Hihetetlen nyomás alatt rengeteg magyar dolgozó: így vészeld át ép ésszel, ha félted az állásod

Már a pandémia alatt is egyre növekedett az elbocsátások száma, az egyre növekvő infláció és az energiaválság miatt pedig a cégek kénytelenek egyre szorosabbra húzni a nadrágszíjat. Ez pedig sokszor elbocsátáshoz vezet. A jelenlegi válság pedig mindenki feje felett Damoklész kardjaként lebeg, így jobb felkészülni a legrosszabbra, hogy ne érjen minket váratlanul egy esetleges elbocsátás.

A KSH adatai szerint a munkanélküliségi ráta októberben 3,6 százalék volt, ami kifejezetten alacsonynak számít és a szakértők szerint sincs ok az aggodalomra. Azonban sokan – érthető módon – folyamatosan érzik a nyomást: aggódunk az egyre növekvő energiaárak és az infláció miatt, amitől nem érezzük biztosnak a munkahelyünket sem. A jelenlegi válsághelyzetben pedig a többségünk nem engedhet meg magának akár egy hónapnyi munkanélküliséget sem.

A stresszt pedig folyamatosan növelik a leépítésekről szóló hírek is: Mark Zuckerberg 11 ezer alkalmazottját bocsátotta el nem rég, de nem kell ilyen messzire tekintenünk, hiszen mindössze pár hete jelentette be a Tungsam, hogy 750 embert kénytelen elbocsátani. Annak ellenére, hogy a szakértők szerint ezek mindössze egyedi esetek és nem szabad belőle azt a konklúziót levonni, hogy a gazdaságunk romokban hever, de így is nyugtalaníthat bárkit az esetleges elbocsátás gondolata. Sietve pedig senki sem szeret új munkát keresni. Jobb, ha bebiztosítjuk magunkat és van B és C tervünk.

Éppen ezért a yahoo.com cikke alapján összeszedtünk olyan tippeket, amiknek a segítségével sok időt meg tudunk spórolni magunknak, ha úgy alakul, hogy a cégünk kénytelen megválni tőlünk. Hiszen, ha úgy gondoljuk, hogy a munkánk veszélyben lehet bölcs dolog inkább előbb, mint utóbb lépéseket tenni. Ezzel a 6 lépéssel pedig felkészülhetünk a legrosszabbra.

Frissítsük az önéletrajzunkat

Nem számít, hogy a karrierünkben éppen hol tartunk – most kezdtük, vagy esetleg régimotorosok vagyunk már –, nincsen olyan pillanat, amikor egy munkakeresési folyamathoz ne lenne szükségünk önéletrajzta. Még akkor is, ha csak formálisan kérik azt tőlünk. Scott Dobroski, az Indeed álláskereső oldal vállalati kommunikációs alelnöke szerint a legfontosabb lépés mind közül az, hogy az önéletrajzunk legyen naprakész.

Ez a mai napig egy olyan eszköz, amelyet szinte kivétel nélkül minden munkáltató elkér, így biztosan szükségünk lesz rá

– mondta a szakértő. Éppen ezért fontos meggyőződnünk arról, hogy akár a papírformában, akár a LinkedIn-en a jelenlegi munkánk és a feladataink is frissítve vannak, és kitöröltünk minden olyan információt, ami szükségtelen, elavult vagy pedig már nem releváns a szakterületünkön, vagy az ágazatban, amiben el akarunk helyezkedni.

Építsünk kapcsolatokat

Bár sokunktól létidegen a kapcsolatépítés, de ez az egyik legelterjedtebb módja az állásszerzésnek. Éppen ezért itt az ideje, hogy elkezdjünk beszélni korábbi kollégáinkkal, barátainkkal és azokkal az emberekkel, akik abban az iparágban dolgoznak, mint mi. Ezáltal azelőtt értesülhetünk az esetleges nyitott pozíciókról, mielőtt azokat meghirdetnék.

Scott Dobroski szerint ez egy remek lehetőség arra, hogy szakmai szervezetekhez, csoportokhoz csatlakozzunk, virtuálisan vagy személyesen is. Hiszen könnyen lehet, hogy pont egy ilyen új kapcsolat segíthet minket egy munkaajánlathoz.

Kezdjünk el már most aktívan keresni

Ha biztosak vagyunk abban, hogy el fogjuk veszteni a munkánkat nem érdemes az elbocsátás pillanatáig várni. Okosabb, ha már most elkezdünk pályázni, ha eleinte csak lassan, kifejezetten azokra a munkákra elküldeni az önéletrajzunkat, amik különösen érdekelnek minket.

Dobroski tanácsa az, hogy állítsunk be értesítéseket az email fiókunkba, vagy a telefonunkra azokra a szakterületünkhöz kapcsolódó állásokra. Ezzel egyrészről korán értesülünk az üresedésekről, másrészről pedig betekintést nyerhetünk abba, hogy milyen típusú állásokra keresnek jelenleg embert és ez alapján alakíthatjuk az önéletrejzunkat. Ezzel pedig felkészültebbek leszünk.

Legyen tartalékunk

A pandémia alatt már sokan tapasztalhatták akár a saját bőrükön is, hogy egy vészhelyzeti tartalék bármikor jól jöhet. A jelenlegi infláció mellett persze sokaknak nehéz félretenni pénzt, azonban érdemes egy 3-6 hónapnyi tartalékot felhalmozni, hogy ha nem találunk azonnal munkát tudjuk valamiből fedezni az alapvető kiadásainkat. Ha pedig arra gyanakszunk, hogy a cégünk meg fog tőlünk válni érdemes átnézni a megtakarításainkat, illetve félretenni a fizetésünkből a lehető legtöbbet.

Gondoljuk át, hogy vajon elegendő-e az, amit megtakarítottunk arra, hogy fedezze a kiadásainkat egy esetleges álláskeresés sorén, illetve arra is, ha esetleg hosszabb ideig nem találnánk munkát magunknak.

Az pedig soha nem késő, hogy elkezdjünk létrehozni egy vészhelyzeti alapot és növeljük a megtakarításainkat. Nézzük meg, hogy mik azok a kiadások, amikből tudunk csökkenteni. Ilyenek lehetnek a streaming előfizetések, az edzőteremtagság, vagy akár az is, hogy nem viszünk magunkkal ételt az irodába, hanem minden nap vásároljuk az ebédünket és a reggelinket. Ezeken ugyanis hetente több ezer forintot is meg tudunk takarítani, az összeget pedig félre tudjuk tenni, hiszen minden ilyen apróság számít.

Nézzünk utána az anyagiaknak

Érdemes utánajárni, hogy a munkánk elvesztése végkielégítéssel jár-e. Olvassunk utána, vagy finoman kérdezzünk körbe az irodában, hogy milyen irányelvek is vonatkoznak ránk pontosan. Ezen felül pedig kezdjünk el utánajárni, hogy a szakmánkban a kvalitásainkkal milyen bérigényt jelölhetünk meg, hiszen Magyarországon a mai napig a legtöbb esetben nem jelölik meg a cégek a fizetést az álláshirdetésekben. Ezzel pedig akár lépéselőnyhöz is juthatunk a többi jelentkezővel szemben.

Ne essünk pánikba

Egy esetleges elbocsátás gondolata egy biztos gazdasági helyzetben is félelmetes lehet, hát még akkor, amikor 40 százalék felett jár az élelmiszerinfláció. Azonban ne felejtsük el, hogy továbbra is egy erős munkaerőpiacról beszélünk, még akkor is, ha a felvételek üteme lelassult az elmúlt egy évben.

Maradjunk nyugodtak akkor is, ha nem sikerül azonnal elhelyezkednünk, hiszen a pánikkal mindössze azt érjük el, hogy kapkodunk, és esetleg nem a megfelelő állást választjuk ki magunknak, vagy jóval kevesebbért is elfogadjuk az állást, mint amennyit az adott munkáért ténylegesen kapnunk kéne.

Amíg pedig nem bocsátanak el minket járjunk nyitott szemmel és igyekezzünk jó viszonyt fenntartani a felettesünkkel és a kollégákkal, miközben továbbra is a lehető legjobban végezzük el a munkánkat. Ez ugyanis segíthet abban, hogy egy jó ajánlással távozzunk.

