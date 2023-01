GYES kalkulátor 2023: így számol a CSED GYES GYED kalkulátor 2023 évében

Magyar családok ezreit tartja lázban a kérdés, miszerint mekkora anyagi támogatást jelentenek az olyan szociális juttatások, mint a GYES, illetve az olyan TB-jogviszonyhoz kötött családtámogatások, mint a GYED és a CSED. Mutatjuk, a GYES GYED kalkulátor szerint mennyi extra jövedelemmel számolhatnak a kisgyermekes családok 2023 januárjától, a GYES kalkulátor 2023 szerint mennyi ezeknek a juttatásoknak a nettó összege!

Tudd meg, mennyi a GYES, a GYED és a CSED összege 2023 januárjától, befolyásolja-e a minimálbér és a garantált bérminimum emelés a családtámogatások összegét! Cikkünkben utánajárunk, mit mond a GYES kalkulátor és a GYES utáni szabadság kalkulátor 2023 évéről, mekkora a családtámogatások összege, melyeket lehet párhuzamosan folyósítani, milyen feltételekhez vannak kötve!

A családtámogatások folyósításáról

Magyarországon a kisgyermekes családoknak járó havi rendszerességgel folyósított ellátások közé soroljuk a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES), a csecsemőgondozási díjat (CSED) és a gyermekgondozási díjat (GYED). Míg a GYES egy fix összegű, szociális alapú juttatás, ami alanyi jogon jár mindenkinek, addig a CSED és a GYED összege TB- jogviszonyhoz van kötve, összegüket befolyásolja a juttatást igénylő szülő, illetve a GYED esetében más igénylő személy jövedelme. 2023-tól a 30 év alatti, gyermeket vállaló nők SZJA-mentessége a GYED-re és a CSED-re is vonatkozik. Több, különböző korú gyermek esetén lehet az ellátásokat egyidejűleg folyósítani, azonban csak az egyik szülő veheti igénybe azokat.

A GYES nevű szociális juttatás akkor jár az igénylőnek, ha más, biztosítási jogviszonyon alapuló ellátásra nem jogosult (ez alatt jelen esetben a CSED-re, GYED-re gondolunk). A GYES összege alapesetben a gyermek 3 éves koráig (ikreknél a tankötelessé válásukig) jár. A CSED a szülési szabadság időtartama alatt vehető igénybe, kifejezetten a gyermekével otthon maradó anyáknak találták ki (CSED mellett nem lehet keresőtevékenységet folytatni), ezt váltja le a gyermek 6 hónapos korától 2 éves koráig (ikreknél a gyerekek 3. évének betöltéséig) a GYED. Nézzük, mit mond a GYES GYED kalkulátor a CSED, a GYES és a GYED összege kapcsán, milyen feltételekkel kell számolnunk!

GYES kalkulátor 2023

A szülő mellett a GYES igénylője lehet a nagyszülő, örökbefogadó szülő, nevelőszülő is. A családtámogatásokat igénylő jogosult a gyermek féléves koráig, a GYES mellett folyósított CSED alatt nem dolgozhat, azonban az azt követő GYED alatt már korlátlanul végezhet munkát (tartósan beteg/súlyosan fogyatékos gyermek mellett 1 év után lehet időkorlátozás nélkül dolgozni, ikreknél szintén 1 év után lehet korlátozás nélkül dolgozni, azzal a megkötéssel, hogy az igénylő egy gyermek után lesz jogosult az ellátásra).

További megkötésekkel is kell számolnunk, amennyiben a vér szerinti szülő helyett más személy veszi igénybe a juttatást: nagyszülői GYES esetén a gyermek 3 éves koráig nem dolgozhat az igénylő, utána a munka maximum heti 30 órában engedélyezett (kivéve abban az esetben, ha otthoni munkavégzésről van szó: ekkor nincs korlátozás). Az örökbefogadó szülő a gyermek 3. (súlyosan beteg vagy fogyatékos gyermeknél 10.) évéig a GYES összege mellett maximum 30 órát dolgozhat.

A GYES összege havonta fix bruttó 28.500 Ft, gyermekenként (a GYES kalkulátor az öregségi nyugdíjminimum 100%-át számolja), 2008 óta változatlanul. A GYES kalkulátor 2023 során is 10% nyugdíjjárulék levonásával számítja ki a nettó GYES 2023 évi összegét (SZJA-t nem kell utána fizetni), így a GYES nettó összege 2023 évében 25.650 Ft/hó, töredék napokra a GYES napi összege a havidíj 1/30 része.

GYES CSED kalkulátor 2023

A CSED egy nem szociális alapú, keresetfüggő juttatás, amit a szülő a szülési szabadság időtartama alatt (összesen 168 nap) vehet igénybe, legkorábban a szülés várható időpontját megelőző 28. naptól, legkésőbb a gyermek születésének napjától. A CSED alapfeltétele, hogy a szülés előtti 2 évben az anyának rendelkeznie kell minimum 365 napnyi TB-jogviszonnyal. A CSED alapvetően kimondottan a szülőanya juttatása (az apának csak akkor jár, ha az anya egészségügyi okból nem tud velük élni vagy életét veszti), a juttatás folyósítása alatt tilos más kereső tevékenység végzése (lévén a legmagasabb összegű juttatásról van szó).

A CSED jogosultja a juttatás fél éves időtartama alatt a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 100%-át kapja (a kalkulátor 2023 évében is az anya utolsó 180 napi átlagkeresetét veszi alapul - ha ebben az időszakban volt 30 napnál nagyobb TB-biztosítási megszakítása, akkor 120 nappal számolnak, ha az anyának nincs 120 napnyi jövedelme sem, akkor a minimálbér kétszeresének a 30-ad részét veszik alapul). A CSED összege után 15% személyi jövedelemadót kell fizetni, egyéb járulék nincs.

Minimálbér esetén a CSED 2023 évében (idén 16%-os minimálbér emelés történt) bruttó 232.000 Ft, amelyből a 15%-os SZJA levonása után 197.200 Ft marad, azaz ennyi a CSED 2023 nettó összege. Garantált bérminimum esetén (14%-os emelés 2023 évétől) a szakmunkás minimálbér bruttó 296.400 Ft-os összegéből az adó levonása után 251.940 Ft-os nettó CSED-del számolhatunk.

GYES GYED kalkulátor 2023

2014-ben lépett életbe a GYED extra intézkedéscsomag, melynek értelmében a juttatás nem csak a szülőanya részére folyósítható, felveheti azt az apa, az örökbefogadó szülő, a gyám és az az egyedülálló férfi is, aki CSED-ben részesült. A GYED 2023 évében szintén a hallgatóknak is jár, ha rendelkeznek legalább két aktív félévnyi hallgatói jogviszonnyal (akkor is jár a GYED, ha fennáll a hallgatói jogviszony a gyermek születésekor, vagy ha a szülést megelőző 1 éven belül szűnt meg). Feltétel, hogy az igénylőnek magyar vagy EGT állampolgárnak kell lennie.

A GYED 2023 évi alapfeltétele továbbá, hogy az igénylőnek az elmúlt 2 évre visszamenőleg rendelkeznie kell minimum 365 napnyi TB-jogviszonnyal (ennek nem kell folyamatosnak lennie), illetve saját háztartásában kell nevelnie a gyermeket. A GYED a szülési szabadság, egyben a CSED letelte után jár, a gyermek 0,5 éves korától 2. életévének betöltéséig (ikrek esetében a 3. év betöltéséig). A GYED igazodik az igénylő keresetéhez, azonban – mivel teljes munkaidőben is lehet dolgozni mellette – van maximumösszege.

A GYES GYED kalkulátor 2023 évében változatlanul a szülő naptári napi jövedelmének a 70%-át veszi a GYED alapjául, azonban a GYED maximum összege legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70%-a lehet. A bruttó minimálbér 2023 évében 232.000 Ft, ennek a duplájának a 70%-a bruttó 324.800 Ft, ebből 15% SZJA és 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra, családi adókedvezmény érvényesíthető. A GYES GYED kalkulátor számításai szerint a GYED 2023 nettója tehát maximum 243.600 Ft havonta, kedvezmény nélkül. Alapképzéses hallgatóknak a minimálbér 70%-a után 162.400 Ft, mesterképzéses hallgatóknak pedig a garantált bérminimum 70%-a után 207.480 Ft jár.

GYES utáni szabadság kalkulátor 2023

Gyakori kérdés a GYES-en lévő anyák részéről, hogy mi történik a GYES alatt felhalmozódott szabadsággal, ami a szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alatt képződik (munkában töltött időnek minősül a munka mellett a szabadság, a keresőképtelenség időtartama, illetve a szülési szabadság és a gyermek gondozására fordított fizetés nélküli szabadság). A GYES utáni szabadság kalkulátor 2023 évében szintén kimondja, hogy a felgyülemlett szabadságot a munkáltató köteles kiadni – arról, hogy mennyi alap- és pótszabadság jár, korábbi cikkünkben írtunk részletesen.