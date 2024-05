Itt az újabb riasztás: ez a 11 vármegye hétfőn sem ússza meg az esőt, akár még jég is lehet

Vasárnap 14 megyében van érvényben az elsőfokú riasztás zivatarveszély miatt. Napközben zivatarokra nagyobb valószínűséggel és számban a középső országrészben, a Nyugat-Dunántúlon, illetve az Északi-középhegység nyugati felének tágabb környezetében számíthatunk, majd számosságuk az esti, éjszakai órákban határozottan csökken - írja a HungaroMet. Hétfőn a maihoz képest kevesebb helyen, néhol alakulhat ki zivatar, erre az északkeleti és a délnyugati tájakon a legkisebb az esély. Az erősebb gócokat elsősorban ma intenzív csapadékhullás, átmeneti erős, viharos széllökés, illetve jégeső is kísérheti.

Vasárnap Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben van érvényben elsőfokú riasztás zivatarveszély miatt. "Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!" - írja a meteorológiai szolgálat.

Hétfőn az előrejelzések szerint Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Veszprém - összesen 11 - vármegyében várható zivatar. Keddre nagyrészt elvonulnak a zord felhők, csak Vasban és Zalában várhatók már zivatarok.

Vasárnap délután a Dunántúlon is csökken a felhőzet, így ezt követően ott is, mint másutt több órára kisüthet a nap a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Elszórt jelleggel képződhetnek záporok, zivatarok, főként a Dunántúl nyugati és északi részein, Budapest körül és az Északi-középhegység nyugati részein. A keleties szél megélénkülhet, de zivatarok környezetében átmeneti jelleggel erős, viharos széllökések is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 30 fok között alakul, de a nyugati határnál hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Estére a gomolyfelhők nagy része összeesik, így jobbára derült vagy fátyolfelhős lesz az ég. Késő estig mindenütt lecsengenek a napközben kialakuló záporok, zivatarok. Főként délnyugaton foltokban köd képződhet. A légmozgás többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hidegebb is lehet.

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. A korábbi napokhoz képest jóval kisebb számban, csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de a Dunántúl délnyugati részein és az északkeleti megyékben kicsi a csapadék esélye. A keleties szél csak kevés helyen élénkülhet meg, illetve zivatarok körül átmenetileg meg is erősödhet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Kedden a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Hazánk nyugati harmadán szórványosan valószínű zápor, zivatar, máshol csak néhol lehet csapadék. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérik, zivatar térségében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. Hajnalban 9, 16, délután 23, 29 fokot mérhetünk.

Szerdán az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap. Szórványosan kialakul zápor, zivatar, nagyobb eséllyel hazánk keleti, északkeleti felén-kétharmadán. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, északi szél. Zivatar környékén viharos lökések is lehetnek. A minimum 10, 16, a csúcshőmérséklet 23, 29 fok között várható.

Csütörtökön az erőteljes gomolyfelhő-képződés és a fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan előfordul záporeső, zivatar. Néhol megélénkül a délnyugati, nyugati szél. Erős lökések csupán zivatar térségében lehetnek. A hajnali 9, 16 fokról 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken pedig nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütés is valószínű. Több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik, zivatar környékén viharossá is fokozódhat a szél. A minimum 10, 16, a maximum 21 és 30 fok között alakul, északnyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb hőmérsékletet.