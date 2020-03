Borzasztó önsorsrontás a magyar munkahelyeken: így válsz te is mártírrá

Szinte biztos, hogy mindenkinek volt olyan kollégája, aki hajnalban már bent ült az irodában, este pedig ő kapcsolta le a villanyt. Sokan összekeverik a jó hozzáállást a teljesítménnyel, ami hosszabb távon felettébb káros lehet mind a munkahelynek, mind a munkavállalónak. Vélhetően nálatok is van legalább egy mártír. Lehet, hogy te? Íme öt jel, amiből kiderítheted!

A jó hozzáállás, a munkaszeretet dícsérendő dolog, de sokan összekeverik ezeket a tejesítménnyel - ha te is beleesel ebbe a csapdába akkor nagyon könnyen munkahelyi mártírrá válhatsz.

A munkahelyi mártír hasonlít a munkamániásra, a különbség annyi, hogy az előbbi megtiszteltetésnek veszi, ha szétdolgozhatja magát. Aki büszke arra, ha sokáig bent marad dolgozni, mert sok feladatot vállalt be

- mondta a HuffPostnak Melody Wilding coach, szociológus. A szakértő szerint a munkahelyi mártírok mindig a melót helyezik elsőbbségbe, még akkor is ha saját vakációjuk kárára történik mindez, vagy hatással van a magánéletükre, mentális egészségükre.

Lehet, hogy páran panaszkodnak, hogy sok a munka, szinte áldozatként tekintenek magukra, innen is az elnevezés

- vázolta Wilding. A munkahelyi mártírok tehát saját érdekeiket áldozzák be a munkahelyük igényei kedvéért. A lap szakértők segítségével összeszedett öt figyelmeztető jelet, amelyek alapján te is leellenőrizheted, hogy munkahelyi mártír vagy-e.

Túlvállalod magad



Lisa Orbé-Austin karrier-pszichológus a lapnak megjegyeze, hogy a munkahelyi mártírság lehet imposztor-szindróma jele is: a mentális zavar tünete többek között az, hogy az ember negatív hatású gondolatokkal színezi a valóságot, és csak a 100 százalék elfogadható neki.

Az a gondolat, hogy valakire odafigyelünk, valamilyen módon különlegessé válik

mondta a szakértő. Orbé-Austin szerint azzal, hogy a munkahelyi mártír túlterheli magát mások munkájának átvételével, úgy érzi, hogy értékes:

Olyan helyzetet teremt, ahol már nem tud törődni magával. Előfordulhat, hogy betegendolgozik, vagy elhalaszthatja az amúgy nagyonis szükséges vakációkat. Ha valaki nem érzi értékesnek magát a munkahelyén, akkor több feladatot vállal.

"Senki nem tudja megoldani, csak én"

A munkahelyi mártírok a kéréseket nem lehetőségként, hanem igényként fogják fel, "úgy érzik mindent kérdés nélkül meg kell tenniük, amit kérnek tőlük" - mondta Wilding, aki szerint ez a gondolkodásmód pusztító, főképpen ha egy vezető a munkahelyi mártír, aki több feladatot is elvállal, amit aztán a beosztottjaival csináltat meg.

Tehát a munkahelyi mártír viselkedése nem csak önmagára, de a kollégáira is kihatással van, hiszen az illető nem tudja másra átruházni a feladatokat. A túlzott működésével a kollégáitól veszi el a fejlődés lehetőségét, a kihívásokat, amelyek teljesítésével akár jutalmat, vagy előléptetést is lehet kapni. Ez pedig fizikailag is kimeríti a munkahelyi mártírt, és felborítja a csapatdinamikát is.

Elsőnek jössz, utolsóként mész

A munkahelyi mártírok számára a hosszú munkaidő a legtöbb esetben egyenlő a jól elvégzett munkával, csak akkor elégedettek, ha már hajnalok hajnalán bent vannak, és és ők mennek el legkésőbb. Gyakorlatilag azzal tekintik egyeneértékűnek a munkahelyi önértéküket, hogy mennyi időt töltenek az irodában.

Ennek egy idő után fizikai jelei is lehetnek, mint a fáradékonyság és a kiégés, de Wilding szerint akár súlyosabbra is fordulhat a helyzet: hiszen akár a magánéleted, a kapcsolataid is dugába dőlhetnek, mivel a munkát mindenek elé helyezed.

Elvakít a meló



A munkahelyi mártírok gyakran pozitív visszajelzéseket kapnak a főnökeiktől, ami tévesen azt sugallhatja, hogy a mártírság jót tehet a karrierjüknek. Holott Orbé-Austin szerint egyáltalán nem ez a sikerhez vezető út: ugyanis ezek a dícséretek elvakíthatják a munkásmártírt, aki így nem is figyel arra, hogy milyen más lehetőségek vannak - esetleg egy másik vállalatnál.

A mennyiség pedig a minőség rovására is mehet, ami hosszú távon nem túl jó a karrier szempontjából: a munkahelyi mártírok pedig sokszor hajlamosak arra, hogy olyan feladatokkal töltsék el az idejüket, amelyek nem, vagy kevéssé fontosak, vagy hatnak ki a munkahely életére.

Ha úgy gondolod, hogy ennyi munkát kell elvégezned ahhoz, hogy továbbléphess, akkot nem érted túlzottan, hogy miképpen is működik az előléptetési rendszer. Ahelyett, hogy abban reménykednél, hogy a befektetett energiát a munkahelyed vissza fogja neked idővel fizetni, alkoss egy stratégiát az előrelépéshez - építs ki kapcsolatokat, ismeretségeket például.

Nem mész pihenni

A mukahelyi mártírok úgy érzik, hogy az ő dolgukat senki nem tudja elvégezni a munkahelyen, így jellemzően nem is nagyon mennek szabadságra. Sokan félelmükben nem veszik ki a szabit, tartanak attól, hogy mialatt ők pihennek, a cégnél találnak majd mást, aki el tudja végezni a munkájukat.

Wilding azt tanácsolja mindazoknak, akik rettegnek kiszállni pár napra, hétre a melóból, hogy a szabadságot tekintsék egyfajta rekreációnak, gyógyulásnak - hiszen egyáltalán nem gyengeség kivenni a jogosan járó szabit.

Ezzel a jövődbe fektetsz: önmagadba, az energiáidba. Az akkumulátorok feltöltéséhez pedig időre van szükség, erre is jó a szabadság

- jelezte a szakember.

