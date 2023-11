A legtöbb magyarnak csak szenvedés a munkahelye: ezt vétik el, sok pénzük is bánja

A teljes, boldog élethez nem csak az magánéleti de a szakmai jólét is hozzátartozik az egyén szempontjából, de vállalati oldalrül is ugyanez a helyzet: a boldog munkavállaló a jó munkavállaló: kevesebbet hiányzik, nincsenek stresszbetegségei, termelékenyebb, kreatívabb, így és lelkesebben vág bele új projektekbe. Sajnos úgy tűnik, mi magyarok nem igazán vagyunk ma még ezekkel az előnyökkel tisztában: a legtöbben bemegyünk a munkahelyünkre, lenyomjuk a 8 órát, majd hazamegyünk és megpróbáljuk elfelejteni azt a napot.

A teljes, boldog élethez nem csak az magánéleti de a szakmai jólét is hozzátartozik az egyén szempontjából, de vállalati oldalról is ugyanez a helyzet: a boldog munkavállaló a jó munkavállaló: kevesebbet hiányzik, nincsenek stresszbetegségei, termelékenyebb, kreatívabb, így és lelkesebben vág bele új projektekbe. Sajnos úgy tűnik, mi magyarok nem igazán vagyunk ma még ezekkel az előnyökkel tisztában: a legtöbben bemegyünk a munkahelyünkre, lenyomjuk a 8 órát, majd hazamegyünk és megpróbáljuk elfelejteni azt a napot.

Az magyarok nagy része nem keresi a kihívást a munkájában, sem pedig az élvezetet. Úgy vannak vele, hogy bemennek, elvégzik a szükséges tennivalókat, majd hazamennek és legszívesebben megfeledkeznének az egésztől. Ez azért nálunk nyugatabbra, a boldogabb társadalmakban nem feltétlenül van így – erről Baja Sándor, a Randstad Hungary Kft. ügyvezetője beszélt november 29-én az OTP Fáy Alapítvány és az Egyensúly Intézet közös konferenciáján.

Holott a teljes élethez, a valódi boldogsághoz az is hozzájárul, hogy jól érezzük magunkat a privát és a szakmai életünkben egyaránt, mindkét helyen kiteljesedhetünk és elégedettek vagyunk a körülményeinkkel.

Viszonylag sok időt töltünk a munkahelyünkön, és ha ott boldogok vagyunk a, akkor valószínűleg életünk többi területére is hatással lesz ez.

De miről is van szó? A munkahelyi boldogság egyszerűen csak pozitív, vidám hozzáállás? Állandóan mosolyogni kell, még akkor is, amikor inkább a termelékenységre és a nyereségre kellene koncentrálnunk? Számos tanulmány készült a témáról, így tudjuk, hogy a munkahelyi boldogság több, mint a munkával való elégedettség, több szinten is mérhető, és mind az egyének, mind pedig a szervezetek számára óriási előnyökkel jár.

Nemcsak a munkavállalóknak kedvez ez az állapot, hanem a szervezeti siker valódi katalizátora is. A boldogság kézzelfogható előnyökkel jár, mivel közvetlenül befolyásolja a teljesítményt, a termelékenységet és a munkavállalók hosszú távú elkötelezettségét.

A Warwicki Egyetem tanulmánya szerint a boldog alkalmazottak mintegy 12%-kal termelékenyebbek, és az Oxfordi Egyetem Saïd Business Schoolja pedig a BT-vel együttműködve megállapította, hogy a boldogság 13%-kal növeli a termelékenységet. A munkahelyi boldogsággal kapcsolatos egyik legmegbízhatóbb kutatási program, az iOpener Institute 18 éves, 60 000 résztvevővel, 182 országban végzett, átfogó, Happiness at Work (Boldogság a munkahelyen) című kutatása hangsúlyozza a boldogságnak a szervezeti sikerre gyakorolt mélyreható hatását. Az eredmények aláhúzzák, hogy a boldogság kézzelfogható előnyökkel jár a teljesítmény, a termelékenység és a munkavállalók hosszú távú elkötelezettségének közvetlen befolyásolásában.

Nincs betegszabadság

A Happiness at Work felmérés egyik szembetűnő felfedezése, hogy a legboldogabb alkalmazottak csak tizedannyi betegszabadságot vesznek ki, mint legkevésbé boldog kollégáik: ez aláhúzza az érzelmi jólét és a fizikai egészség közötti összefüggést. A boldog munkavállalók motiváltabbak a munkába járásra, és nem nagyon hajlamosak a stresszel összefüggő betegségekre. A kevesebb betegszabadság alacsonyabb távolléti költségeket és fenntartható termelékenységet jelent a szervezet számára.

Fokozott energiaszint

A felmérés azt is kimutatta, hogy a legboldogabb alkalmazottak hatszor energikusabbak, mint társaik. Ez az energiatöbblet pozitívan hat a napi feladataikra, ami jobb hatékonyságot és kreativitást eredményez; ezek az alkalmazottak nagyobb valószínűséggel vágnak bele a kihívásokba is, ami elősegíti az innovációt és a teljesítményfokozást.

Megtartás

A boldog alkalmazottak kétszer annyi ideig szándékoznak a szervezetüknél maradni, mint kevésbé boldog társaik. Ha a munkavállalók úgy érzik, hogy értékelik és megbecsülik őket, nagyobb valószínűséggel kötelezik el magukat hosszú távon a szervezet mellett, ami csökkenti a toborzási és képzési költségeket, miközben stabil, tapasztalt munkaerőt tart fenn.

Fokozott termelékenység

Az iOpener Happiness at Work kutatásának talán legmeggyőzőbb felfedezése, hogy a boldog alkalmazottak akár kétszer olyan produktívak is lehetnek, mint boldogtalan kollégáik. Ez a megállapítás megdönti azt a mítoszt, miszerint a termelékenység könyörtelen hajszolásának meg kell előznie a munkavállalók jólétére való összpontosítást. Éppen ellenkezőleg, a boldogság az, ami a termelékenységet ösztönzi. Ha a munkavállalók elégedettek a munkájukkal, nagyobb elkötelezettséget mutatnak, és felelősséget vállalnak a feladataikért.

