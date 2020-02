Pedagógusok Szakszervezete: kevés a 10 százalékos béremelés

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szerint ágazati szakmai pótléknak jó, béremelésnek kevés a 10 százalék, amit Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter előző nap bejelentett.

A Pedagógusok Szakszervezete közleményében kifogásolta, hogy csak júliustól valósul meg az intézkedés, és sajnálatát fejezte ki, hogy az oktatási kormányzat a szakszervezettel csaknem másfél évig zajló tárgyalás után mindössze ennyit értett meg a pedagógustársadalom problémáiból.

A PSZ béremelést követelt és nem pótlékot, amelyet a kormány bármikor visszavonhat - írták, hozzátéve: ez még a bérfelzárkóztatáshoz is kevés, mivel a nemzetgazdasági átlagot sem éri el a pedagógusok keresete. Hozzátették: a megígért 10 százalékos ágazati szakmai pótlék azért is elfogadhatatlan, mert nem tudja az oktatásban tartani a pályakezdőket. Szerintük a valóság az, hogy a fiatalok néhány éves tapasztalat után továbbra is elhagyják a pályát, így tényleg nem lesz, aki tanítsa a gyermekeket.

Kitértek arra is: az igazgatóknak megígért vezetői pótlék - amellyel bruttó 821 ezer forintra is nőhet a fizetésük - álláspontjuk szerint kiválóan alkalmas a pedagógustársadalom további megosztására. Ez az "álomfizetés" a pedagógustársadalom 0,1 százalékát érinti, és a pótlékkal csak ők érnék el az egyetemi diplomások átlagkeresetét. A bejelentés egyértelmű vesztesei a nevelést-oktatást segítők, például a dajkák, óvoda- és iskolatitkárok, akiknek áldozatos munkája nélkül semmi nem működhet a köznevelésben - tették hozzá.

Értelmezhetetlen az is - írták - miszerint az intézkedés csaknem 170 ezer pedagógust érint. A szakképzést önmagának "kiszakító" Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) többször bejelentette, hogy 2020 júliusától átlagosan 30 százalékos béremelést kap a szakképzésben dolgozó 32 ezer pedagógus - ennek továbbra sem látják a fedezetét. A PSZ kalkulációi szerint a valóságban a miniszter által bejelentett 170 ezer helyett mintegy 120 ezer pedagógus kaphat pótlékot.

