Jöhet a négynapos munkahét a magyar munkahelyeken: van, ahol már küszöbön a döntés?

A Telekom bár megpróbálta, a kevésbé optimális tapasztalatai miatt egyelőre nem vezette be véglegesen a négynapos munkahetet hazai irodáiban a munkavállalóinak. Most hamarosan a PwC próbálkozik majd ugyanezzel, és hisznek is abban, hogy a projekt sikeres lesz. De mire kell figyelnünk olyankor, ha a cégünk úgy dönt, hogy mi is így dolgozunk?

A PwC Magyarország a könyvvizsgálati üzletágában idén nyáron pilot jelleggel 4 napos munkahetet vezet be. Június elejétől augusztus végéig a vállalat 280 munkatársa csak hétfőtől csütörtökig fog dolgozni. A pilotban az audit tevékenységet folytató csapatok vesznek részt - ezt közölték némrégiben, és a Pénzcentrum is beszámolt róla. A kísérlet nem egyedülálló: egy másik hazai multicég, név szerinte a Telekom korábban próbélkozott a tesztjellegű bevezetéssel, ám végül úgy döntöttek, nem ez lesz az állandó. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Megkérdeztük a PwC-t, kik csíphetnek le egy napot a munkával töltött hétből, tervezik-e máshol is bevezetni, illetve összegyűjtöttük azt is, miket kell pontosan tudni arról, ha valakit a cége így alkalmazna. Az ugyanis máris kiderült, hogy mindenhol azért nem alkalmazható ez a típusú munkába járási rend. A Telekom bicskája beletört A 4 napos nyári munkahét, vagyis a nyári 3 napos hosszú hétvégék bevezetésével a PwC-nek az a célja, hogy segítse munkavállalóit a feltöltődésben és az egészséges munka-magánélet egyensúly kialakításában. A cég a nyári, 32 órás munkaheteket munkaidőkeret alkalmazásával és munkaidő átcsoportosítással valósítja meg, így a munkavállalóknak csak a munkaidő beosztása változik, az alapbére nem. Ahogy korábban más 4 napos munkahét pilotot folytató cégek, így a PwC is folyamatosan monitorozza, méri, elemzi az újítás hatását, és ezt követően fog dönteni annak további alkalmazásáról. A megközelítés alapvetően különbözik a korábban látott piaci megoldásoktól, mert a PwC munkaidő átcsoportosítással, és nem munkaidő csökkentéssel alakítja ki a 4 napos nyári munkarendet. A 4 napos munkahéttel kísérletezés azonban nem ennek a cégnek jutott eszébe először, hanem a Magyar Telekomnak és a Librinek. A techcég azonban viszonylag gyorsan kihátrált, miután a tesztidőszakban azt látták, hogy csökken a munkavállalók teljesítménye. A kezdeti pozitív visszajelzéseket követően a felmérések rávilágítottak arra, hogy a hosszútávú tesztidőszak során nem minden terület és kolléga tudta ugyanolyan hatékonysággal ellátni feladatait - írták közleményükben, melyről szintén beszámoltunk. A Telekom ezután úgy döntött: nem folytatja a kísérletezést, mindenki megmarad az öt napos munkarendben. Belevág a PwC A PricewaterhouseCoopers magyarországi dívíziója nemrég tehát úgy döntött, ad egy esélyt a dolognak, és júniustól pilot jelleggel kipróbálják, milyen az, ha a kollégák egy része csak négy napot dolgozik. Radványi László, a PwC könyvvizsgálati üzletágának vezetője a Pénzcentrumnak mesélt a részletekről, és arról, mikor indul mindez. A PwC Magyarország a könyvvizsgálati üzletágában idén nyáron pilot jelleggel vezeti be a 4 napos munkahetet. Június második felétől augusztus végéig a vállalat 280 munkatársa csak hétfőtől csütörtökig fog dolgozni. A pilotban az audit tevékenységet folytató csapatok vesznek részt - fogalmazott lapunk kérdésére Radványi László. Fontosnak tartotta kiemelni: az alapbére senkinek nem fog változni, csak a munkaideje a tesztidőszakban. (x) A 4 napos nyári munkahét gondolata a munkavállalók munka-magánélet egyensúllyal kapcsolatos visszajelzéseinek hatására a könyvvizsgálati területet vezető partnerekben fogalmazódott meg, de a konstrukció végleges formáját már a munkavállalókkal folytatott párbeszéd alapján alakítottuk ki. Az a célunk, hogy segítsük kollégáinkat a feltöltődésben és az egészséges munka-magánélet egyensúly kialakításában. A PwC a nyári, 32 órás munkaheteket munkaidőkeret alkalmazásával és munkaidő átcsoportosítással valósítja meg, így a munkavállalóknak csak a munkaidő beosztása változik, az alapbére nem - tette még hozzá Radványi László. Az üzletágvezető arra is kitért, hogy a nyolc órás munkarend annak ellenére is megmarad, hogy a kollégák csak négy napot dolgoznak - tehát nem kell azért túlórázni, hogy az általánosnak mondható heti 40 órájuk meglegyen. Az audit csapatok már az elmúlt években is hullámzó munkarendben dolgoztak, mivel az év első felében náluk sokkal nagyobb a munkaterhelés, mint a nyári hónapokban. A téli és tavaszi időszakban 45 órás, míg a nyár egy részében eddig is 32 órás munkahetekben teljesítették feladataikat - hétfőtől csütörtökig napi 7, pénteken pedig 4 óra munkával. Az újítás abban rejlik, hogy munkaidő-átcsoportosítással lehetővé tesszük, hogy az érintett kollégák június közepétől augusztus végéig csak hétfőtől csütörtökig, vagyis heti 4 napot dolgozzanak, napi 8 órában - zárta gondolatait Radványi László. Nem lesz kevesebb szabadságunk, de a cégek keze meg van kötve Bár a négy napos munkahét elsőre sokaknak csábító lehet, arról azért nincs szó, hogy mindenki azonnal be is fogja bevezetni, ha beválik a cégeknél, akik kipróbálják. Kimondottan rossz hírünk van például a közszférában dolgozók számára: náluk azért nem lehet bevezetni mindezt, mert a köz munkajogát szabályozó jogszabályok mereven, a napi 8 óra és heti 40 óra munkaidőt is kifejezetten előírják. A cégeknek pedig azt kell átgondolni, hogy a "kimaradó" napot hogyan tervezik át, mert erre is lehetőségük van. Dönthetnek például úgy, hogy a kieső napot szabadság kiadásával oldják meg, az viszont fontos, hogy az alapszabadság így is 20 nap, és nem változik a gyermekek után járó vagy egyéb pótszabadságok száma sem.

