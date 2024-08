Ez az idei nyár külföldi sláger munkája: ingyen szállás és étel is jár érte

A 2024-es párizsi olimpiai játékok gőzerővel zajlanak, és a zavartalan lebonyolítást mintegy 45 ezer önkéntes segíti. Az önkéntesek 2023 szeptemberéig jelentkezhettek a programra, ahol szigorú feltételeknek kellett megfelelniük, mint például a 18 éves korhatár és az angol vagy francia nyelvtudás. Az önkéntesek munkájukért cserébe ingyenes szállást, étkezést és szükséges felszerelést is kapnak. A magyar önkénteseknek az utazás és egyéb költségek alaphangon körülbelül 165 000 - 262 000 forintba kerülhetnek 10 napra, de az élmény és a sporteseményeken való részvétel kárpótolhatja őket.

A 2024-es párizsi olimpiai játékok gőzerővel zajlanak, és a zavartalan lebonyolítást mintegy 45 ezer önkéntes segíti. Ez a hatalmas önkéntes csapat kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy az események gördülékenyen és zökkenőmentesen zajlódjanak le.

Az önkéntesek jelentkezési folyamata 2023-ban indult, és egészen 2023 szeptemberéig tartott. A jelentkezés online felületen keresztül történt, ahol a jelentkezőknek részletes információkat kellett megadniuk magukról, valamint motivációs levelet is be kellett nyújtaniuk. A kiválasztási folyamat több lépcsőből állt, beleértve az interjúkat és a háttérellenőrzést is. Az önkéntesek kiválasztása szigorú kritériumok alapján történik. Az alapféltelek a következőképpen alakultak:

legyen legalább 18 éves 2024. január 1-jén,

beszéljen franciául és/vagy angolul,

legalább 10 napig elérhetőnek kell lennie a Sportolófalu megnyitása és a Paralimpiai Játékok záróünnepsége utáni két napig.

Ugyanakkor a szervezők mindenkit bátorítottak, hogy jelentkezzenek, függetlenül attól, hogy melyik országból származnak. "A nemzetközi önkéntesek jelenléte hozzájárul a játékok sokszínűségéhez és nemzetközi hangulatához"- áll a 2024-es olimpiai játékok hivatalos honlapján.

Összeállítottak egy részletes dokumentumot is, az úgynevezett chartat, amely a Párizs 2024-es játékok önkénteseire vonatkozó jogokat, kötelezettségeket, garanciákat, feladattípusokat és problémamegoldó eljárásokat tartalmazza. az olimpiai és paralimpiai önkéntes charta a Párizs 2024 által az állami hatóságokkal együttműködésben készített dokumentum.

Miért érte meg jelentkezni?

Az önkéntesek munkájukért cserébe számos juttatásban részesülnek. Bár pénzbeli ellenszolgáltatást nem kapnak (ezért nevezik önkénteskedésnek), a szervezők gondoskodnak arról, hogy az önkéntesek számára felejthetetlen élmény legyen a részvétel. Az önkéntesek

ingyenes szállást

és étkezést kapnak a szolgálatuk ideje alatt,

valamint uniformist és egyéb szükséges felszerelést biztosítanak számukra.

Ezen felül az önkéntesek lehetőséget kapnak arra, hogy közelről részt vegyenek a sporteseményen és közvetlenül hozzájáruljanak annak sikeres levezényeléséhez. Ez egyedülálló lehetőség arra, hogy új embereket ismerjenek meg, barátságokat kössenek, és életre szóló élményeket szerezzenek. A párizsi olimpiai játékok szervezői nagyra értékelik az önkéntesek áldozatos munkáját és elkötelezettségét. Az ő segítségük nélkül a játékok lebonyolítása elképzelhetetlen lenne. Az önkéntesek lelkesedése és odaadása garantálja, hogy a 2024-es párizsi olimpiai játékok felejthetetlen élményt nyújtsanak mind a résztvevők, mind a nézők számára.

Mennyire éri meg kint a magyar önkénteseknek?

A párizsi olimpiai játékokra önkéntesként kimenni magyarként számos előnnyel járhat, de fontos mérlegelni a költségeket és az egyéb tényezőket is. Az előnyöket tekintve igen egyértelmű, hogy önkéntesként lehetőséged nyílik új embereket megismerni a világ minden tájáról, ami később is hasznos lehet. Az önkénteskedés során szerzett tapasztalatok fejlesztik a kommunikációs és szervezési készségeket, amelyek a későbbi karrieredben is előnyösek lehetnek. A szervezők biztosítják az önkéntesek számára a szállást és valamennyi étkezést, ami jelentős megtakarítást jelent.

Azonban fontos tisztán látni azt illetően, hogy számos költséggel is jár a kint tartózkodás. Ezek közzé tartozik például maga a kiutazás. Az utazáshoz, a helyi közlekedéshez és a személyes kiadásokhoz kapcsolódnak. Összeállítottunk egy rövid becslést, ha feltesszük, hogy valaki a minimum időre, tehát 10 napra vállalt önkéntesmunkát az olimpia alatt a francia fővárosban. A számolás során a Numbeo adatait használtuk és a mai (2024 08.05.) árfolyamon váltottuk a költségeket. Íme egy becslés a költségekről 10 napra:

Utazás:

Repülőjegy: Budapest-Párizs oda-vissza jegy ára általában 50 000-100 000 forint között mozog, attól függően, hogy mikor foglalod le és melyik légitársaságot választod.

Helyi közlekedés: Párizsban a tömegközlekedés jól kiépített, és egy 10 napos bérlet ára körülbelül 75 euró (kb. 28 000 forint).

Személyes kiadások:

Étkezés: bár az önkéntesek számára biztosítanak étkezést, érdemes némi pénzt félretenni a plusz étkezésekre és nasikra. Ezt kb. 10 euró/nap (kb. 4 000 forint/nap) összeggel érdemes kalkulálni, így 10 napra összesen 40 000 forint.

Turisztikai látnivalók és szórakozás: ha szeretnénk megnézni Párizs nevezetességeit vagy részt venni különböző programokon, ezek további költségeket jelenthetnek. Ezzel kapcsolatban érdemes 100-200 euró (kb. 37 000-74 000 forint) közötti összeget kalkulálni.

Biztosítás:

Utazási biztosítás kötése erősen ajánlott, amelynek ára kb. 10 000-20 000 forint lehet 10 napra.

Összesített költségek becslése 10 napra forintban:

Utazás: 50 000-100 000 forint

Helyi közlekedés: 28 000 forint

Személyes kiadások (étkezés, szórakozás): 77 000-114 000 forint

Biztosítás: 10 000-20 000 forint

Összesen: 165 000 - 262 000 forint

Fontos kiemelni, hogy ez a számítás csupán csak egy becslés, előfordulhat, hogy valaki szerencsésen talál jegyet (vagy sokkal előbb foglalt) vagy egy ismerőse pont a francia fővárosban él. Ám ezekkel az eshetőségekkel nem számoltunk, mivel rendkívül speciálisak. Úgy ahogy ennél jóval több pénzt is el lehet költeni az olimpia alatt. Azonban, ha valaki nagyon szeret egy adott sportot és tényleg mindent megtenne, hogy megnézhesse az adott sportág versenyét,

akkor megérheti az önkénteskedés,

mivel a jegyárak jóval drágábbak, a legolcsóbbak is 15 000- 20 000 forint, de olyan sportág is van, ahova 100 ezer forint felett lehet csak jegyet kapni. Így ha valaki nem bánja, hogy dolgoznia kell, megérheti az önkéntes munka, hogy így lehetősége legyen ingyen megnézni élőben és szurkolni a kedvencének.

