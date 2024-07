Ezt bármikor számonkérheted a munkahelyeden: kevesen tudják, de minden magyar dolgozónak jár

Melegben végzett munka esetén a munkaadónak megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű védőitalt kell biztosítania a munkavállaló számára - hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Zöld-Nagy Viktória annak kapcsán, hogy a tárca tájékoztatót tett közzé a honlapján a melegben betartandó munkavédelmi szabályokról, kiemelte, védőitalnak a csapvíz is megfelel, nem kötelező ásványvizet adni, ugyanakkor fontos, hogy a folyadéknak ne legyen magas a cukortartalma. Megjegyezte, a munkavállalóknak azt tanácsolják, hogy melegben végzett munka során kerüljék a cukros, illetve a magas koffeintartalmú italok fogyasztását.

Zöld-Nagy Viktória elmondta, ilyen jellegű munka esetén módosulnak a pihenőidő szabályai, adni kell óránként 5-10 percet, amit a munkavállaló pihenéssel tölthet el hűvösebb helyen. Szólt arról is, hogy a munkavédelmi szabályok kialakításakor a munkaadóknak kötelező kockázatértékelést végezniük. Ez érinti a melegben végzett munkavégzést is, így a munkavédelmi szabályzatban előre lehet gondoskodni az ilyen esetekben alkalmazandó intézkedésekről.

A munkavédelmi hatóság szakemberei az elmúlt években hangsúlyosan ellenőrizték a melegben végzett munkára vonatkozó szabályok betartását. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkaadók egyre jobban odafigyelnek a munkavállalókra, ezért ezt az idén nyáron már nem külön, hanem az összes munkavédelmi előírás ellenőrzésének részeként vizsgálják - tette hozzá a helyettes államtitkár.

Zöld-Nagy Viktória elmondta, ilyen munka esetén nemcsak a levegő hőmérsékletét kell figyelembe venni, hanem a munkavégzésnél használt gépek, egyéb berendezések hőjének sugárzását, a levegő páratartalmát, a légáramlás biztosítását is. Az ellenőrzések tapasztalata szerint a munkaadók a védőitalt általában biztosítják, ugyanakkor az iroda megfelelő szellőztetésére még most is fel kell hívni a figyelmet - mondta az NGM helyettes államtitkára.

Ahogy azt megírtuk az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére 2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 12-én (péntek) 24 óráig.