Szülési szabadság 2023: mennyi a szülési szabadság időtartama, mikor kezdődik, ki fizeti?

Minden dolgozó nő életében előbb-utóbb eljön a gyermekvállalás ideje, ami a családi örömök mellett sajnos együtt jár az anya karrierjének szüneteltetésével is, és habár nem kötelező, ilyenkor ajánlott a szülési szabadság igénylése. Mutatjuk, mi az a szülési szabadság, mi a szülési szabadság lényege és mennyi ideig tart a szülési szabadság időtartama. Tudd meg, milyen juttatásokat vehet igénybe az anya a szülési szabadság 2023 évi időtartama alatt!

Cikkünkben összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót a szülési szabadság igénylése kapcsán: mi az a szülési szabadság, a szülési szabadság hány nap alatt telik le, a szülési szabadság a fizetés hány százaléka? Amellett, hogy megtudhatod, mikor kezdődik a szülési szabadság és mikor végződik a szülési szabadság, azt is eláruljuk, a szülési szabadság ki fizeti, milyen családtámogatásokat vehet igénybe az anya és mikor igényelhető apa szülési szabadság!

Szülési szabadság 2023: mi a szülési szabadság?

A szülési szabadság, ahogy a nevében is benne van, a munkahelyükről szülés céljából távozó nők hosszabb ideig tartó, egybefüggő szabadsága, ami minden anyának (és bizonyos esetekben az apának) alanyi jogon jár, hogy kipihenhesse a szülés fáradalmait és legyen ideje az újszülöttel foglalkozni. Magyarországon nincs szigorú értelemben vett kötelező szülési szabadság, az anyának mindössze csak 2 hétig kell távol maradnia a munkájától, ezen felül a szülési szabadság igénylése opcionális.

A szülési szabadság mennyi idő?

A leggyakoribb kérdés a szülési szabadság igénylése kapcsán, hogy mennyi a szülési szabadság időtartama, mikor kezdődik a szülési szabadság, illetve, hogy mikor jár le a szülési szabadság időtartama. Nos, a szülési szabadság időtartama összesen 168 nap, azaz 24 hét (a szülési szabadság időtartama fél év), amelyet az anya egyhuzamban vehet ki, nem oszthat darabokra. A szülési szabadság ideje alatt a szabadságon lévő anya nem folytathat kereső tevékenységet (ezt a szülési szabadság alatt járó CSED 2023 szabályai is tiltják).

A szülési szabadság mikor kezdődik?

A szülési szabadság 2023 évi szabályai változatlanul lehetővé teszik a szülési szabadság megkezdését a baba várható születési időpontja előtti 28. naptól (4 héttel a szülés várható időpontja előtt), vagyis a kismamáknak a terhesség utolsó, egyben legnehezebb hónapját már nem kell munkavégzéssel tölteniük. A szülési szabadság kalkulátor segítségével akár előre meg is tervezhetjük a szülési szabadság eltöltését: kivehetjük már a szülési szabadság megkezdésének legkorábbi idejétől, de akár meg is várhatjuk a szülés tényleges napját is.

Szülési szabadság kalkulátor 2023: milyen támogatások vonatkoznak a szülésre?

Így, hogy tudjuk, a szülési szabadság hány nap, érdemes annak is utánajárnunk, hogy milyen lehetőségei vannak az anyának a szülés után, milyen családtámogatások igényelhetők a babák születésére (szintén gyakori kérdés, hogy a szülési szabadság a fizetés hány százaléka). Nézzük, milyen juttatások közül válogathatnak az anyák a szülési szabadság esetén, feltéve, ha jogosultak rá!

CSED 2023: a csecsemőgondozási díj kifejezetten az anyák részére, a szülési szabadság időtartama alatt járó, TB-jogviszonyhoz kötött, magasabb összegű ellátás. A CSED szabályairól korábbi cikkünkben írtunk részletesen, azonban érdemes a juttatásról tudnunk, hogy a féléves jogosultsági időben az anya bruttó bérének 100%-át veszik a CSED alapjául.

a csecsemőgondozási díj kifejezetten az anyák részére, a szülési szabadság időtartama alatt járó, TB-jogviszonyhoz kötött, magasabb összegű ellátás. A CSED szabályairól korábbi cikkünkben írtunk részletesen, azonban érdemes a juttatásról tudnunk, hogy a féléves jogosultsági időben az anya bruttó bérének 100%-át veszik a CSED alapjául. GYED 2023: a gyermekgondozási díj a gyermek 6 hónapos korától 2. életévének betöltéséig jár, szintén biztosítási jogviszonyhoz köthető, azonban – mivel a szülő korlátlan időtartamban folytathat mellette kereső tevékenységet – a GYED összege a mindenkori minimálbér duplájának a 70%-ában van maximalizálva (lásd: GYED kalkulátor 2023). A hallgatói GYED-re, nagyszülői GYED-re speciális szabályok vonatkoznak.

a gyermekgondozási díj a gyermek 6 hónapos korától 2. életévének betöltéséig jár, szintén biztosítási jogviszonyhoz köthető, azonban – mivel a szülő korlátlan időtartamban folytathat mellette kereső tevékenységet – a GYED összege a mindenkori minimálbér duplájának a 70%-ában van maximalizálva (lásd: GYED kalkulátor 2023). A hallgatói GYED-re, nagyszülői GYED-re speciális szabályok vonatkoznak. GYES 2023: a gyermekgondozást segítő ellátás, azaz a GYES összege a gyermek születésétől 3. életévének betöltéséig járó, szociális alapú, fix összegű ellátás – a dolgozó anyák rendszerint a gyermek 2-3 éves kora között igénylik, illetve akkor jár, ha egyéb, biztosítási jogviszonyon alapuló ellátás nem folyósítható az anyának.

a gyermekgondozást segítő ellátás, azaz a GYES összege a gyermek születésétől 3. életévének betöltéséig járó, szociális alapú, fix összegű ellátás – a dolgozó anyák rendszerint a gyermek 2-3 éves kora között igénylik, illetve akkor jár, ha egyéb, biztosítási jogviszonyon alapuló ellátás nem folyósítható az anyának. 30 év alatti, gyermeket vállaló nők szja-mentessége: egy újdonság 2023 évére vonatkozólag a 30 év alatt szülő nők 15%-os jövedelemadókötelezettségének eltörlése. Az szja-mentesség a CSED-re, GYED-re is érvényes, így ettől az évtől a fiatal, dolgozó anyák kimagasló juttatásokban részesülhetnek.

Szülési szabadság ki fizeti?

A szülési szabadság ideje alatt járó CSED-et a munkáltatón keresztül kell megigényelni. Ők intézik az adminisztrációt és a folyósítást, azonban a támogatás összegét egyszerűen visszaigényelhetik az egészségpénztártól (vagyis az állam költsége a CSED; ha az anya a szülési szabadság alatt csak GYES-en van, szintén az állam fizet).

Apa szülési szabadság

A szülési szabadság alapvetően az anya juttatása, azonban, ha az anya egészségügyi állapota vagy halála indokolja, az apa is a szülési szabadság igénylés jogosultja lehet. Ha a szüléssel minden rendben történik, az anya marad a szülési szabadság 2023 évi szabályai szerint a jogosult, de az apa is kap egy kis extra szabadságot, hogy időt tölthessen az újszülöttel: a szülést követő 2 hónapon belül 5 napot (ikrek esetén 7 napot) vehet ki alapszabadságán felül.