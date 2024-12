Ezt rengeteg magyar dolgozó elrontja a bértárgyaláson: keresztet vethetnek a fizuemelésre

A munkaadóval folytatott tárgyalási szituációk felkészülést igényelnek. Elengedhetetlen, hogy a munkavállalók hatékonyan képviseljék érdekeiket és igényeiket, legyen szó bértárgyalásról vagy a munkavégzés rugalmasságának növeléséről. Hogyan érdemes felkészülnünk és mire érdemes odafigyelnünk egy tárgyalás során? A Profession Services üzletágvezetője tippeket gyűjtött a hatékony tárgyaláshoz.

A munkáltatóval való tárgyalásra készülve - annak céljától függően - elsőként fontos átgondolnunk, hogy milyen mértékű bércsomaggal, béremeléssel vagy nem bérjellegű juttatással lennénk elégedettek, illetve ebből mennyit vagyunk hajlandóak engedni. Új állás megpályázásánál más a szemlélet: a munkavállalónak itt azt kell átgondolnia, hogy milyen mértékű fizetésért és juttatási csomagért hagyná el a bevált munkahelyét és ezekben mennyire rugalmas. Persze élethelyzettől függően változhat a prioritás, például, ha az illető elvesztette az állását, nem érzi jól magát az eredeti munkahelyén vagy épp más formában – rugalmas vagy részmunkaidőben - szeretne dolgozni a továbbiakban. Fontos átgondolnunk, hogy milyen mértékű bércsomagra van legalább szükségünk az életszínvonalunk fenntartásához és ennek figyelembevételével tárgyalni.

A munkaadóval való tárgyalásos helyzetek sokak számára kihívást jelenthetnek – ennek ellenére különösen fontos, hogy minden munkavállaló képviselje a jogos érdekeit. A tárgyalásos helyzetek sikeressége növelhető, ha megfelelő értelmezést teszünk hozzá. Sorakoztassuk fel az érveket a béremelési igényünk jogossága mellett, és vigyünk konkrét példákat, amelyek alátámasztják az elhangzottakat: ez lehet a munkánk fontosságán túl például az is, hogy a legjobb tudásunk szerint végezzük azt, a fejlődésünk, a teljesítményünk, a megbízhatóságunk is akár. Az átgondolt felkészülés mindezek mellett magabiztosságot is adhat a tárgyalási szituációban.

Hasonlóan ajánlott a felvételi folyamat bértárgyalási szakaszánál is eljárni: miután átbeszéltük az érveinket és mindkét fél számára világos az, hogy milyen téren profitálhat a közös munkából, érdemes rátérni mind a fizetésre, mind a munkarendre vonatkozó igényekre, erre pedig érdemes előre felkészülnünk.

Vegyük figyelembe a körülményeket

Ajánlott utánanéznünk minden bértárgyalás előtt, hogy az adott pozícióban milyen fizetések a jellemzőek, ehhez hasznos segítséget nyújthat például a Profession.hu Prémium szolgáltatása. Ezek a friss, adatalapú információk segíthetnek eldönteni, hogy megközelítőleg milyen fizetési csomagban érdemes gondolkoznunk, mi a jellemző az adott területen - benne cafeteria elemekkel. Az előléptetési igénynél emellett pedig érdemes számolnunk a vállalat struktúrájával, illetve a cég teljesítményével is. Lapos felépítésű szervezetek esetében – tehát amelyek kevesebb hierarchiai lépcsőből állnak - kevesebb lehetőség adódik előre lépésre, ezért várhatóan nehezebb lehet a dolgunk, ennek mentén érdemes átgondolnunk a reális lehetőségeinket.

Nemcsak a bér és a karrierépítés kérdésénél, hanem a munkavégzés formájával, szabályaival kapcsolatban is képviselhetjük az érdekeinket. Ha a munkavégzés kereteiben szeretnénk rugalmasságot kérni – például több home office napot vagy rugalmas munkaidőt –, gyakran helytálló érv lehet a munka-magánélet egyensúlya is. Így a családi ügyek könnyebb intézése – például, ha így egyszerűbb megoldanunk a gyerekek iskolába jutását. Ilyen esetekben mindenekelőtt fontos, hogy biztosítsuk a munkaadót arról, hogy bár más formában dolgozunk, megmarad a megszokott hatékonyságunk. Ez a munkavállaló elégedettségén túl a vállalat számára is előnyökkel járhat.

Mikorra időzítsük és mikorra ne?

„A tárgyalások ideális időszaka az, amikor a teljesítményértékelésre kerül a sor – amennyiben van ilyen a cégnél. Ekkor visszajelzést kapunk a teljesítményünkre, ami apropót és alapot szolgáltathat a tárgyaláshoz. Amennyiben lehetőségünk van, a próbaidőszak alatt csak különösen indokolt esetben álljunk elő különleges igénnyel, ennek ugyanis az lehet az üzenete, hogy rövid időn belül már változtatnánk a megbeszélt konstrukción. Adódhatnak ugyanakkor váratlan helyzetek, amikor teljesen indokolt és szükségszerű a változtatás akár a próbaidő alatt is” – fogalmazott Szigeti Nikoletta, a Profession Services vezetője.

Érdemes lehet a cég adott időszakban mutatott teljesítményével is kalkulálnunk a bértárgyalás időzítésénél. Javulhatnak ugyanis az esélyeink a fizetésemelésre vagy előléptetésre is, ha olyankor állunk elő az elképzelésünkkel, amikor a cég stabil anyagi helyzetben van.

Készüljünk fel a nemleges válaszra is

Akadnak sajnos helyzetek, amelyeknél a munkáltató kevésbé tud rugalmas lenni. Minden tárgyalási szituációnál van esély arra, hogy elutasítást kapunk. Ilyen esetben fontos, hogy erre is – amennyire lehet – tudatosan készüljünk, és ne éljük meg személyes kudarcként.

Érdemes viszont ilyen esetekben tisztázni a munkáltatóval, hogy mik lehetnek az előrelépés, béremelés vagy a munkarend rugalmasabbá tételének feltételei, amelyeket teljesítenünk kell – így pedig már konkrét szempontok szerint értékelik a munkánkat, ha pedig azoknak megfelelünk, alapot szolgáltat a következő tárgyaláshoz.