáltatások felé. A nemzetközi trendekből Magyarország sem marad ki, annál is kevésbé, mivel a 10 milliós lakosság 91 százalékának van internet-hozzáférése. A Kantar Hoffmann TGI kutatássorozata alapján a 16-75 éves magyarok 56%-a érhető el hetente legalább egyszer a különböző streaming platformokon (a Youtube-tól a Skyshowtime-ig), ahol átlagosan, napi 1 óra 44 percet töltenek sorozat- és filmnézéssel - közölte a K&H. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Streaming műsorszolgáltatással Magyarországon 9 nagyobb cég foglalkozik (egyebek között a Disney Plus, a Netflix, a HBO Max, a SkyShowtime, az RTL+ stb.). A szolgáltatók alapvetően havi előfizetéses rendszerben működnek, így a nézők egyben élvezhetik a filmeket anélkül, hogy azokat hirdetésekkel szakítanák meg. Reklámok közé ékelt videómegosztóként működik a legtöbb közösségi média is, így a Youtube, a Facebook is, ahol előfizetéssel szintén kizárhatóak a reklámok. A streamingszolgáltatások árbevétele világszerte megelőzi a hagyományos televízió-előfizetésekét, köszönhetően annak, hogy közönségkedvenc sorozatok és filmek nagy választékát lehet megnézni bármikor. A streamingszolgáltatásokra szóló előfizetések kapcsán, megfigyelhető az a tendencia is, hogy a fogyasztók egy része inkább elfogadja a reklámokat, mintsem, hogy fizetnie kelljen a tartalomért, a választék pedig folyamatosan bővül a streaming-szolgáltatók által biztosított filmekkel, sorozatokkal. Ezt a jelenséget felismerve a K&H elsőként a hazai bankszektorból hirdetési felületet vásárolt streaming platformon, méghozzá a SkyShowtime április végén elindult reklámokat tartalmazó változatán - közölte a pénzintézet. Magyarországon a programozott online hirdetések éves költése folyamatosan növekszik, 2023-ban 9,8 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban. Így 2024-re elérte a félmillió dollárt (mintegy 178 milliárd forintot), amivel a digitális reklámköltések közel 72 százalékát fedi le. EZ IS ÉRDEKELHET Ádadták az Arany Pálmát Cannesban: ez a film teljesen levette a zsűrit a lábáról A 138 perces feszes ritmusú film hatásosan idézi meg a klasszikus amerikai maffiafilmeket, miközben az amerikai álom árnyoldalaira is rávilágít.

