Ekkortól osztják a félmilliós jutalmat az egészségügyi dolgozóknak: kórházfejlesztés is indul

Július elsejétől osztják ki az egészségügyi dolgozóknak a beígért félmilliós jutalmat. Kásler Miklós miniszter arról is beszélt, a járvány alatt kiderült, hogy problémák vannak az ellátórendszerbe, ezeket is orvosolni akarják.

Július 1-jén osztja ki a kormány azt a bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatást azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik a járványban aktívan részt vettek. Ez 160 ezer embert érint, és összesen 92 milliárd forintot, mondta Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere egy interjúban. A járványügyi összefogásban "a magvat, a kristályosodási pontot" az egészségügyi dolgozók jelentették, indokolta mindezt Kásler.

A juttatást Orbán Viktor jelentette be március elején a Kossuth rádiós interjújában, majd másnap Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta, hogy mindenki, még a technikai személyzet is megkapja ezt a pénzt - ezt Kásler a mostani interjújában nem részletezte. A miniszter arról is beszélt, hogy az egészségügyi ellátórendszer problémái eddig is ismertek voltak, de a koronavírus alatt "rendkívül markánsan" mutatkoztak meg. Az Emmi gondolkodik azon, mit lehet ezekkel kezdeni, ez egy 2030-ig tartó program lesz.

Ennek egyik része, hogy el kell választani egymástól az állami- és magánellátást, úgy, hogy mindkettőnek ebből java legyen, mondta Kásler. A fekvőbeteg ellátást terhermentesíteni akarják, áthelyezik az ellátás alsóbb szintjeire, így például a családi orvosi rendszerbe. "Ne a betegeket küldjük, hanem a leleteket", magyarázta Kásler.

Arról is beszélt, hogy megérzésből és ösztönből cselekedett a járvány alatt, ezek alapján hozott döntéseket. Mindezekre Orbán Viktor korábban azt mondta, Kásler érdemei történelmiek, mert mindenki más előtt felfedezte a koronavírus jelentőségét, és időben intézkedett.