Légy résen: így bukod el álmaid állását már az interjú előtt

Ha azt szeretnéd, hogy a 2020-as év valóban más legyen, mint az eddigiek, itt az ideje, hogy végre kezedbe vedd saját sorsodat, és változtass. Friss felmérések szerint a magyarok harmada nagy mértékben elégedetlen a fizetésével, és úgy érzi a munkája nem ér véget, amikor lejár a munkaideje - te ne legyél egy közülük! Ha váltani szeretnél, keresve sem találnál jobb időszakot ennél, és ha betartod a karrierszakértők 8 legfontosabb szabályát, akkor abban is biztos lehetsz, hogy emlékezni fognak rád a hr-esek, bárhová is mész.

Január hagyományosan az álláskeresés hónapja, ilyenkor sokan épp az újévi fogadalmaik miatt új, kényelmesebb, megbízhatóbb, jobban fizető állás után néznek. Persze a legtöbb esetben fel kell készülnünk, hogy újra állásinterjúkra kell járnunk, ami minden, csak nem kellemes. De fogadd meg, hogy idén sikeres is leszel és kitűnsz a tömegből, hogy az összes hr-es emlékezzen rád. A Daily Mail friss cikke a téma legnevesebb szekértőinek véleményeit gyűjtötte össze:

Nézz utána a cégnek, de ez alkalommal alaposan!

A legtöbb jelölt, ha van már egy cseppnyi tapasztalata, utánanéz a vállalatnak, ahová felvételizik, ám kevesen vannak, akik komoly energiákat fektetnek ebbe - holott bizonyosan megtérül! Ne csak böngészd a honlapot, hanem áss mélyebbre: olvass el minden fellelhető hírt, ahogy az aktuális pénzügyi jelentést is!

Sőt, akár a cégről terjengő pletykákat is gyűjtsd be - ám ezekre aztán még véletlenül se térj ki a személyes találkozás alkalmával!

Te vagy a középpontban, csakis TE!

Neves szakértők, mint például James Innes, karriertanácsadó és számos bestseller karrierkönyv írója szerint az interjúztató fejében csakis egyetlen kérdés villózik egész idő alatt: "Mitől más ez a jelölt, mint a többi?" Ezt feltétlenül tartsd szem előtt, és próbáld úgy alakítani a beszélgetés menetét, hogy végig rólad szóljon: elért eredményeidről, sokrétű tapasztalataidról, kompetenciáidról. Ha pedig neked szögezik a kérdést: Miért épp Önt vegyük fel erre a pozícióra? - ne érjen váratlanul, készülj a válaszra, és tanuld is be! Sőt, az interjú végén akár konkrétan rá is kérdezhetsz, alkalmasnak találnak-e, ha igen, miért, ha nem, miért nem? Ezekre a kérdésekre biztosan emlékezni fognak.

Tűnj vérbeli vállalkozónak, aki minden problémát képes megoldani egy csapásra!

Légy büszke és hangoztasd, hogy képes vagy egy vállalkozó szemmel nézni mind a saját, mind pedig a vállalat ügyeit. Például egy vállalkozó fontolóra veszi a munkáltató növekedésének elősegítését, új ötleteket, ajánlatokat és munkamódszereket vezet be, miközben teljesíti napi munkájának funkcióját. A jelentkezők kevesebb, mint 0,5 százalékánál szerepel ez a tulajdonság önéletrajzukban, így ez valóban megkülönböztethet a versenytársaktól.

Ne félj feltenni azokat a kényelmetlen kérdéseket!

Soha ne félj kérdezni. Ha elutasítanak, nem a megsértődés a legcélravezetőbb módszer, helyette kérj inkább érdemi visszajelzést: mi volt a gond a jelentkezéseddel? Ebből sokkal többet tanulhatsz, mint azzal, ha duzzogsz egy-egy sikertelen pályázat után. Ki tudja, talán elindul egy konstruktív párbeszéd, amely során még az is kiderülhet, létezik egy sokkal testhezállóbb pozíció számodra a vállalaton belül.

Elő azokkal az okos kérdésekkel!

Feltétlenül készülj fel kérdésekkel, méghozzá olyanokkal, melyek bizonyítják, nem csak ismered a céget, de érdeklődsz is iránta. Releváns és éleslátó kérdések felvetése a legegyszerűbb módja annak bemutatására, hogy máris elkötelezett vagy. Legyen a felvételi igazi beszélgetés, ne pedig egy monológ.

Digitális rendrakás

Ha azt szeretnéd, hogy komolyan vegyenek, rakj rendet a digitális teredben, állítsd privátra a bulifotókat és a kacsaszájú szelfiket, és nyilvánosra az okos gondolataidat, valamint a fontos szakmai cikkeket, amiket megosztottál az elmúlt években.

Mi a leggyengébb pontod? Díszcsomagolást rá!

Nem egyszerű válaszolni erre a kérdésre, de van rá jó válasz, csak arra figyelj, hogy ezek ne zárjanak ki teljes mértékben a jelentkezők köréből. Ha teheted, kerüld a karakterhibáid kiteregetését, inkább olyat keress, melyet a múltban már felismertél és azóta szorgalmasan dolgozol rajta. És ne felejtsd el, ennek a kérdésnek az is a célja, hogy lássák, hogy teljesítesz nyomás alatt.

Jelentkezz! Majd újra!

Még ha azt is érzed, az interjú nem ment valami jól, jelentősen növelheti az esélyeidet, ha érdeklődsz pár nap után, és udvarisasan rákérdezel, sikerült-e már döntésre jutni. Legjobb, ha mindezt telefonon teszed, magabiztosan, de udvariasan beszélve.

Címlapkép: Getty Images