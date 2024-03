Kiakadt a vasutas szakszervezet: az emberek nem értik mi történik, nincs tájékoztatás

"Felelőtlennek tartja a Vasutasok Szakszervezete a MÁV-VOLÁN- csoport vezetését, mert mostanáig elhallgatta, hogy az ország legnagyobb vállalatát irányító központi szervezetnek május 6-áig el kell hagynia a Könyves Kálmán körúti székházat. A munkavállalókat és az őket képviselő szakszervezetet is villámcsapásként érte a napokban hirtelen elrendelt azonnali csomagolás, költözés híre" - áll a VSZ közleményében, melyben azonnali tájékoztatást követelnek arról, hol fognak dolgozni májustól az alkalmazottak.

A szakszervezet felelőtlenségnek tartja a titkolózást - közölte a Vasutasok Szakszervezete. Azt írták: "Végtelenül aggasztó, hogy a cégvezetés egyelőre senkinek nem árulja el, hova költöztetik át a céget, hol fognak dolgozni májustól az alkalmazottak addig, amíg a majdani BudaPart komplexumban kiszemelt, de még csak épülő új bérlemény el nem készül. A VSZ azonnali tájékoztatást követel."

A VSZ közleményében az alábbiak olvashatók:

"Kapkodás és egyre nagyobb bizonytalanság jellemzi néhány napja a MÁV Zrt. által bérelt Könyves Kálmán körúti irodaházában uralkodó hangulatot. A cégvezetés ugyanis kiadta az utasítást: sürgős költözés miatt haladéktalanul selejtezni, csomagolni kell. A munkavállalók hivatalosan csak így értesültek arról, hogy meg fog változni a munkahelyük címe, méghozzá hamarosan – ismertette a szakszervezet szerint végtelenül aggasztó helyzetet Meleg János. A Vasutasok Szakszervezete elnöke nem érti, miért kellett az utolsó pillanatig várni a költözéssel, ha a cég vezetése tudta, hogy május 6-áig el kell hagyni a Könyves Kálmán körúti székházat, mert lejár a bérleti szerződés. Ami azonban még az érezhetően nyomasztó sürgetésnél is aggasztóbb, az a titkolózás, ami a székház új címét övezi. Azt ugyanis a vállalat vezetése senkinek nem árulja el. A VSZ elnöke szerint aggasztó a bizonytalanság, amiben a MÁV Zrt. vezetése most a saját és a leányvállalatai munkavállalóinak százait tartja. Az emberek nem értik, pontosan mi történik, mert egy hónappal a költözés előtt sem kapnak tájékoztatást. Ez végtelen nagy felelőtlenség a munkavállalókkal szemben – szögezte le felháborodva az elnök. Az idő múlásával egyre többeket, egyre jobban aggaszt, hogy nem tudják, hol lesz majd a munkahelyük májustól, s hiába kérdezik, nem kapnak választ.

A VSZ felszólítja a cégvezetést, folyamatos tájékoztatással tisztelje meg a székházban dolgozókat és az őket képviselő szakszervezeteket még akkor is, ha maguk sem tudják, pontosan mikor és milyen lehetséges megoldások lesznek. Meleg János leszögezi: a munkavállalókat folyamatosan tájékoztatni kell normál körülmények között is, de ilyen helyzetben különösen fontos a megnyugtató párbeszéd. A szakszervezet magyarázatot vár a vezetőség viselkedésére, a titkolózásra is – jelentette ki az elnök."