Bicskanyitogató: lebuktak, így nyomják el a nőket a magyar munkahelyeken

A legfrissebb uniós statisztika szerint továbbra is a férfiak dominálnak az európai munkaerőpiacon, a nemek közti foglalkoztatási ráták különbsége bőven meghaladja a 10 százalékot. Hazánk európai összevetésben a középmezőnyben szerepel, míg régiós szinten a második helyen áll.

A nemek közötti foglalkoztatási különbség 10,7 százalékot ért el tavaly az Európai Unióban, ami 0,2 százalékponttal volt alacsonyabb, mint 2021-ben – derült ki az Eurostat legfrissebb statisztikájából, mely a 20-64 éves férfiak és nők foglalkoztatási rátáját vizsgálta. Ebből kiderült, hogy az uniós régiók közül mindössze kettőben volt magasabb a nők foglalkoztatása tavaly: Litvánia fővárosi régiójában és Dél-Finnországban. Utóbbi nemzet ráadásul kiemelkedően jó számokat produkált a felmérés során, az ország északi és keleti régiójában is megegyezett a férfiak és a nők foglalkoztatási rátája.

Uniós szinten nagy a különbség

Az Európai Unió összes többi régiójában ugyanakkor továbbra is fennáll a nemek közötti egyenlőtlenség, azaz hogy a férfiak foglalkoztatási aránya magasabb a nőkénél. Ebben egyébként három ország is kirívó teljesítményt nyújtott, Görögország, Olaszország és Románia egyes régióiban a különbség meghaladta a 20,0 százalékot. A legmagasabb különbséget a nemek közötti foglalkoztatásban Közép-Görögország régiójában, Sterea Elládában mérték (31,4 százalék), de ettől csak alig volt lemaradva a dél-olaszországi Puglia régió (30,7 százalék).

Az Eurostat a statisztika kapcsán megjegyzi, a nemek közti egyenlőtlenségeket, a foglalkoztatási szakadékot számos tényező befolyásolja. Ilyenek a munkaerő felvétele során jelentkező diszkrimináció, a nők szerény jelenléte a vezetői pozíciókban, de ide sorolhatók a gyermekgondozásból fakadó különbségek, az eltérő adózási ösztönzők jelenléte, valamint a foglalkoztatási szegregáció jelensége is.

Ezeket a tényezőket ugyanakkor az egyes tagállamoknak mihamarabb kezelniük kell, hiszen egy 2019-es uniós megállapodás szerint 2030-ra felére kellene csökkenteni a nemek közötti foglalkoztatás béli különbséget. Ezt amúgy már minden ötödik uniós régió teljesítette, azaz elérte az 5,8 százalékos célt. Közülük is kiemelkedik Franciaország 14 régiója, Németország 7 régiója, illetve Finnország 5 régiója.

Magyarországon bőven van tér a fejlődésre

Az Eurostat statisztikájából kiderül, hogy Magyarországnak még van hova fejlődnie, ami a férfiak és nők közti foglalkoztatási különbségek csökkentését illeti. Hazánk 8 régiójából ugyanis még egyetlen egy sem teljesítette az uniós célt, sőt, 3 kivétellel mindben 10 százalék fölötti volt a két nem közötti különbség mértéke. A legrosszabbul Észak-Magyarország teljesített (13,5 százalék), míg az uniós célhoz legközelebb Budapest állt, ám a fővárosnak is legalább 7 százalékpontot még javítania kell.

Ami a hazai statisztika kapcsán viszont igazán meglepő, hogy a Budapest-Bécs tengelyhez tartozó Nyugat-Dunántúl nemhogy követendő példát nem mutatott, de a dél-alföldi régió mögött csak a középmezőnyben végzett (10,2 százalék, 10,3 százalék). Illetve amellett is nehéz elmenni, hogy a magyar viszonylatban kiemelkedően jó teljesítményt nyújtó fővárost körül ölelő Pest régió sem tudta 9 százalék alá szorítani a nemek közti foglalkoztatási különbséget.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hazánk a Visegrádi országok (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország) között egyébként elég jól teljesít, csak Szlovákia előzi meg, ahol csak egyetlen olyan régió van, melyben 10 százaléknál nagyobb a különbség a férfiak és a nők között a foglalkoztatásban, ám a fővárosi régióban már sikerült elérni az uniós célt. Utánunk közvetlenül a lengyelek állnak, míg a legrosszabb teljesítményt Csehország nyújtja, ahol egyetlen olyan régió sincs, ahol a nemek közti különbség ne lenne legalább 13 százalékos.

Más fronton is javítanának

Érdekesség, hogy az Európai Unió nem csak a nemek közötti különbségek csökkentésére tűzött ki célt, de a 15-29 éves fiatal felnőttek esetében is szeretné elérni, hogy 2030-ra a nem foglalkoztatott, nem tanuló és nem képzett csoport aránya 9 százalék alá csökkenjen.

A NEET-nek (sem foglalkoztatásban, sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő fiatalok mutatója, avagy Neither in Employment nor in Education and Training) minősülők aránya egy szintén tavalyi adatokat mutató Eurostat-jelentés szerint az EU-ban átlagosan 11,7 százalék volt. Mely érték bár elsőre meglehetősen magasnak tűnik, mindez már 1,4 százalékpontos csökkenést tükröz 2021-hez képest. A tagállamok között azonban vannak különbségek, mivel több ország már ebben is elérte a 2030-ra kitűzött célt.