Súlyos vétséget követett el a hatóság: emberéletekbe kerülhet a mulasztás

Polgárjogi és orvosi szervezetek koalíciója az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal ellen indított pert, mivel az hivatal elmulasztotta a mentolos cigaretták betiltásának határidejét betartani. Pedig ezzel életeket menthettek volna és jelentős egészségügyi költségeket takaríthattak volna meg.

Polgárjogi és orvosi szervezetek egy csoportja beperelte az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalt (FDA), mivel az nem tartotta be a mentolos cigaretták betiltására vonatkozó saját határidejét. A koalíció szerint az FDA késedelme az emberek egészségét helyezi veszélybe a profit érdekében. A felperesek között szerepel az Országos Orvosszövetség, az Afroamerikai Dohányzásellenőrzési Vezetői Tanács és az Action on Smoking and Health.

Az FDA tavaly tervezte a mentolos cigaretták és ízesített szivarok betiltását, de a határidőt márciusra halasztották. A késedelem mögött álló okokat politikainak nevezték a peres felek. Az FDA már 2009-ben betiltotta a cigaretták ízesítéseit, kivéve a mentolt, amelynek tiltását több mint egy évtizede fontolgatja - írja a CNN.

A mentolos cigaretták betiltása jelentős közegészségügyi előnyökkel járna. Kutatások szerint 20 év alatt 1,62 milliárd dollár egészségügyi költségmegtakarítást eredményezhetne, és 40 éven belül akár 654 ezer életet is megmenthetne az Egyesült Államokban. Különösen nagy előnyökkel járna a fekete és LMBTQ+ közösségek számára, amelyeket régóta célba vettek már a dohányipari vállalatok mentolos marketingkampányai.

A CDC szerint a dohányzó gyerekek több mint fele mentolos cigarettát szív az Egyesült Államokban, ami növeli annak valószínűségét, hogy rendszeres dohányosokká váljanak. Más országokban tapasztaltak tapasztaltak alapján a mentolos cigaretták betiltása után sokan teljesen leszoknak a dohányzásról.

Az FDA azt nyilatkozta, hogy továbbra is elkötelezett amellett, hogy minél gyorsabban kiadják a mentolra vonatkozó dohánytermék-szabványokat, azonban ezeknek a szabályoknak még át kell menniük egy bonyolult szabályalkotási folyamaton.

A kezdeményezés mögött álló csoportok szerint ezeknek a termékeknek a piacról való eltávolítása jelentős közegészségügyi előnyökkel járna. Az Amerikai Rákellenes Társaság Cancer Action Network hangsúlyozta, hogy nehéz lenne elérni a rák megszüntetésére irányuló célkitűzéseket anélkül, hogy betiltanák a mentolt. Az Amerikai Tüdőszövetség is támogatja ezt az álláspontot.