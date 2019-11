Sok autós nem tudja, ezért is bírság jár: ha kiszúrják, ugrik a forgalmi

A súlyos balesetek mellett komoly büntetést is kockáztat, akinek probléma van az autója világításával. A hatóságok sem győzik eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez: évről évre kampányt szerveznek. Most kiderült, akár a műszaki vizsgán is elbukhatnak az öregebb autók, az utólag beszerelt fényszórók miatt is ugorhat a papír.

Immáron egy hete beköszöntött a tél, legalábbis az időszámítás tekintetében biztosan. Reggel még félhomályban indulunk dolgozni, vagy iskolába, délután pedig már 4 óra után elkezd sötétedni - jópár hónapig így fog ez menni. Ez az időszak különösen veszélyes a közlekedőkre, nagyobb körültekintést igényel minden úton lévőtől - amit nem lehet elégszer hangsúlyozni. Tudjuk, minden évben ezer és egy hasonló írás születik, de sajnos még mindezek ellenére is rengeteg a baleset, sokan nem az időjárásnak, vagy a látási viszonyoknak megfelelően közlekednek.

Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága ebben az évben is megkezdte a Látni és látszani című kampányát, amely során többek között a járműveket, illetve a sofőröket is ingyenesen átvizsgálják - előbbieket a szervizekben, utóbbiakat pedig az optikákban. A program december 15-ig tart, szóval még nem maradtál le semmiről, itt lehet regisztrálni!

Ebben az időszakban a járművezetők felelőssége: a járművük őszi-téli felkészítése, valamint a saját szemük épségének, a látásuk megfelelőségének biztosítása. Az olyan külső tényezők, mint a sötétség vagy a rossz időjárási viszonyok rontják a látást, a láthatóságot. Rendszeresen ellenőrizni kell az autót, ezen belül pedig azokat az alkatrészeket, amelyek arra szolgálnak, hogy lássunk, látszódjunk

- hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum megkersésére Berzai Zsolt alezredes, az ORFK-OBB főtitkára. A biztonságos közlekedés érdekében a hatóságok szerint a következőket kell ellenőrizni az autón:

Lámpák megfelelő működése: az izzók elhasználódnak, tehát évente többször is ellenőrizni kell őket. Ha egy izzó kiég, túlfeszültséget idéz elő és emiatt a másik izzó is tönkremegy, ezért célszerű a kettőt együtt kicserélni. Mindig legyen izzókészlet az autójában!

Fényszórók beállítása: ha a fényszórók rosszul vannak beállítva, ha csak egyetlen fokkal is feljebb hordanak a kelleténél, a szembe jövő gépjármű vezetőit hússzor jobban vakítják! Ha a fényszórók csak egyetlen fokkal is lejjebb hordanak, a világítás hatékonysága huszad részére csökken, ami 30 méteres látáscsökkenést jelent.

Fényszórók tisztasága: a szennyezett fényszóró világítási teljesítményének legalább 30 százalékát elveszíti.

Szélvédő és ablakok: a különböző külső és belső szennyeződések szürkés réteget képeznek, ami rontja a látásminőséget. A felverődő kavicsok okozta repedések továbbá nemcsak a szabad kilátást akadályozzák, hanem egyéb veszélyforrást is jelenthetnek a gépkocsi utasai számára.

Ahogyan a főtitkár fogalmazott, nem a büntetések kiszabása a hatóságok célja, hanem a baleset-megelőzés, a Látni és látszani kampány is eköré van felépítve. Ugyanakkor, ha valakinek nem működnek megfelelően az autója világításai, és megállítják egy közúti ellenőrzésen, az enyhébb esetben figyelmeztetést kap, de ha a rendőrök súlyosabb hiányosságot találnak a gépkocsin, akkor akár helyszíni bírságot is kiszabhatnak, és szabálysértési feljelentés is lehet az ügy vége.

A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértéséről beszélhetünk ebben az esetben, melynek büntetési tétele 5-től 50 ezer forintig terjedhet

- mondta a bírság mértékéről Berzai Zsolt.

Ugorhat a forgalmid is

Azt már a Pénzcentrumon is többször megírtuk, hogy a magyar autópark sajna eléggé idős: rengetegen járnak 15-20 éves autókkal. Ezeknél a járműveknél még fokozottabban kell figyelni a világításokra, hiszen a tizenéves technika ördöge bármikor lecsaphat. Biztosan mindenki látott már olyan verdát, aminek gyakorlatilag tejfehérre mattult a fényszóró búrája az évek alatt: na, hát ez nem csak balesetveszélyes, de még a műszakin sem mehet át az autó.

Ugyanis a megfelelési paramétereket meghatározó 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint

a tompított fényszórónak - anélkül, hogy a szembejövő jármű vezetőjét vakítaná - az út felületét a jármű előtt sötétben, tiszta időben legalább 40 méter - mezőgazdasági vontató és lassú jármű előtt legalább 30 méter távolságon meg kell világítania.

Ami egy napette, matt búrával nemigen kivitelezhető. Bár a műszaki vizsgáztatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatásköre, azt Berzai Zsolt is megerősítette, hogy amelyik gépjármű nem felel meg a fentebb említett rendelet követelményeinek, azt bizony a műszakin sem engedik át. Így pedig nem csak a vizsga árát kell még egyszer megfizetni - ami egyébként 20 ezer forint körül van vizsgaponttól függően -, hanem a szükséges javításokat is el kell végezni, hogy legközelebb átmenjen az autó.

Trükköznek, de nem éri meg

Persze, mivel Magyarországon vagyunk, rengetegen keresik a módszereket, hogyan lehet "átrúgdosni" a műszakin azokat a járműveket, amelyek egyébként csak egy nagyobb anyagi ráfordítás után felelnének meg a követelményeknek.

A matt fényszórókat általában alkohollal szokták egy kicsit megdörzsölni a mérés előtt, hogy valamivel több fényt engedjenek át. Ez addig oké, hogy így átmegy az autó a vizsgán, de pár óra, vagy nap múlva ugyanolyan matt lesz a búra, mint előtte...

- magyarázta a Pénzcentrumnak egy autószerelő, aki korábban műszaki vizsgáztatással is foglalkozott. Szerinte nem éri meg csalni, főképpen nem a világító berendezésekkel.

Az egy dolog, hogy a figura nagyon örül, hogy papíron rendben van minden, és még spórolt is egy kis pénzt a trükközéssel, de annak már kevésbé fog örülni, ha mondjuk éjjel egy kamion balesetveszélyesen kikanyarodik elé, mert nem veszi észre a forgalomban, annyira rosszul világít a lámpája.

A szakember azt is elmondta, mire kell figyelni, ha valaki utólag akar beszereltetni fényszórót az autóba:

Fontos, hogy a szabályok szerint csak fehér, vagy sárga fényt bocsáthat ki a szerkezet. Sokan úgy gondolják, hogy kiváló ötlet valamilyen erősebb, xenonos rendszert beszereltetni a kocsiba. Na, egyfelől ilyeneket csak olyan autókra szabad felszerelni, amelyeken van szélvédőmosó is, illetve szintbályzó is szükséges. Rengeteg olyan, kínából, vagy innen-onnan rendelt, utólag otthon bemókolt rendszert láttam már, amivel nemhogy javítottak a helyzeten, de közúti közlekedésre teljesen alkalmatlanná tette az autót. És ezt most szó szerint mondom: az egy dolog, hogy a sofőr remekül lát, de szabályozó nélkül nem lehet állítani rendesen a fény útját, és a szembejövőknek kisüti a szemét a bivalyerős Csikang, vagy Csingacsuk, vagy tudomisén milyen márkájú xenonlámpa.

Ráadásul az ilyen rendszerrel szerelt autók sem mennének át a műszaki vizsgán, visszacsinálni pedig újabb súlyos ezrekbe kerül.

Higyjétek el, jó az a halogénizzós rendszer is, csak ügyelni kell rá! Évente, vagy amikor a helyzet kívánja, érdemes megejteni például egy búrapolírozást. Sokan foglalkoznak vele, maximum egy-két óra az egész, darabonként 4-5 ezer forintnál nemigen kerül többe, de mégis csodát tud tenni!