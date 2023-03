Soha ennyi nő nem dolgozott még Magyarországon: de jóval kevesebb pénzt kapnak a férfiaknál

Tavaly átlagosan 2 millió 156 ezer aktív korú nő állt alkalmazásban, ezzel az aktív korú, 15-64 év közötti nők foglalkoztatási rátája 70 százalékra emelkedett. A teljes munkaidőben foglalkoztatott nők átlagos bruttó bére közel 468 ezer forint volt, ami több mint 17 százalékkal marad el a férfiak 566 ezer forintos értékétől.

Az elmúlt tíz évben – részben az elmúlt évtized foglalkoztatáspolitikai intézkedéseinek köszönhetően – nagyot nőtt az alkalmazásban álló, aktív korú nők száma: a 15-64 év közötti korosztályban 2022 egészében 2 millió 156 ezren dolgoztak, 261 ezerrel többen, mint 2012-ben. Ezzel az aktív korú nők foglalkoztatási rátája 55,7-ről 69,9 százalékra emelkedett. Az aktivitás az év második felében volt a magasabb, így a foglalkoztatási ráta ebben az időszakban már 70 százalék fölött alakult. A férfiak hasonló rátája egyébként 2022-ben 78,8 százalék volt.

Jelentős változást hoztak a kisgyermekes anyák elhelyezkedését segítő intézkedések is: 2012 és 2022 között a 3 évnél fiatalabb gyermeket nevelő nők körében a foglalkoztatási ráta 9 százalékponttal, 78 százalékra növekedett.

2022-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatott nők havi bruttó átlagkeresete 467 900 forint volt, ami 17,3 százalékkal maradt el a férfiak 565 700 forintos átlagától. „Kismértékben tovább nyílt a nemek közötti bérolló, amely a korábbi években 16 százalék körül alakult – mutatott rá Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. – Az elmaradás részben annak köszönhető, hogy a nők felülreprezentáltak olyan, alacsonyabban fizetett munkakörökben, mint a gondozás, értékesítés, oktatás. Emellett a nők körében gyakoribb, hogy gondozói, családi kötelezettségeik miatt legalább időlegesen felhagynak karrierjük építésével. Emellett egyes területeken sajnos továbbra is fennállhat a negatív diszkrimináció, amikor kimutathatóan alacsonyabb bért fizetnek a nőknek, mint az azonos fizetési kategóriában dolgozó férfi kollégáiknak.”

Állást kereső nők

Az elmúlt évben erősödött az állást kereső nők aktivitása. A Trenkwalder adatbázisában szereplő munkakeresők közül állásba kerültek között a nők 46 százalékot képviselnek. Férfiak és nők között jelentős az eltérés a szállással történő munkavégzés területén: az ilyen munkakörökben 70-30 százalék

az arány a férfiak javára., ami érthető, hiszen jellemzően a nők azok, akik a házaspár távoli munkavégzése esetén is a családdal maradnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Aggasztó jelentés: keményen helyzet előtt állnak a nők a munkaerőpiacon A Global Progress for Women Report szerint a nők 86 százaléka mondja, hogy manapság is nemi megkülönböztetésen alapuló negatív sztereotípiák akadályozzák a nőket munka világában-

A gyors elhelyezkedés esélyét tekintve nincs jelentős eltérés a két nem között: jelenleg férfiak és nők egyaránt átlagosan 25-26 nap alatt tudnak elhelyezkedni valamilyen munkakörben. Az elhelyezkedés esélyét növeli, hogy a női jelöltek a korábbinál több pozíciót pályáznak meg: míg 2021-ben az egy női jelöltre jutó pályázatok száma 1,8 volt, ez az érték 2022-ben 3,7-re nőtt, vagyis megduplázódott.

A járványhelyzet jelentősen átalakította a munkaerőpiacot, egyes munkakörökben jóval általánosabbá vált a home office és más atipikus foglalkoztatási formák. Ezek elterjedése is hozzájárult ahhoz, hogy nők újabb csoportjai jelenhettek meg a piacon: a kismamák és az otthoni ápolást végzők közül sokan lettek a home office nyertesei. Nekik is köszönhető, hogy 2020 óta ismét csökkenni kezdett a férfiak és nők foglalkoztatási rátája közötti különbség. További fontos fejlemény, hogy a nemzetközi munkaerőpiacba való egyre mélyebb betagozódásunk eredményeként egyre több nemzetközi felsővezetői pozícióban is megjelennek magyar nők, noha ezen a téren természetesen még mindig jelentős a lemaradás a férfiakhoz képest

– tette hozzá Nógrádi József.