Tömegével mondanak fel a magyar fiatalok: nem bírják tovább

Ezek voltak 2019/44. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Tömegesen mondanak fel a magyar fiatalok: nem bírják tovább, lépniük kell

A magyarok több mint negyven százaléka hagyta el eredeti szakmáját, vagy éppen a váltáson gondolkozik - főleg a fiatal generáció, a 20-as, 30-as korosztály fordít hátat pályájának. De vajon mi ennek az oka, hol a legégetőbb a hiányuk, és kik azok a "nullkilométeresek" - ezeknek járt utána a Pénzcentrum.

Egy új forintérmét vezetnek be: ilyen eddig még nem volt Magyarországon



Új forintérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. A soron következő emlékérme az utolsó lesz idén, 2 000 forintos névértéken adják ki, és a "Nemzeti emlékhelyek" sorozat VI. darabja lesz.

Ez is érdekelhet! Te jó ég! Ennyit vihet haza Budapest főpolgármestereként Karácsony Gergely Nincs nagy meglepetés, mivel az illetmény összegét törvény határozza meg, így Karácsony Gegely...

Sok autós nem tudja, ezért is bírság jár: ha kiszúrják, ugrik a forgalmi



A súlyos balesetek mellett komoly büntetést is kockáztat, akinek probléma van az autója világításával. A hatóságok sem győzik eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez: évről évre kampányt szerveznek. Most kiderült, akár a műszaki vizsgán is elbukhatnak az öregebb autók, az utólag beszerelt fényszórók miatt is ugorhat a papír.

Ez is érdekelhet! Nagyot szakít a magyar lottómilliárdos: így duplázhatja meg a vagyonát 5 év alatt akár közel 5 milliárdra is hízhat a pénz.

Lelepleztük a nagy trappista-trükköt: eltűnhet a magyarok kedvenc sajtja a boltokból

A magyar vásárlók kedvence és legtöbbet vásárolt sajtja a trappista sajt, ez tény. Az is tény azonban, hogy ezeknek a trappista elnevezésű sajtkészítményeknek gyakorlatilag semmi közük sincs a "nagybetűs" Trappista sajthoz, aminek elkészítéséhez igazi szakértelemre van szükség. Ennek ellenére a Magyar Élelmiszerkönyv lehetőséget ad a trappista név használatára akkor is, ha a készítménynek gyakorlatilag semmi köze sincs a tradicionális Trappista sajthoz. Így történhetett meg az, hogy a magyar vásárlók évtizedek óta falják, a Pénzcentrumnak interjút adó sajtmester által csak "fehérje és zsírmassza keveréknek" titulált trappista elnevezésű sajtokat. Mindezt ráadásul úgy, hogy közben fogalmuk sincs róla, hogy - a szakértő véleménye szerint - csupán egy kármentő funkciót betöltő, valójában íztelen, szagtalan termékért rajongnak, ami sajtkészítői szemmel gyakorlatilag értékelhetetlen. De hogy miként jutottunk idáig; mi lehetne a megoldása a hazai Trappista-dilemmának; valamint, hogy a szabályozás milyen szerepet tölt be a mára kialakult helyzetben annak Mircz Nárcisz, sajtmester és a Nébih segítségével jártunk utána.

Magyarok százezreivel szúrt ki a rendelet: álom marad nekik a saját lakás



A mai magyar lakossági hitelpiac egyik jellemzőjéből adódik, hogy sokszor magas jövedelem mellett sem tudja a hiteligénylő megvásárolni azt a lakást, amit alacsonyabb jövedelem mellett simán megvesz. Mi ennek az oka? És egyáltalán, mekkora az a jövedelem, ami mellett már megtakarítás nélkül is meg tudunk venni egy átlagos lakást? Mert ez is lehetséges - mutatjuk, hogyan.

Kiderült: ezekben a szakmákban keresheted szénné magad most Magyarországon



Igencsak változó, mennyit lehet keresni az egyes ágazatokban Magyarországon - derül ki a KSH legfrissebb, 2019 első félévére vonatkozó jelentéséből. Az adatokból kitűnik, hogy a diplomások és a szellemi dolgozók húzzák fel a nagyátlagot. Ellenben érdekes, hogy bár hatalmas a bérverseny a nagy boltláncok között, összességében a kereskedelemben sokkalta rosszabbul lehet keresni, mint mondjuk egy hazai bányában. És az építőipar is hiába dübörög, a fizetéseken ez nemigen látszik.

Ezt kapják 2,4 millióért a nagycsaládosok: teszteltük a 7 személyes Fiat Doblót



Nagyon fut a nagycsaládosok autóvásárlási programja: 2,5 milliónyi ingyenpénzt kapnak autóvásárlásra a nagycsaládosok - de maximum a vételár felét lehet ezzel fedezni. Így jöhet ki, hogy egy zsírúj Fiat Doblót már 2,4 millió forintért el lehet hozni a kereskedésektől. A Pénzcentrum kipróbálta az egyik legolcsóbb családi dobozos kocsit. Arra voltunk kíváncsiak, mit lehet ennyi pénzért kapni a mai piacon, és azt is megnéztük, valóban befér-e hét ember.

Ennyibe fáj a magyar luxustemetés: itt a tételes lista, harangozástól a limuzinig



Haranggongatás egy ezresért, hangrendszer kölcsönzés 12 ezer forintért, trombitálás 20-30 ezerért - és ezek még csak az apró-cseprő dolgok, amiket meg kell fizetni egy temetés kapcsán. Az mégdrágább, ha mondjuk hétvégén szeretnénk a szertartást, vagy munkaidő után. A Budapesti Temetkezési Intézet szolgáltatási igazgatója a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy az emberek egyre inkább az olcsóbb, hamvasztásos temetés felé tendálnak. Harsányi Andrea arra is felhívta a figyelmet, hogy az ünnepi hosszú hétvégén rengetegen lesznek a temetőkben, így érdemes felkészülni.