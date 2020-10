Kétezer fős leépítést jelentett a hazai Tesco áruházak átalakítása

Az újrafókuszált üzleti modell miatt jócskán megcsappant a magyar Tesco létszáma: a cég friss üzleti beszámolója szerint több mint 2 ezer fővel dolgoznak kevesebben az áruházláncban, mint egy évvel korábban. Sőt, a tavalyi évhez képest megduplázódott a dolgozók számának a csökkenése. Ráadásul ebben még benne sincs a járvány.

"Mind a 112 hipermarketben átalakítottuk és újrafókuszáltuk a termékkínálatot a vásárlók igényei szerint. Eredetileg ezeket az áruházakat a "one stop shop" koncepció szerint terveztük meg, és töltöttük fel áruval, ám az internet fejlődésével, illetve a vásárlási szokások változásával a vásárlók áruházainkkal szemben támasztott elvárásai is megváltoztak" - árulta el a Pénzcentrumnak adott interjújában még 2019-ben Matt Simister. A Tesco közép-európai vezérigazgatója akkor arról beszélt, hogy magyarországi történetük eddigi legnagyobb kínálat-átalakítását hajtották végre az elmúlt időszakban, miközben megszüntették a kihasználatlan eladótereket is.

Kérdésünkre Matt Simister akkor elismerte, hogy a jelentős kínálat-átalakítás miatt kevesebb emberre lesz szükségük.

A vezérigazgató hozzátette, Magyarország legnagyobb magánszektorbeli munkaadójaként most arra összpontosítanak, hogy minőségi munkáltatóvá tudjanak válni. "Jó úton haladunk, amit a "Felelős munkáltató" védjegy is bizonyít. Ami az állandó és szezonális munkaerő megoszlását illeti, jelenleg az átlagos statisztikai létszám 90 százaléka állandó munkatárs, míg a kollégák 10 százalékát rugalmasan, szezonális jelleggel (karácsonykor, nyáron, húsvétkor) foglalkoztatjuk" - összegezte az átalakítással járó állományi változásokat 2019 decemberében Matt Simister.

Az átalakításnak ezzel azonban még nem volt vége: 2020 júliusában jött a hír, hogy egy "technikai átalakulás" nyomán 700 pozíciót szüntettek meg az áruházláncnál. A Tesco akkor azt közölte, hogy a cég bizonyos munkakörök összevonása mellett döntött, az új pozíciókra való váltás lehetőségét pedig a lehető legtöbb munkatársuknak felajánlották. Hozzátették: "Annak ellenére, hogy a folyamat során új pozíciókat hozunk létre, és a lehető legtöbb munkatársunknak felajánlunk új pozíciót, a munkajogi szabályokkal összhangban, a megszűnő pozíciókat be kell jelentenünk az illetékes hatóságoknak, így az átalakítás jog-technikailag csoportos létszámleépítésnek minősül."

Rohamosan fogy a magyar Tesco

A Pénzcentrum megnézte a Tesco-Global Áruházak Zrt. legfrissebb üzleti beszámolóját. Ezt böngészve úgy néz ki, jelentősen csökkent a hipermarket-láncnál dolgozók száma. A tavaly március elejétől idén február végéig tartó időszak átlagát tekintve 13 113 ember dolgozott náluk, a diákokat és a kölcsönzött munkaerőt nem számolva. Ez a szám az előző évben 15 153 volt, ami azt jelenti, hogy átlagban több mint kétezerrel kevesebb embert foglalkoztat most a multicég, mint az előző évben. Ha azt nézzük, hogy a két évvel ezelőtti adat még 16 067 volt, akkor azt is láthatjuk, hogy ez a csökkenés megduplázódott. Az idei 13 ezres dolgozói létszám döntő többsége - 10 494-en - teljes munkaidőben dolgozik a cégnél, míg 2 620-an részmunkaidőben.

Bár mindkét csoportban több a fizikai munkát végzők aránya, az arány ugyanakkor eltér. Az állandósok közül valamivel több, mint kétezerrel nagyobb a fizikai dolgozók száma, mint azoké, akik szellemi munkát végeznek, a részmunkaidősöknél gyakorlatilag tízszeres az arány a kékgallérosok javára. A cég éves szinten 42,5 milliárdot költött bérekre, ami ötmilliárddal marad el a tavalyi adat mögött. Az éves átlagjövedelem 3,7 millió volt a cégnél, ami tizenkét hónapra elosztva 307 ezret jelent. Az adatok a február végéig tartó, azaz pont a koronavírus-járvány kezdete előtti időszakot nézik, így esélyes, hogy azok a következő években jelentősen módosulnak a szinte minden szektort felforgató pandémia következményeként.

