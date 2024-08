Miért fontos, hogy legyen a fiataloknak saját számlája? Mikor érdemes elkezdeni a bankolást?

Az MBH Bank és a Pénzcentrum nemrég közös kutatásban vizsgálta, hogy milyen a diákszámlák népszerűsége Magyarországon, milyen szempontok, motivációk alapján döntenek az ügyfelek az egyes bankok diákoknak szóló termékei mellett, és hogy milyen hosszútávú céllal nyitnak ilyen számlákat. Az eredményeket Kelemen Tamással, az MBH Bank lakossági termékmenedzsment vezetőjével értékeltük.

Júliusban közös kutatásban vizsgálta a diákszámlákkal kapcsolatos véleményeket az MBH Bank és a Pénzcentrum. Az eredmények azt mutatják, hogy a 18-25 év közötti válaszadók 63%-a rendelkezik diákszámlával, melyről legtöbben a szülőkkel közösen döntöttek, és amelyet jellemzően ugyanannál a banknál nyitottak, ahol a szüleik is intézik pénzügyeiket.

A válaszadók véleménye alapján 15 éves kor körül érdemes már diákszámlát nyitni, melynek motivációja a fiatalok oldaláról leginkább a rendszeres zsebpénz (74,1%) és a diákmunkából szerzett jövedelem elhelyezése (71,3%), vagy a diákhitel igénylése (45,4%), míg a szülők részéről a pénzügyi önállóságra való tanítás.

A diákszámlát használók számára egyértelműen a mobilapplikáció és a netbank elérhetősége a legfontosabb szolgáltatás. A megkérdezettek 72%-a fontosnak tartja a megtakarítási persely lehetőségét is, amit a digitális kártya követ.

A kutatás eredményeit és a diákszámlák piaci lehetőségeit Kelemen Tamással, az MBH Bank lakossági termékmenedzsment vezetőjével értékeltük.

Jellemzően hány éves korban nyitnak diákszámlát az ügyfelek? Megfigyelhető, hogy ez az életkor egyre korábbra tevődik? Mi lehet az ideális kor erre?

A számlanyitások túlnyomó része jellemzően még mindig a középiskolai vagy egyetemi tanulmányok megkezdése előtt történik, de a tendencia azt mutatja, hogy egyre fiatalabb korban lesznek számlatulajdonosok a fiatalok. Fiatalabb gyerekek esetében egyértelműen a szülő dönt a számlanyitásról. Van olyan szülő, aki már általános iskolás korban fontosnak tartja, hogy számlája legyen gyermekének.

Ennek legfőbb oka, hogy így készpénzmentesen, egy bankkártyával vagy akár mobiltelefonnal is tud fizetni a gyerek. A szülők nagyobb biztonságban érzik gyermeküket azáltal, hogy az azonnali átutalási rendszernek köszönhetően bármikor utalhatnak a gyermek számlájára, és az összeg azonnal elérhetővé válik.

Milyen szempontok befolyásolják, hogy mikor nyitnak diákszámlát? Számít például a lakóhely, az életkor?

Nagyobb városokban az életvitel miatt korábbra tehető a számlanyitás életkora, mint a kisebb településeken. A gyerekek előnyben részesítik a kártyás vásárlást, amikor bérletet vesznek, vagy az iskolai büfében vásárolnak. A fiataloknak jellemzően alacsonyabb összegű költéseik vannak, ezért érdemes a bankkártya- és az utalási limitet is alacsonyan tartani, egy esetleges magasabb összegű tranzakciónál a limit ideiglenes módosítására akár mobilalkalmazáson keresztül is lehetőség van.

Fiatalabb korban az esetek többségében a diákszámlát ott nyitják, ahol a szülő is bankol.

A 20-as éveikben járó fiataloknak azonban már teljesen más bankolási szokásai vannak. Ők a számlát napi szinten használják legyen szó vásárlásról vagy utalásról. Az sem ritka, hogy két vagy több banknál vagy fintechnél vezetnek egyszerre számlát. Az elmúlt 10 évben sokszorosára nőtt a kártyás elfogadóhelyek száma, a fiatalok körében mára teljesen természetes, hogy bankszámlával rendelkeznek, ami korábban nem volt elmondható.

Miért fontos, hogy legyen a fiataloknak önálló bankszámlája?

A bankszámla használata a pénzügyi edukáció egyik eszköze. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél hamarabb megtanuljanak biztonságosan és tudatosan bánni a pénzzel. Egy saját számla és annak a használata hozzásegíti őket ehhez. A világ is afelé halad, hogy készpénz helyett a bankszámlát, a kártyás fizetést, a digitális fizetőeszközöket részesítjük előnyben.

Ezt nem csak szakemberként, hanem szülőként is így gondolom: fontos, hogy a gyermekünkkel rendszeresen beszéljünk arról, hogy mi az a pénz, természetesen mindig az életkorának megfelelően. Már egészen kicsi korban szemléltethetjük, hogy mi mennyit ér, és hagyhatjuk, hogy döntsön: két kisautó vagy egy nagy, esetleg tíz túró rudi.

Kiskamaszként már lehet bankszámlája, így megtapasztalhatja, hogy a zsebpénzéből gyűjtögethet, célokat tűzhet ki maga elé, ennek során mérlegelni-e kell, hogy valamit megvegyen-e vagy ne, aztán bankkártyával megvásárolhatja.

Így már korán gyakorlatban megtanulhatja, hogy minek mennyi az értéke, hogy milyen az, amikor céllal takarítunk meg, mi az, ha „hitelre”, zsebpénzelőleget kérve vásárolunk, és hogyan érdemes a kiadásokat és a „bevételeket” (zsebpénzt) folyamatosan nyomon követni.

Diákszámla nyitásánál milyen kérdések merülnek fel a leggyakrabban az ügyfelek részéről? Mik a legfontosabb szempontok a választásnál?

A célcsoportban végzett kutatásainkból kiderül, hogy a fiatalok számára fontos a könnyen használható mobilapp, de legalább ilyen fontosnak tartják a banknál elérhető pénzügyi edukációt, vagy akár a számlanyitáshoz kapcsolódó kedvezményeket, promóciókat.

A fiatalok egyértelműen az online bankolást részesítik előnyben. Ezért is nagyobb az elvárásuk egy mobilappal és egy netbankkal szemben. Megfigyelhetjük, hogy ez a korosztály a nap nagy részében az online térben mozog, szinte mindenre app-ot használnak, és ez alól a pénzügyek sem kivételek. A szolgáltatásinkat olyan irányba fejlesztjük, ami megfelel a fiatalok igényeinek, modern megjelenést és szolgáltatást biztosít.

Befolyásoló tényező még a bankválasztásnál a diákhitel igénylése. Szabad felhasználású diákhitelt Diákhitel Számlára lehet igényelni, ami jelenleg négy banknál elérhető.

A fiatal ügyfeleknél a környezettudatosságra való törekvés hangsúlyosabb: ez megjelenik a bankolásnál is?

Igen, a környezettudatosság fontos szempont a fiatalabb ügyfelek főleg a Z generációnál. Elkötelezettek a társadalmi ügyek iránt, így a környezettudatosság egyértelműem foglalkoztatja őket.

Egy egyszerű példa, hogy a fiatalabb ügyfelek esetén szinte senki nem kér papír alapú kivonatot.

Mennyire jellemző, hogy a diákszámla konstrukció lejártával pénzintézetet váltanak az ügyfelek?

Fontos cél minden szolgáltató számára, hogy az ügyfeleit hosszútávon megtartsa. Mi is arra törekszünk, hogy a diákszámla lejárta után is az MBH Banknál bankoljanak az ügyfelek, és fiatal felnőtté válásuk során is a bankunknál intézzék pénzügyeiket. Azon dolgozunk, hogy a következő életszakaszukban fontos szolgáltatásokkal és termékekkel is magas minőségben tudjuk őket kiszolgálni. Ebben a korban a hitelek és a megtakarítások kerülnek előtérben, mi pedig igyekszünk szolgáltatásainkkal a teljes életutat lefedve az ügyfelek igényeit kielégíteni.

Fotók: Berecz Valter/Pénzcentrum