Módosul a Munka Törvénykönyve: ez rengeteg dolgozó szabadságát érintheti 2023-ban

A munka törvénykönyvének módosítása a szabadság kiadásának szabályait is érinti. Az Adózóna összefoglalta a legfontosabb változásokat.

A munka törvénykönyve (Mt.) 55. § (1) bekezdése alapján a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanapra - írták. A mentesülést a jogosult kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell biztosítani. A súlyos egészségi ok fennállását és a gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja. Ez azonban nem szabadság, hanem munkaidő-kedvezmény, melyért ráadásul az Mt. 146. §-a alapján távolléti díj sem jár. Felhasználhatóságában azonban munkavállalói szempontból szabadságként viselkedik.

Változott a szabadság kiadása

A szabadságot – az apasági szabadságot és a szülői szabadságot kivéve – az esedékességének évében kell kiadni. Az apasági szabadság a gyermek születését/örökbefogadását követő meghatározott időtartamon belül, míg a szülői szabadság a gyermek 3 éves koráig vehető igénybe. A szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – továbbra is a munkáltató adja ki.

A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét továbbra is legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. Továbbra is érvényes az a szabály, hogy a szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól.

E tekintetben – a szabadságként kiadott napon túl – a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.