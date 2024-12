Itt az igazság a magyar ügyvédekről: így élnek a sztárszakma munkásai, nem is gondolnánk

Lassan vége a 2024-es évnek és a Pénzcentrum idén is számos rendkívül fontos és megosztó HR témában készített interjút szakértőkkel, cégvezetőkkel. Egészen a diákmunkapiactól elkezdve, a női-férfi bérszakadék és megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci helyzetén át foglalkoztunk egészen specializáltan is szakmákkal, mint akár az ügyvédek vagy állatorvosok helyzete. Összegyűjtöttük ezekből a TOP5 HR interjút, hogy így emlékezzünk vissza a 2024-es évünkre.

1. Lehull a lepel a magyar ügyvédekről: így élnek a sztárszakma munkásai, sokan pikkelnek rájuk

Az ügyvédi pályán való elindulás sem olyan egyszerű, ha valaki nem tud külső anyagi támogatást kapni. Az egyetem utáni első 3 évben ügyvédjelöltként a végzettségnek megfelelő garantált bérminimummal lehet számolni, és a jogi szakvizsga letétele után a saját praxis elkezdéséhez is alaphangon fél-1 millió forint kezdő tőke szükséges. A stabil és jól fizető ügyfélkör kialakítása több év kemény és szorgalmas munkájába és évekbe is kerül.

EZ IS ÉRDEKELHET Lehull a lepel a magyar ügyvédekről: így élnek a sztárszakma munkásai, sokan pikkelnek rájuk Az ügyvédi pályán való elindulás sem olyan egyszerű, ha valaki nem tud külső anyagi támogatást kapni.

De nem csak az ügyvédekkel foglalkoztunk idén, az állatorvosok elhelyezkedési esélyeivel és a sokak által drágállott kezelések mögött húzódó okokkal is foglalkoztunk egy rendkívül átfogó interjúban.

EZ IS ÉRDEKELHET Vallottak az állatorvosok: ezért ilyen drágák a beavatkozások, ezt minden kutyásnak tudnia kell A magyar állatorvosok helyzetéről, a vidéki szakemberek hiányáról és magáról az egyetemi képzésről beszélgettünk a szakemberekkel.

2. Ők lehetnének a hazai munkaerőhiány igazi nyertesei: hatalmas tabu, félve beszélnek róluk

A fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek nagy lehetőséget jelenthetnének a magyar munkaerőpiac számára, amely jelenleg munkaerőhiánnyal küzd. Ennek ellenére a magyar cégek csak korlátozott mértékben használják ki az ebben rejlő potenciált. Pedig az ő foglalkoztatásuk nemcsak anyagi előnyökkel járna, hanem javítaná a cég csapatdinamikáját is. Emellett jelentős támogatások is elérhetőek a felkészülési és beillesztési folyamatokhoz, amelyek segítenék a cégeket ebben az átállásban - többek között ezekről is beszélt a Pénzcentrumnak Vég Katalin a Salva Vita Alapítvány ügyvezetője és Fogarasi Norbert a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. ügyvezető igazgatója és a Salva Vita Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az interjú során kitértünk arra is, hogy mik a tervek az elkövetkezendő 5 évre és a digitalális fejlődések adta lehetőségeket hogyan használhatják fel a cégek arra, hogy minél több megváltozott munkaképességű embert foglalkoztassanak.

EZ IS ÉRDEKELHET Ők lehetnének a hazai munkaerőhiány igazi nyertesei: hatalmas tabu, félve beszélnek róluk A fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek nagy lehetőséget jelenthetnének a magyar munkaerőpiac számára, amely jelenleg munkaerőhiánnyal küzd.

A témában több interjút is készítettünk:

EZ IS ÉRDEKELHET Szomorú valóság: van megoldás az őrjítő munkaerőhiányra, de van egy kis bökkenő A fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek óriási tartalékot jelenthetnénekn az amúgy feszes magyar munkaerőpiacnak.

3. Tényleg bevezethetik az automatikus béremelést a magyar munkahelyeken? Itt a válasz!

"Nem gondolom, hogy általánossá válik az automatikus béremelés, mivel a cégeknek a versenyképességükre kell összpontosítaniuk. A költségek minimalizálása kiemelten fontos a vállalatok számára, és ez vonatkozik a bérekre is" - véli dr. Tóth Ágnes. A Prohuman vezérigazgatójával beszélgettünk a 2024-es munkaerőpiaci trendekről és HR-kérdésekről. A szakember fél éve vezeti Magyarország piacvezető HR szolgáltatóját, korábban 20 évet töltött a felsőoktatásban, többek között a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatójaként dolgozott. Az interjúban érintettük többek között a munkavállalói fizetések alakulását, a cafeteria rendszerek helyzetét és a home office kérdését, elemeztük a legnagyobb HR kihívásokat és beszélgettünk a hazai munkaerőpiac jövőjéről is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

4. Óriási bérszakadék tátong Magyarországon: ezért keresnek sokkal kevesebbet a nők a férfiaknál

Ha HR témák, akkor elkerülhetetlen a bérekről beszélni, arról, hogy milyen megosztottság mutatkozik ebben a tekintetben különböző szempontok alapján. 2024-ben még mindig ilyen szempont az, hogy valaki nő vagy férdi. Ugyanis Magyarország még mindig jóval az EU átlag alatt teljesít a nemek közötti munkaerőpiaci egyenlőséget mérő mutatókban. A tagállamok közül az egyik legnagyobb arányban nálunk értenek egyet azzal, hogy a nők elsődleges feladata, hogy gondoskodjanak az otthonról, míg a férfiaké, hogy pénzt keressenek. Ennek következménye, hogy a magyar nők fizetése jelentősen elmarad a férfiakétól, és több mint kétszer annyi időt töltenek fizetetlen otthoni munkával.

A nemi sztereotipizálás már az óvodában elkezdődik, de ahhoz, hogy feltérképezzék a fiatalok tapasztalatait, átfogó kutatást végzett az Amnesty International a Nők a Tudományban Egyesülettel és a pécsi Emberség Erejével Alapítvánnyal közösen, ami az óvodától egészen középiskoláig vizsgálja a nemi sztereotípiák megjelenését és azok pályaválasztásra gyakorolt hatásait. Dr. Csernus Fanni, a szervezet nemek közötti egyenlőség szakértője válaszolt a kérdéseinkre a témával kapcsolatban.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási bérszakadék tátong Magyarországon: ezért keresnek sokkal kevesebbet a nők a férfiaknál A magyar nők fizetése jelentősen elmarad a férfiakétól, és több mint kétszer annyi időt töltenek fizetetlen otthoni munkával.

5. Komoly juttatásokkal vadásszák a diákmelósokat: hihetetlen, mi minden jár nekik a fizetésen felül

A Pénzcentrum már többször foglalkozott a diákmunka piac alakulásával, hogy milyen munkákat éri meg csinálni és mennyit lehet vele keresni. Most egy újonnan, a piacon megjelenő digitális iskolaszövetkezet, az UniYou fiatal ügyvezetőjét, Szili-Török Adriennt kérdeztük a diákmunkások lehetőségeiről és arról, hogy mennyit ér a piacon, ha valaki már releváns munkatapasztalattal rendelkezik. Valamint arra is kitértünk, hogy milyen kihívásokkal kell/kellett megküzdeniük a saját szervezetük létrehozásakor és azóta.