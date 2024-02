Komoly fizetésemelés élesedett a hazai bútorláncnál: tarthatják a markukat a dolgozók

Tavaly a Jysk-nél decemberben 20 százalékos béremelésről döntöttek, két év alatt pedig ezzel 45 százalékkal nőttek a bérek.

A munkaerő megtartása a jelenlegi gazdasági környezetben még fontosabb lett, a versenyképességben kulcsszerepet játszanak a bérek és juttatások. Az elmúlt években több lépcsőben is emelte meg a dolgozók fizetését: a tavaly decemberi átlagos 20 százalékos béremeléssel együtt 2022 januárja óta az áruházainkban dolgozók bére átlagosan 45 százalékkal nőtt” – mondta el Nyeste Ági, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős HR vezetője.

A dolgozók prémium egészségbiztosítást és sporttagsági hozzájárulást is kapnak, a munkába járást pedig havonta kilométerenként 30 forinttal támogatja a vállalat. A munkatársak számos szakmai képzésen és oktatáson is részt vehetnek – például a targoncás jogosítvány megszerzését is támogatja a vállalat -, de mentorprogramok, tréningmodulok is elérhetőek, a vezetői beosztásra készülőknek pedig a Talent Akadémia, valamint az Üzletvezető gyakornoki program segít.

A bútorforgalmazó 91 magyarországi áruházában, valamint az ecseri logisztikai központjában jelenleg több mint ezer munkavállalót foglalkoztat.