Elkeserítő helyzetben rengeteg magyar dolgozó: csak kényszerből maradnak a munkahelyeken

Új munkavállalót nehéz találni, miközben a hűséges kollégákat egyre jobban frusztrálja a munkateher és az újaktól elmaradó juttatások szintje. Hiába csökken az új álláshirdetések száma, még mindig magas a fluktuáció, amit jó vezetői gyakorlattal lehet csak enyhíteni.

„Felsővezetőkhöz is egyre gyakrabban kopogtatnak be a munkavállalók fizetésemelést kérni, mert a növekvő árak mellett nem jönnek ki a fizetésükből. A nehezedő gazdasági helyzet már nem csak a kékgalléros, de a fehérgalléros munkavállalók egyre nagyobb részét érinti” – számolt be közleményében Csikós-Nagy Katalin, a HR-Evolution Kft. ügyvezetője, fluktuációkezelés-szakértő.

Egyre többen keresik a magasabb fizetéseket, és lennének nyitottak újabb állásra. Eközben azonban a vezető álláskereső portálokon azt látni, hogy csökken a meghirdetett állások száma. A két folyamat hatására a Profession kimutatása szerint az idei év második negyedévében 50 százalékkal többen jelentkeztek egy-egy meghirdetett állásra.

Mindez azonban csak relatív változás: a meghirdetett állások száma ugyan csökkent az előző néhány hónaphoz képest, de még mindig nagyon jelentős a munkaerőhiány. A KSH adatai szerint ugyanúgy 57 ezer betöltetlen állás volt 2023 első negyedévében a versenyszférában, mint a COVID-ot megelőzően 2019-ben.

Vállalaton belüli feszültségek

A munkavállalók egyre nagyobb jelentkezési kedvét a gazdasági nehézségek mellett a növekvő vállalatokon belüli feszültségek is generálják. Ma már különösen a kékgalléros pozíciók esetében elvárás, hogy a hirdetésben jelenjen meg az elérhető fizetés, ezért a régi, tapasztalt kollégákat frusztrálja, hogy sokszor az újak többet keresnek náluk

– mondta el Csikós-Nagy Katalin.

Egyre többen keresnek tehát állást, de mivel nem tudnak máshol sem feltétlenül érdemben többet keresni, maradnak kényszerből a munkahelyükön. A kifelé kacsingató munkatársak elkötelezettsége alacsony, motiválásuk komoly kihívást jelent. Ha idejében sikerül megfelelő juttatással, motivációval maradásra bírni a munkavállalókat, akkor az olcsóbb lehet, mint új munkavállaló felvétele, ám könnyen bérspirált okozhat.

A vállalatvezetőknek és a HR-szakembereknek nehezített pályán kell egyszerre több problémát kezelniük. Egyrész új munkavállalót csakis magasabb bérért tudnak felvenni, ami bérfeszültséget okoz, és a hűséges munkavállalókat ösztönözheti munkakeresésre. A hirdetésekben, különösen gyári munkánál azonban ma már nem megkerülhető az elérhető bérek megadása, hiszen ennek hiányában alig lesz jelentkező. Másrészt a gazdasági nehézségek miatt egyre kevésbé megoldható, hogy minden kolléga bérét jelentősen emelni tudják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hiányzó megbecsülés

A lojális munkavállalók sok esetben úgy érzik, hogy teljesítményüket nem ismerik el. Sőt, a többletmunkát, a kifogásokat is jellemzően a már eleve legtöbbet teljesítő kollégák kapják meg.

Mivel továbbra is nehézséget jelent az új munkaerő felvétele, ez is növeli a megbízható munkatársak terhelését. A jól teljesítő szakembereket anyagilag mindenképpen kompenzálni kell, hogy érezzék az áldozatvállalásuk eredményét. Fontos ebben a következetesség, mert különösen a kékgalléros munkavállalók nagyon rosszul veszik, ha igazságtalanságot tapasztalnak.

Ma azonban már nem elégséges a fizetéssel motiválni: a vállalati wellbeing programokra kevesebb fókusz jutott a gazdasági nehézségek miatt, pedig ilyen nehéz időkben akár egy pénzügyi tudatossági képzés nagy segítség lehet. Emellett a vezetőknek fontos szerepe van a családi és magánéleti kihívások kezelésében – ennek része lehet, hogy lehessen elmenni a gyerekért, a beosztás készítésekor az egyedi elvárások figyelembevétele.

A továbbra is munkaerőhiányos helyzetben csakis azok a vállalatok tudják hosszabb távon is megtartani a kollégáikat, akik anyagi és szociális szempontból kiszámítható munkafeltételeket biztosítanak

– foglalta össze a szakértő. Erre azért is szükség van, mert akiknél csak kényszerből maradnak a munkavállalók, a gazdasági növekedés beindulásakor gyorsan és nagy számú munkaerőtől lesz kénytelen lemondani.