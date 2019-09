Itt a válság? Létszámstopról vallottak a magyar autógyárak

A világ meghatározó autópiacai a visszaesés jeleit mutatják, a jövő nem tűnik rózsásnak többek között a Brexit vagy éppen az amerikai-kínai kereskedelmi háború jelentette kockázatok miatt. Egyre több helyről hallani egy közelgő újabb válságról, a Pénzcentrum több ágazati szereplőtől is úgy értesült, hogy emiatt az autóiparban több helyen is létszámstop van érvényben.

Innovációról, alkalmazkodóképességről, és egy esetleges válságra való felkészülésről szólt a Portfolio szeptember 12-én megrendezett Business and Finance Summit 2019 konferenciájának vállalatvezetői panelbeszélgetése, ahol ugyan még nagyon óvatosan, de már mindenki egy újabb recessziót vizionált.

A növekedési ütem csökkenésére kell a gazdaságban felkészülni; bizonyos szektorokban, szegmensekben pedig mérsékelt visszaesésre is sor kerülhet

- mondta el Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója. Mint kiderült, nagyon meredek emelkedésen van túl a Knorr-Bremse is, ebben az időszakban az a munkaerő és beszállítók megtalálása jelentett nehézséget számukra, akik tudják ezzel tartani a lépést. Bár nagyon jól ment nekik, a legjobb években is folyamatosan válságra készültek - számolt be a konferencia panelbeszélgetésén Sávos András, a cég ügyvezető igazgatója.

A Pénzcentrum megkereste a hazai autóipar legfontosabb szereplőit, feltettük nekik a kérdést, igaz-e, hogy már létszámstop van érvényben, várható-e esetleg további intézkedés, például direkt leépítés, vagy a bérek visszavágása?

"Mivel továbbra is világszerte élénk a kereslet a Kecskeméten gyártott kompaktautók iránt, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyáraiban a termelés három, illetve négy műszakban zajlik, jelenleg mintegy 4700 főt foglalkoztatunk. Társaságunk ezzel a régió egyik legnagyobb munkáltatója. A tavalyi év végén minden fél számára jelentős sikerrel zárultak a szakszervezetekkel folytatott bértárgyalások. A két évre szóló megállapodás eredményeként a leggyakoribb munkavállalói kategóriákban két év alatt összesen 35 százalékkal emelkedik az alapbér társaságunknál, ebből az első, 22 százalékos emelés már 2019. január 1. óta érvényben van.

A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban a fent részletezett okok miatt nincs napirenden sem tömeges létszámleépítésre, sem a bérek csökkentésére irányuló elképzelés.

Robert Bosch Kft. az év elején jelezte, hogy 2019-ben a globális GDP 2,3 százalékos csökkenésére számítanak, ami a legtöbb piaci szegmensüket érinti, de a gazdasági visszaesés különösen a gépjárműiparban észlelhető és a mobilitás átalakulása kihívások és egyben lehetőségek elé is állítja céget.

Hogy ezen tényezőknek a magyarországi telephelyek tekintetében milyen konkrét hatása lesz, még nem lehet teljes bizonyossággal előre jelezni. A Bosch már a korai fázisban elkezdte a felkészülést ezekre a kihívásokra és mindent megteszünk Magyarországon is, hogy sikerrel vegyük ezeket az akadályokat.

- tudtuk meg Domokos Dóra PR menedzsertől, majd hozzátete: "Folyamatosan figyeljük és elemezzük a változásokat, hogy azokra időben és rugalmasan tudjunk reagálni az üzleti normáknak megfelelően. A piaci átalakulást a munkaerő vonatkozásában elsősorban a munkatársak át- és továbbképzésével segítjük és törekszünk arra, hogy körültekintő tervezéssel, a munkaerő átcsoportosításával a létszámcsökkenés hosszú távon elkerülhető legyen Magyarországon."

Az Audi Hungariánál nincs létszámstop érvényben. Jelenleg is vannak bizonyos területeken nyitott pozícióink, amelyekre keresik a vállalat jövőképességét biztosító szakembereket.

Átalakulási folyamat zajlik a járműiparban, az Audi Konszernben és az Audi Hungariánál is, amely nagy kihívások elé állítja a vállalatot. Célunk, hogy biztosítsuk törzsgárdánk, a határozatlan munkaszerződéssel rendelkező munkatársaink foglalkoztatottságát.

- mondta el a Pénzcentrumnak Mithay-Markó Judit, az Audi Hungária Zrt. külső kommunikációs vezetője. Kiderült az is, hogy az utóbbi hónapokban bizonyos számú határozott idejű munkaszerződést nem hosszabbított meg a vállalat. Ez egy természetes folyamat, a határozott idejű munkaszerződéseket lejáratukkor felülvizsgálják, és csak igény esetén hosszabbítják meg azokat. A vállalat valamennyi munkatársának alapbére a bérmegállapodás lezárásakor rögzítésre került, amely a jelenleg érvényben lévő bérmegállapodás lejártáig nem változik.

A Magyar Suzukiánál nincsen érvényben és nem is terveznek létszámstopot sem pedig bércsökkentést. Sőt, az idei évre megnövelték a gyártási célszámukat 185 ezer járműre.

2019. április 1-jével az esztergomi gyár lett az anyacég európai bázisú pótalkatrész- és kiegészítőtartozék-ellátóközpontja. Annak érdekében, hogy a cég Európa- és világszerte biztosítsa a hatékony pótalkatrész ellátást, új munkahelyeket is létrehoztak. Mindemellett a vállalat 2018-ban és 2019-ben 30,9 százalékos bérfejlesztést hajtott végre a fizikai dolgozók körében.