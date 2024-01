Nagyot mehetnek idén ezek a magyar melósok: kapkodnak értük, kitömhetik a zsebeiket

Az IT szektor a 2023-as évben az előző évi növekedéshez képest csökkenést mutatott a megrendelések tekintetében, azonban hazai és nemzetközi jóslatok szerint az idei évben növekedésnek indulhat - végzett piaci körképet a hazai IT munkaerőpiac egyik vezető cége, a Bluebird.

A 2021-2022-es év sikeres év volt szinte minden cég számára, akik az IT szektorban dolgoztak, 2022 júliusa óta azonban folyamatos visszaesés látszik az informatikai megrendelések tekintetében. A várakozások azonban 2024-re újfent növekedést vetítenek előre, aminek mértéke globálisan akár 5-7% is lehet. Ezt támogatja az amerikai elnökválasztás, amely rendszeresen együtt szokott járni piacélénkítő ígéretekkel, de az is, hogy az elmúlt években lecsökkent IT létszám (amely például az USA-ban több százezer IT fejlesztő leépítését jelentette) a gazdasági események mentén idén már valószínűleg növekedni fog.

A kiemelt területek vélhetően az AI és a Cyber Security lesznek. Ez utóbbi a pénzügyi szektorban a NIS2 irányelv (egész EU-ra kiterjedő kiberbiztonsági jogszabály) és DORA rendelet (harmonizálja és szigorítja a pénzügyi szektor informatikai szabályait) miatt kiemelt fontosságot fog kapni, ami jó hír mindazon cégek számára, akik banki fejlesztéseken dolgoznak.

Az NLB Services év végi kilátásai szerint az informatikai munkaerő-felvétel globálisan az idei év elején várhatóan felgyorsul az olyan területeknek köszönhetően, mint például a Big Data, a felhőalapú számítástechnika és a mesterséges intelligencia növekvő elterjedése

- véli a The Hindu Business Line. A CompTIA 2023 év végi felméréséből kiderült, hogy a megkérdezett vállalatok több, mint fele (52%) munkaerőhiányt tapasztal és kihívással jár a kiberbiztonsági készségekkel rendelkező munkavállalók megtalálása. 2022 májusa és 2023 áprilisa között több mint 660 000 kiberbiztonsággal kapcsolatos állást nyitottak meg az Egyesült Államokban, ami 28%-os növekedést jelent 2020 azonos időszakához képest. A Stratosphere Network szerint a technológiai vezetők 63%-a úgy gondolja, hogy jelenleg is kihívást jelent a képzett IT-szakemberek alkalmazása.

Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások az idei évben valószínűleg informatikai szakemberhiánnyal küzdenek majd.

A vállalatok főként mesterséges intelligencia szakértelemmel rendelkező munkavállalókat keresnek, hiszen az AI kockázatkezelése sürgető probléma lesz 2024-ben. A Gartner idei évre vonatkozó 10 legjobb stratégiai technológiai trendje szerint a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazása és a technológia üzleti alkalmazásokba való beépítése a mesterséges intelligencia iránti bizalom, a kockázat- és biztonságkezelés elsődleges prioritásává válik a szervezetek számára.

A világpiaci trendekkel párhuzamosan hazánkban is növekedés várható, ennek jelei már év végén is láthatóak voltak. Az is érzékelhető, hogy az AI és Cyber Security nálunk is egyre nagyobb figyelmet kap, tehát az ilyen jellegű projektek bővülése várható. Ahogy azonban már tavaly év végén is látszott, bár a képzett munkaerő iránti kereslet nagy, a cégek sokkal megfontoltabban választják ki a megfelelő személyt, hosszabb idő alatt, és inkább senior kollégákra fókuszálnak

- magyarázta Hradek Viktória, a Bluebird új CEO-ja.