Komoly árat fog fizetni Magyarország a vendémunkás-törvény elhalasztásáért: ez fájni fog

Négy nappal ezelőtt, október 5-én délután a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közölte, hogy a kormány tovább szigorítja a bevándorlással és munkavállalással kapcsolatos szabályokat, ezért új törvényjavaslatot készít. Hogy ez mennyire volt váratlan lépés a minősített munkaerő-kölcsönzők számára, mi állhat a háttérben, és mik lesznek ennek a döntésnek a várható következményei, arról Dr. Hadházy Tamás, Pensum Group Nyrt., Igazgatóság tagja beszélt a Pénzcentrumnak.

Pénzcentrum: A kormány tovább szigorítja a bevándorlással és munkavállalással kapcsolatos szabályokat, új törvényjavaslatot készül. Ez mennyire volt váratlan lépés a minősített munkaerő-kölcsönzők számára?

Dr. Hadházy Tamás: A döntés váratlansága meglepett minket, de a most visszavont törvényt eddig is sok kritika érte szakmai részről. Mind a foglalkoztatás, mind az engedélyeztetési folyamat szabályai a már meglévő joganyagba nem kellőképpen illeszkednek, olykor kimondottan hiányosan vagy ellentmondó módon kerültek megfogalmazásra.

Szakmai szempontból mindenképpen jó döntés egy teljesen új jogszabály megalkotása.

Ön szerint mi állhat a döntés hátterében, köze lehet esetleg a "vietnámiak esetéhez"? Tapasztaltak már olyan problémát, hogy a hazánkba érkező vendégmunkások azon nyomba továbbáltak?

Hallottunk olyan híreket, miszerint a harmadik országbeli munkavállalók engedély nélkül távoznak a munkahelyről, sok esetben az országból. Le kell szögeznünk azt, hogy

ez jelenleg is jogellenes, a harmadik országbeli munkavállalók a most hatályos jogszabályok szerint megkapott engedéllyel sem vállalhatnak máshol legálisan munkát, sőt tartósan nem is tartózkodhatnak más EU-s országokban jogszerűen.

Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy megfelelő toborzással, helyszíni támogatással és korrekt munkafeltételek biztosításával ez a fluktuáció lecsökkenthető. Társaságunknál eddig megközelítőleg 7%-os volt a fluktuáció a harmadik országbeli munkavállalók körében.

Mire számítanak, mi lesz az új törvényben?

Várakozásaink szerint az új törvény nagyobb hangsúlyt fog fektetni az belső munkaerőpiac védelmére. Ez természetesen akceptálható cél, hiszen meg kell találni azt a középutat, amely alapján a gazdaság munkaerőszükséglete kielégítésre kerül, ugyanakkor kellőképpen védi a belső munkaerőpiacot is. Az új szabályozásnál azt várjuk, hogy megnyugtatóan szabályozza, hogy a vendégmunkások foglalkoztatására bizonyíthatóan csak a belső munkaerőszükséglet kimerítését követően, olyan munkakörökben kerüljön sor, amelyekben nem áll rendelkezésre kellő számú vagy megfelelő végzettségű magyar munkaerő. A Pensum elkötelezett a magyar munkavállalók foglalkoztatása iránt, jelenleg is magyar munkavállalókat foglalkoztatunk döntő többségében, és bár a harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztató üzletágunk rendkívül gyorsan növekszik, folyamatosan figyelünk arra, hogy a magyar munkavállalók foglalkoztatásának aránya ne csökkenjen számottevően.

A Pénzcentrumnak adott májusi interjúban így fogalmazott: Németországba egyelőre sokkal nehezebb bejutniuk, ott jobban védik még a munkaerőpiacokat. Olvastam olyan tervezetet, ami megkönnyíti majd ott is a harmadik országbelieknek a munkavállalását, de ők elsősorban a 35 év alattiakat szeretnék becsábítani. Várhatóan ez év decemberében lép hatályba, és úgy tudom, hogy már Dánia is lépett ebben a kérdésben. Ha ott is kinyílnak a kapuk, akkor versenyhátrányba kerülhet Magyarország. Ezzel a mostani lépéssel, a szigorítással nem kerülünk máris versenyhátrányba?

Fenti értesülést kiegészíteném azzal, hogy időközben Ausztria is készül könnyítéséket adni, főképpen a Fülöp-szigetekről származó munkavállalók részére. Fenti intézkedések valóban versenyhelyzetet teremtenek majd ezen a téren is, de ismerve a fenti országok gyakorlatát, nem gondolom, hogy a hazainál jelentősen enyhébb szabályokat fogalmaznak meg a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatosan.

Arra azonban számítani lehet, hogy a külföldi toborzások során majd a magyar ajánlatoknak – mind fizetés, mind munkafeltételek esetén – versenyezni kell más EU-s országok ajánlataival, ami különösen a nyelvtudással rendelkező, képzettebb munkaerő vonatkozásában kihívásokat fog jelenteni.

Elképzelhető, hogy a kormány túl óvatos, és visszakozni fog? Milyen következménye lenne annak, ha visszavonulót fújnának és gyakorlatilag ellehetetlenítené a vendégmunkások behozatalát?

Ezt nem tartjuk elképzelhetőnek. Magyarországon jelenleg is munkaerőhiány van és szinte teljes a foglalkoztatás. Ehhez párosul az Európai Uniós tagságunkból következően a munkaerő szabad áramlása miatt tapasztalható külföldön munkát vállaló honfitársaink magas száma, egy folyamatosan csökkenő munkavállalási korú populációval párosulva. Ugyanakkor a belföldi iparfejlesztés kimondottan munkaerőigényes, így rövid távon bizonyosan szükség lesz növekvő számú munkavállalóra.

Inkább azt tartjuk elképzelhetőnek, hogy a vendégmunkások biztosítása előtt mindent meg kell tenni a belső munkaerő-tartalék mobilizásálására, és csak ennek bizonyítását követően kerülhet sor a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására.

A címlapképet Mónus Márton késztette