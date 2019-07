Ennyit keres egy konyhai kisegítő a felkapott pesti wokbarban

Nagy bajban vannak a fővárosi vendéglátóhelyek, nem csak szakácsokat, pincéreket, már konyhai kisegítőket is nehezen találnak. Kénytelenek bért emelni, és nyíltan kommunikálni, hogy felhívják az emberek figyelmét.

A tavalyi év a szálláshely-szolgáltatás, illetve a vendéglátás számára nem alakult a legfényesebben, már ami a toborzást illeti: átlagosan 2,5 százalékos volt 2018-ban a betöltetlen álláshelyek aránya: a szezon közepén ez a szám elérte a 2,8 százalékot is - derül ki a KSH adataiból. Ráadásul a szaktudással rendelkező képzett munkavállalókból szinte égető a hiány. Ez azt jelenti, hogy nem csak a szakképzett pincér és szakács hiányzik a magyar munkaerőpiacról, hanem az egyszerű, végzettséget nem igénylő, betanított munkára is nehéz találni embert főleg a fővárosban. Nincs más választásuk, ha fenn akarnak maradni, ember kell. Aki tud, bért emel, és ezt transzparensen kommunikálja is.

Nemrég egy konyhai kisegítő álláshirdetésbe botlottunk az egyik legnagyobb álláskereső portálon, amelyben éttermi dolgozókat, wok-előkészítőket keresnek, méghozzá a Padthai Wokbarba.

"Mindazok mellett, hogy vonzó fizetéssel és juttatási csomaggal jutalmazzuk dolgozóink odaadását, azon vagyunk, hogy támogassuk az egyéni fejlődést, karrierterveket a padthainál" -olvasható a leírásban.

A havi nettó fizetési keret: 220 ezer forint, cserébe sem tapasztalatot, sem végzettséget, sem nyelvtudást nem kérnek.

A vendéglátásban hosszú-hosszú ideje alacsonyak a bérek és így van ez manapság is, főleg, ha a versenyszféra más területeinek átlagával vetjük össze. A hazai kkv-k alacsonyabb bérszínvonala nemcsak a külföldi munkavállalással, de az itthoni nagyvállalatokkal szemben is hátrányt jelent a szakképzett munkaerőért vívott versenyben - derül ki az MNB korábbi közleményéből.