Ők lehetnek az ország rejtett erőforrásai: miért rettegnek a munkahelyváltástól ezek a magyar dolgozók?

A 45 év feletti kékgalléros munkavállalók lojálisabbak, 50%-uk 10 éve vagy még annál is régebben van jelenlegi munkahelyén. Ha viszont mégis váltás mellett döntenek, több helyre adnak be önéletrajzot és átlagosan több héttel tovább tart az álláskeresésük fiatalabb kollégáiknál. Pedig a munkáltatóknak érdemes célzottan támogató programokat szervezniük, mert az érettebb korosztályban sok a kihasználatlan potenciál.

A Jófogás reprezentatív, 15 ezer fős mintát feldolgozó kutatása 2023. június és július között zajlott, és külön fejezetben vizsgálta a 45 év feletti kékgalléros munkavállalók helyzetét. Az eredményekből tisztán látható, hogy ők kiemelten az ipar/feldolgozóipar/gyártás (22%) és a szolgáltatóipar/szolgáltatás (15%) szektorokban vannak jelen.

Az ideális munkahelyet 4 fő ismérvvel tudják körülírni, amelyek jelentősége az évek során felértékelődött számukra: versenyképes fizetés (49-ről 59%-ra), teljes mértékben bejelentett munkahely (45-ről 55%-ra), hozzáértő, emberséges felettesek (39-ről 51%-ra), biztonságos munkakörülmények (29-ről 38%-ra).

Kékgallérosként 45 év felett átlagosan nettó 317 ezer, míg 45 év alatt nettó 333 ezer forintot lehet keresni, és a 45 év alattiak több juttatást is kapnak idősebb kollégáiknál. Azonban lehetne építeni rájuk, mivel fejlődőképesek és lojálisak, ennek ellenére a munkáltatók sokkal kevésbé támogatják őket. A 45 év felettiek körében ennek ellenére sem jellemző a munkahelyváltás, ugyanis a megkérdezettek csaknem fele szerint nem kedvezőek a munkaerőpiaci lehetőségek és szinte ugyanennyien tartják magukat túl öregnek a váltáshoz

– emelte ki Szabó Zita, a cég értékesítési vezetője.

A 45 év feletti kékgallérosok között magasabb azok aránya, akiket az álláskeresés ideje alatt egyetlen interjúra sem hívnak be – és ha be is hívják, közel negyedük az interjú után semmilyen visszajelzést nem kap. A munkahelyváltás legfőbb mozgatórugói között pedig a jobb bérezést (69%), a jobb életkörülményeket (50%) és a fizikailag könnyebb, testhezállóbb munkakört (42%) láthatjuk.

Ellentmondásos lehet, hogy a 45 év feletti kékgallérosok 68%-át saját bevallása szerint soha nem érte negatív megkülönböztetés az életkora miatt, ám több mint egyharmaduk azért nem jelentkezik bizonyos állásokra, mert szerintük a munkáltatók inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben. A kutatásunk eredményei szerint továbbá általánosságban is kijelenthető, hogy az idősebb munkavállalók számára nemcsak béren felüli juttatásból, hanem munkahelyi támogató programból is kevesebb érhető el: megközelítőleg háromnegyedük egyáltalán nem találkozott ilyennel. Viszont csaknem 40%-uk nyitott lenne fejlődésre és új kompetenciák elsajátítására, erre a kiaknázatlan potenciálra pedig a jelenlegi feszes munkaerőpiaci helyzetben a munkáltatóknak is nagyobb figyelmet kell fordítaniuk

– tette hozzá Szabó Zita.