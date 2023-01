Nagyszülői GYED 2023: mutatjuk, mennyi a nagyszülői GYED összege 2023 évében!

2020-tól a GYED nevű juttatás már nem csak a vér szerinti és az örökbefogadó szülőknek jár, nagyszülők, nevelőszülők, egyetemisták is igénybe vehetik azt. Cikkünkben a nagyszülői GYED 2023 évi szabályait járjuk körbe, eláruljuk, mennyi a nagyszülői GYED összege a GYED klakulátor szerint, milyen speciális szabályok vonatkoznak a nagyszülői GYED igénylésére, mik a nagyszülői GYED feltételei.

Tudd meg, mi a nagyszülői GYED lényege, milyen esetekben igényelheti a nagyszülő a GYED összegét a szülő helyett. Milyen esetben végezhet a nagyszülő kereső tevékenységet a nagyszülői GYED folyósítása mellett, mennyi a nagyszülői GYED összege 2023 évében, hogyan folyósítják a juttatást, mikor várható a nagyszülői GYED utalása. Miben más a nagyszülői GYED, mint a sima szülői GYED, milyen nagyszülői GYED feltételeknek kell teljesülniük a juttatáshoz?

A GYED-ről általánosságban

A GYED, hivatalos nevén a gyermekgondozási díj egy nem szociális alapú, társadalombiztosítási jogviszonyhoz fűződő, keresetfüggő ellátás. A gyed a szülési szabadság, egyben a CSED (csecsemőgondozási díj) 168 napos (~fél év) időtartama után jár az igénylőnek, a gyermek 0,5 éves korától 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3. életévének betöltéséig. A CSED és a GYED mellett további lehetőség a szülő részére a szociális alapon folyósított GYES, azaz a gyermekgondozást segítő ellátás, amennyiben az igénylő nem jogosult biztosítási jogviszonyon alapuló ellátásra, esetünkben CSED-re, GYED-re – GYES-t rendszerint a gyermek 2-3 éves kora között igényelnek, ha más juttatásokra az igénylők jogosultak.

A GYED extra törvénycsomag értelmében a GYED igénylői nagyszülők, nevelőszülők, hallgatók is lehetnek. A CSED-del ellentétben a GYED összege az apa fizetésére is kikérhető, ám ha a szülők ezzel az opcióval élnek, az anyának, ha mégis otthon szeretne maradni a gyermekével, fizetés nélküli szabadságra kell mennie. Fontos különbség a két juttatás között, hogy míg a CSED tiltja az igénylő (rendszerint az anya) részéről a munkavégzést, addig a GYED alapesete mellett korlátlan munkaidőben lehet kereső tevékenységet folytatni (nagyszülői GYED esetében vannak megkötések) – éppen ezért a GYED, nagyszülői GYED esetén a hatályos szabályok megszabják a GYED maximumösszegét is.

A nagyszülői GYED feltételei 2023 évében

Ahogy a nagyszülői GYED plakát és közösségi médiakampány is hirdeti, 2020 évétől a GYED extra törvénycsomag kibővítésének köszönhetően a GYED már nem csak a szülőanyák, adott esetben apák havi rendszerességű juttatása, hanem a nagyszülő is megigényelheti a juttatást, nagyszülői GYED formájában. Alapesetben a GYED legfontosabb feltétele, hogy az igénylőnek az elmúlt 2 évre visszamenőleg legalább 365 napnyi társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie – ennek nem kell folyamatosnak lennie.

A gyermeket a GYED szabályai szerint nem lehet napközbeni ellátást nyújtó intézményben elhelyezni (nem lehet pl. bölcsődébe adni), kivéve abban az esetben, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben, felsőoktatási intézményben nappali képzésen tanul. Ezen a ponton közbelépnek a nagyszülői GYED 2023 szabályai: nagyszülői GYED esetében a gyermeket szintén otthon kell nevelni, a nagyszülői GYED feltétele, hogy a nagyszülő ezalatt nem folytathat kereső tevékenységet, kivéve, ha azt kizárólag otthon végzi.

A nagyszülői GYED legfontosabb tudnivalóit a következő pontokban összegeztük – nézzük, melyek a nagyszülői GYED 2023 évi szabályai, mi kell ahhoz, hogy a nagyszülő a szülő helyett GYED-et igényelhessen:

A nagyszülői GYED jogosultja az alapjogosult (az anya/apa) vér szerinti vagy örökbefogadó szülője vagy annak házastársa. Egyszerre csak egy nagyszülő lehet az igénylő, viszont, ha több unoka van, egyidőben több gyermekre is lehet a GYED összegét folyósítani.

A nagyszülő csak akkor jogosult a nagyszülői GYED-re, ha az anya és az apa (vagy az egyedülálló szülő) kereső tevékenységet végez, ami miatt a nevelés tekintetében őket pótlólag veszi fel a gyermekgondozási díjat. Érdemes a nagyszülői GYED-et igényelni, ha a nagyszülő fizetése lényegesen magasabb, mint a szülőké.

A nagyszülői GYED szabályai a sima, szülői GYED-hez hasonló feltételeket foglalnak magukban, a nagyszülői GYED összege is ugyanakkora, mint a szülői GYED-é.

A nagyszülői GYED-et megigénylő nagyszülőnek rendelkeznie kell az elmúlt 2 évre visszamenőleg összesen 365 napnyi társadalombiztosítási jogviszonnyal, a gyermeknek pedig a szülői háztartásban kell nevelkednie.

A nagyszülői GYED szabályai szerint a nagyszülő a GYED-et nyugdíjjal egyszerre nem veheti igénybe; a támogatás kifejezetten a dolgozó nagyszülőket próbálja segíteni, bevonni a gyermeknevelésbe. A GYED folyósítás alatt a nagyszülőt fizetés nélküli szabadság és felmondási védelem illeti meg.

A kisgyermek, akire a nagyszülői GYED-et folyósítják, nem részesülhet napközbeni ellátást nyújtó intézményi elhelyezésben (vagyis nem mehet bölcsődébe, otthon kell nevelni a szülői háztartásban vagy a nagyszülő vigyázhat rá saját házában).

Legalább az egyik szülőnek meg kell felelnie a GYED elvárásainak, illetve írásban is hozzá kell járulnia a nagyszülői GYED-hez.

A nagyszülői GYED összege mellett más személy nem vehet fel ugyanarra a gyermekre GYED-et, GYES-t, vagy más támogatást.

Mennyi a nagyszülői GYED összege 2023-ban?

A nagyszülői GYED összege tekintetében ugyanazok a GYED számítási szabályok érvényesek, mint a „sima” GYED esetében (a hallgatói GYED-ettől eltér): a számítás során az igénylő utolsó 180 napi átlagkeresetét veszik alapul, 30 napnál nagyobb TB-biztosítási megszakítás esetén pedig 120 nappal számolnak. A GYED 2023 kalkulátor alapesetben az igénylő figyelembe vett naptári napi jövedelmének 70%-ával számol, azonban a nagyszülői GYED összege 2023 során (a sima GYED-del egyetemben) nem lehet több a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70%-nál.

Ebből a szempontból nagyon is számít, hogy mennyi a 2023 évi minimálbér összege. A legújabb minimálbér kormányrendelet 16%-os általános béremelést rögzített (garantált bérminimum esetén 14%), ennek értelmében a minimálbér jelenleg bruttó 232.000 Ft, a kétszeresének a 70%-a pedig 324.800 Ft. A GYES összege után 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett az igénylő (így a GYED 2023 nettója maximum 243.600 Ft), egyedi alapon adókedvezmények érvényesíthetőek. A nagyszülői GYED összegét 2023 évében változatlanul a hó első napjaiban folyósítják, kérhetjük banki átutalással vagy postai kifizetéssel is.