Magyarországi gyára bezárása mellett döntött egy multi, 800 embert küldenek el

Bejelentette gödöllői gyáregységének bezárását a Lear Corporation Hungary Kft. 800 embert küldenek el.

Bezárja gödöllői gyárát az amerikai gyökerű Lear Corporation Hungary Kft. – írja a 24.hu. Az egyebek közt elektromos kábelelosztó egységek (kábelkorbács) gyártásával foglalkozó beszállítócég 1992 óta van jelen a magyar járműiparban.

A portálnak nyilatkozó Kozma Zsolt, a Lear Munkavállalók Szakszervezetének elnöke elmondta, hogy a cég egy több mint 800 fős csoportos létszámleépítést jelentett be, ami gyakorlatilag a gödöllői gyáregység bezárását jelenti. A döntés valószínűsíthető oka, hogy a társaság megítélése szerint Magyarországon már túl magas munkaerő-költséggel jár a termelés

Az ágazat leépülése nem most kezdődött meg: a vállalat öt évvel ezelőtt zárta be 500 fős gyöngyösi üzemét, és a gödöllői egységnél is több száz fős leépítésekre került sor korábban. Az anyavállalat folyamatosan nyitotta meg új üzemeit olyan országokban, ahol érdemben alacsonyabb bérköltségen tudja a korábban Magyarországon elvégzett munkafolyamatokat végeztetni, és a társaság csoportosan helyezte át egyes termékek gyártását ezekre az új telephelyekre. Az új üzemek olyan országokban kerültek megnyitásra mint például Szerbia, Marokkó és Tunézia.