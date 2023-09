100 ezernyi fiatal magyar retteghet: óriási bajban vannak, lehet már holnap sem lesz pénzük ételre

A legfrisebb adatok szerint az OECD országok közül messze Spanyolországban a legnagyobb a fiatalok munkanélkülisége. Az összesített listán bár Magyarország jól áll, de még így is 100 000 fő fölé tehető azoknak a száma, akik hiába keresnek munkát, nem találnak.

A jelenlegi fejlett világban a fiatalok munkanélkülisége szinte minden országban magasabb, mint az általános munkanélküliség. Ennek kimutatására végeztek el egy kutatást az OECD országok és Kína bevonásával a 2023 júniusi időszakban. A listát Spanyolország vezeti, ahol ez az értek csaknem 30%, tehát átlagosan minden 3. spanyol fiatal nehézségekkel küzd a munkaerőpiacon. Az elhelyzezkedési esélyeit a fiataloknak tovább nehezítette a A COVID-19 járvány, a pandémia következtében sok munkahely zárt be, vagy építették le a létszámukat, így a szakmai tapasztalat nélkül érkezők nagyobb hátrányból indulnak.

A listán természetesen Magyarország is szerepel, az elmúlt évek jó munkaügyi statisztikái itt is kivehetőek, a magyar fiatalok 13,3 százaléka nem tud elhelyezkedni, ami a 37 vizsgált ország közül a 19. helyezést jelenti, bekerülve Csehország és Nagy Britannia közé. A vizsgált korcsoport a 15-24 éves korosztály, ami itthon a KSH 2023 januári adatai szerint

közel 1,1 millió főt jelent, és ebből átlagosan 13,3% azoknak az aránya, akik nem tudnak elhelyezkedni, tehát megközelítőleg 135 000 fő.

Az OECD országok mellett vizsgált Kínában is igen jelentős, 21,3%-os ez az érték, ami a korábbi 2018 májusi 10% alatti értékhez viszonyítva igen nagy ugrás. A lassuló kínai gazdaság és aggasztó ifjúsági munkanélküliségi adatok arra sarkalták a kormányt, hogy felfüggesszék a munkanélküliségi ráta korspecifikus adatközlését. A statisztikák alapján megállapítható, hogy Japánban van a fiataloknak a legkönnyebb dolga, ha dolgozni szeretnének, ott csupán a fiatalok 4,2%-a nem tud elhelyezkedni.

Magyarország ugyan nem teljesít rosszul a listán, de azért látható, hogy vannak feleannyi értékkel is a környező országok közül, például Szlovénia több mint feleannyival, mindösszesen 5,6%- al rendkívül előkelő helyet foglal el, de Németország és Ausztria is bőven 10% alatti értéket hoz. A szomszédos országok közül viszont akad olyan is, ahol majdnem duplaannyi ez az érték, Szlovákiában majdnem 20%.

A nőknek könnyebb elhelyezkedni?

A kutatásban arra is kitérnek, hogy nemek szerinti bontásban hogyan néz ki ez a megoszlás. Az általuk bemutatott országokban megfigyelhető, hogy a munkanélküliség magasabb arányban érinti a fiatal férfiakat, mint nőket. Ezt részben azzal magyarázzák, hogy a nők magasabb arányban tanulnak tovább az említett országokban, ezzel növelve a munkaerőpiaci esélyeiket. Valamint az is számottevő, hogy az egészségügyi és a szociális szférában nagyobb részben nők dolgoznak, és ezeken a területeken könnyebb az elhelyezkedés, mert gyakran szenved munkaerőhiányban.

Magyarországon a továbbtanulásra vonatkozóan a KSH minden évben közli az adatokat. Ami az adatokból kivehető, hogy itthon is a nők nagyobb arányban szereznek felsőfokú végzettséget, mint a férfiak. Ha csak az elmúlt 10 évet nézzük, akkor a nők körében mindig 25-30% körül van a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma, míg a férfiaknál ez az intervallum 19-25% körül mozog.