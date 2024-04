Rengetegen kerülhetnek utcára: brutális leépítést tervez az egyik legnagyobb techcég

A januári nagyszabású elbocsátási hullám után most a felhőalapú számítástechnikai üzletágának több száz alkalmazottját tenné utcára az Amazon. Annak ellenére, hogy a szktor a cég bevételeinek egy jelentős részét adja.

Az Amazon bejelentette, hogy jelentős létszámleépítést hajt végre a felhőalapú számítástechnikai üzletágában - írja a BBC. A vállalat döntése azért érdekes, mert az Amazon Web Services (AWS) az utóbbi időben jelentős növekedést mutatott és jelenleg a cég teljes bevételének a 14 százalékát adja. A vállalat emellett bejelentette azt is, hogy eltávolítja Just Walk Out nevű önellenőrző rendszerét az amerikai üzletekből.

A tervezett leépítés összességében több száz munkavállalót érint majd az értékesítési, marketing és globális szolgáltatások területén, valamint a fizikai boltok technológiai csapatában. Az AWS szóvivője ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a cég döntései nehezek, de szükségesek, mivel a cég továbbra is innovátorként kíván megjelenni, illetve optimalizálni szeretné az erőforrásait.

Az elmúlt év végén az Amazon több mint 1,5 millió teljes- és részmunkaidős alkalmazottat foglalkoztatott. A vállalat mesterséges intelligenciára (AI) összpontosítva fektetett be többek között az Anthropic nevű biztonsági és kutatási startupba, amivel párhuzamosan komoly versenyt folytatott más technológiai óriásokkal az AI-kapacitások fejlesztése terén.

A BBC cikkében felidézte, az Amazon januárban már hírt adott arról, hogy nagyszabású elbocsátásokat terveznek, akkor az Twitch-nél, Prime Video-nál és MGM stúdióknál hajtottak végre kirúgásokat. Ráadásul nem is keveset, a Twitch esetében több mint 500 alkalmazott - a dolgozók egyharmada - került utcára.