Szégyenlista elején Magyarország: kevés rosszabb van a hazai börtönöknél

Kevés helyen rosszabb a börtönhelyzet, mint nálunk: például nem sok európai országban zsúfoltabbak az intézmények, mint nálunk. A statisztikák szerint csaknem 20 százalékkal tartanak fogva több rabot, mint ahány férőhely van a hazai börtönökben. A probléma kontinentálisnak mondható, számos országban leterheltek a BV-intézmények, vagy már nagyon a kapacitások határait súrolják.

Rengeteg európai országban jelent gondot a börtönök zsúfoltsága: ráadásul mi magyarok eléggé elkeserítő helyen állunk a kontinentális összesítésben - ebben európai 60 ország eredményeit hasonlították össze. Ugyanis egy szakportál friss listája szerint a hazai börtönök a harmadik legzsúfoltabbak Európában: nálunk 118,3 százalékos a telítettség (tehát majdnem ötödével több embert tartanak fogva, mint a maximális kapacitás). Ráadásul nem is vagyunk olyan messze a szégyenlista elejétől, Olaszországban például 119,9 százalékos a leterheltség, Észak-Macedóniában pedig 22,3 százalékkal van több rab, mint ahány férőhely van.

Az európai rangsorból kivehető, hogy a zsúfoltság elég nagy probléma az öreg kontinensen: 15 országban üzemelnek 100 százalékos kihasználtság felett a büntetés-végrehajtási intézmények. 90 százalék fölötti telítettséget pedig 32 európai országból jelentettek az illetékes szervek.

Ellenben 21 országban még a kapacitások 80 százalékát sem használják ki. Kiderült, hogy Európában Andorrában a legszellősebbek a börtönök (azaz az az egy, amely az országban található), itt csak 31 százalékos a helykihasználtség, de Monaco sem sokkal marad el a maga 34 százalékával - itt is csak egy intézmény van. Illetve a Feröer-szigeteken 42,9 százalékos a kihasználtság, ugyanakkor a Dániához tartozó szigeten konkrétan nincs is börtön: csak egy 12 személyes cella azoknak, akiket rövidebb ideig tartó büntetésre ítéltek. A komolyabb bűnözőket Dániába szállítják.

Azt is vizsgálták, hogy hány fogvatartott jut 100 ezer főre, ebben az összesítésben azért jobbak vagyunk: Magyarországon 173 elítélt jut ennyi lakosra, amellyel az összesítés 15. helyén vagyunk. Ezt a listát Ororszország vezeti, 375 sittes jut 100 ezer főre, őket Fehéroroszország (343/100 ezer lakos) és Törökország (318 fő/100 ezer lakos) követi.

Érdekesség, hogy miközben pár százezerrel vannak többen nálunk, a csehek sokkal előrébb végeztek, mint mi ebben az összesítésben: 8.-ak, 202 elítélt jut 100 ezer lakosra. Sőt, a lengyeleknél (196/100 ezer fő) és a szlovákoknál (193/100 ezer lakos) is kevesebb elítélt jut a magyarokra.

Ugyanakkor a régióból jól teljesített Szlovénia, ahol csak 64 börtönbüntetését töltő jut 100 ezer lakosra, illetve Horvátország sem sokkal rosszabb a helyzet, ahol 78 elítélt jut egyanennyi lakosra.

Ha megnézzük az ítéletek súlyosságát, kiderül, hogy a hazai elítéltek több mint felét legalább 3 évre varrták be a dutyiba. A BVOP legutóbb kiadott, 2018/1-es börtönstatisztikai szemléje szerint ugyanis a hazai elítéltek 56,9 százaléka több mint 3 évet kapott. Sőt, a legnagyobb csoportot (25,61%) 5 és 10 évnyi fogságra ítélték. A második legnagyobb csoport a 3-5 évre ítéletké volt 2017 utolsó napján, ők adták ki az összes fogvatartott 18,94 százalékát.

Nagypályás bűnözőkből 1613 ült a magyar börtönökben (11,94%), őket 10, vagy több évnyi szabadságvesztésre ítélték. 54 ember pedig biztosan a börtönben fog meghalni, ennyi tényleges életfogytiglanost regisztráltak a hatóságok - az összes elítélt 0,4 százaléka alkotja ezt a csoportot.

Az is kiderült a BVOP adataiból, hogy viszonylag kevés embert csuknak le egy évnél kevesebb időre: az elítéltek alig több mint 9 százaléka szabadulhat 12 hónapon belül.

A World Prison Brief a nemek arányáról is vezet statisztikákat, így adta magát, hogy megnézzük, ebben a tekintetben hogy áll Magyarország a többi európai országhoz képest. Bár hazánkban csupán a foglyok 7,4 százaléka nő, így is a tizedik helyen állunk a szervezet 60-as listáján.

Andorrában az elítéltek 11,1 százaléka nő, nem sokkal marad el ettől Fehéroroszország sem (10,5%) és Málta sem (10,4%). Meglepően sok, 8 százaléknyi a női elítéltek aránya a cseheknél, rajtuk kívül még a szlovákok előznek minket a régióban 7,6 százalékkal.

Az osztrákoknál csupán a rabok 6,1 százaléka nő, Szlovéniában 5,9 százalék, a románoknál 4,5 százalék, Lengyelországban 4,4 százalékos ez az arány. A bolgároknál még kisebb arányban vannak nők a börtönökben, csak 3,2 százaléknyian.

Feröeren, San Marinóban és Liechtensteinben pedig konkrétan 0 százalékos a nők aránya.

Nem elég, hogy zsúfoltak a magyar börtönök, még a körülmények sem a legjobbak: nyáron Kadlót Ezsébet, a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkára beszélt arról, hogy elmondta, komoly gondok vannak sok intézményben.

Vannak bv-intézetek, ahol egy-egy szintet már csak "Jurassic Parknak" vagy "Mordornak" hívnak a fogvatartottak, annyira borzalmas a helyzet

- ismertette a szakértő, majd pedig a zsúfoltság okait taglalta.

Olyan helyeken, ahol eddig hat fő volt az általános, elkezdték kialakítani a hét-nyolc fős zárkákat. Közben folyamatosak a bántalmazások, zsarolások, élősködések, sok fogvatartott fél, mert a cellájában sincs biztonságban. Bármi megtörténhet, és az őr nem szegül szembe a rabokkal. Én sem tenném 160 ezer nettóért

- fogalmazott, majd hozzátette, tud olyan börtönről, ahol egy hétvégén hat felügyelő vigyázott 1500 fogvatartottra.

Nem is csoda hát, hogy szinte hétről-hétre belefutunk olyan hirdetésekben, melyben valamelyik börtön őröket toboroz. Legutóbb például novemberben írtunk arról, hogy bruttó 230 ezres kezdőfizetésért keresnek körlet és biztonsági felügyelőt a Márianosztrai Fegyház és Börtönbe. Ahol a főbb feladatok közé tartozik a fogvatartottak őrzése, felügyelete, ellenőrzése, kísérése, munkáltatásának biztosítása.

Ugyanebbe a börtönbe akkor kerestek egyébként börtönorvost, osztályvezetői szakorvosi beosztásba is. Mindezért cserébe 541 ezer forintos havi bért, cafetériát, utazási költségtérítést, szükség szerint szolgálati lakást kínálnak. A munkarend hivatali nyolcórás.