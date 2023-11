21 ezer magyar munkahely szűnhet meg 2024-ben: érik a sokk a hazai álláspiacon?

A szakképzetlenek növekvő aránya káros az egész gazdaságnak, mondta Csorbai Hajnalka, az Opten igazgatója a Népszavának. Az interjú során kiderült, hogy az elkövetkezendő évben várhatóan minden 25. magyar cég lehúzza a rolót.

A lap azon kérdésre, hogy a céginformációk alapján elmondható-e, hogy válság az Opten igazgatója elmondta, hogy abban, hogy recesszióban van, az nem kérdés, minden szakember egyetért ezzel az állítással, ami pedig az egyik oszlopa a válságnak. Majd azt is hozzátette, hogy a recesszió mellett egy meglehetősen markáns problémahalmazzal állunk szembe.

A cégek reakciója azonban nem feltétélen a makrokörnyezetnek megfelelően alakul, Csorbai Hajnalka elmondta, hogy

[...] a világjárvány alatt gazdaságilag egyáltalán nem volt indokolt, hogy több cég született, mint amennyi megszűnt. Ez sokkal inkább annak volt betudható, hogy ebben az időszakban sok dolgozót elküldtek a korábbi munkahelyéről, s ők kényszervállalkozásokat alapítottak. Az elmúlt évben megfordult a trend: ismét több cég szűnt meg, mint amennyi alakult, s ez a tendencia 2023-ban is folytatódott

- fejtette ki az igazgató. Az interjúban arra is kitért, hogy alapvetően ha egy cég megszűnik nem feltétélen jelent problémát. Sőt, ha egy cég tartozások nélkül zárja be kapuit, az gazdaságilag fellendítő is lehet, hiszen ezzel a versenytársak fellendülhetnek, így tisztul a piac. A probléma azonban akkor van, ha tartozásokat felhalmozva szűnnek meg a cégek, ami egy negatív láncot hoz magával, mert ezzel a cég korábbi beszállítói stb. maradnak negatív árbevételben. A cégek megszűnéséről továbbá elmondta, hogy

a világjárvány előtt évente átlagosan 5 ezer céget számoltak fel, idén pedig véleményem szerint 21 ezernél is többet fognak, ami nagyon nagy különbség

- tájékoztatott az igazgató. Ezek után az építőipari cégekre is kitért a beszélgetés, amely esetén a következő hangzott el:

az ágazatnak komoly súlya van a magyar gazdaságban, az elmúlt két évben nagyon jelentősen húzta feljebb a teljesítményét. Nem az a gond, hogy idén nagyon visszaesett a termelésük, hanem az, hogy ez a tendencia jövőre is vélhetően folytatódik. Erre következtethetünk például az alacsony szerződésállományból

- mondta el Csorbai Hajnalka, majd a beszélgetés végén még a jövő kis- és közép vállakozásairól is szó esett.